減肥｜擬疫後與馬國明結婚　湯洛雯靠一招21日「肥湯變瘦湯」

自公布拍拖消息後，湯洛雯和馬國明每次出席公開活動都會被追問婚期。日前湯洛雯出席活動時，終於鬆口會在疫情緩和後考慮與馬國明的婚事，更表示兩人已在婚事達成共識。入行初期一度時肥時瘦的湯洛雯，在準備婚禮時如何以最適合自己的運動方式，保持纖瘦身型拍挕婚紗相，究竟是甚麼令她由「肥湯變瘦湯」？



靚湯笑得甜甜的話：「生日月，我大晒！」(ig@roxannetong)

選港姐奪三獎入行

湯洛雯於2012年，以湯鎮宗女兒之名參選香港小姐，被捧為當年的冠軍的熱門人選之一。可惜在奪得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗奬」三個獎項後，於六強止步。不過湯洛雯隨後立即加入TVB成為旗下藝員，在處境劇《愛．回家》以「李思思」一角成功入屋。

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湯洛雯由細靚到大

剛慶祝完35歲生日的湯洛雯，曾接受訪問時自言入行後才開始扮靚和勤於保養，但從她的兒時照片可見，湯洛雯兒時已跟爸爸湯鎮宗長得神似，一隻濃眉大眼被指深得爸爸遺傳。

【湯洛雯｜保養】湯洛雯日前分享與爸爸湯鎮宗的舊照，不少藝人和網民留言指童年的她十分可愛而且「由細靚到大」。(roxannetong@Instagram)

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