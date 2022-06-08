減肥｜擬疫後與馬國明結婚 湯洛雯靠一招21日「肥湯變瘦湯」
撰文：醫美Easy
出版：更新：
自公布拍拖消息後，湯洛雯和馬國明每次出席公開活動都會被追問婚期。日前湯洛雯出席活動時，終於鬆口會在疫情緩和後考慮與馬國明的婚事，更表示兩人已在婚事達成共識。入行初期一度時肥時瘦的湯洛雯，在準備婚禮時如何以最適合自己的運動方式，保持纖瘦身型拍挕婚紗相，究竟是甚麼令她由「肥湯變瘦湯」？
選港姐奪三獎入行
湯洛雯於2012年，以湯鎮宗女兒之名參選香港小姐，被捧為當年的冠軍的熱門人選之一。可惜在奪得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗奬」三個獎項後，於六強止步。不過湯洛雯隨後立即加入TVB成為旗下藝員，在處境劇《愛．回家》以「李思思」一角成功入屋。
+2
湯洛雯由細靚到大
剛慶祝完35歲生日的湯洛雯，曾接受訪問時自言入行後才開始扮靚和勤於保養，但從她的兒時照片可見，湯洛雯兒時已跟爸爸湯鎮宗長得神似，一隻濃眉大眼被指深得爸爸遺傳。
▼按圖看湯洛雯8個保養方法▼
+13
▼更多湯洛雯靚相▼
+2
廖碧兒事隔11年重返無線拍《鬼上你架車3》 大騷43歲無皺紋肌膚瘦腿｜莫文蔚40吋長腿保養秘技 每日倒立食蔬菜可幫助瘦腿？天地男兒｜51歲宣萱靠行山凍齡 常通淋巴保持皮膚白滑緊緻冥冥之中｜郭羨妮久休復出演百歲人瑞 鏡頭後皮膚依舊白滑如少女