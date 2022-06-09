龔嘉欣入行15年靠自家養顏湯水　養出白滑長腿美背散發女人味

入行15年的龔嘉欣（Katy），近年憑著《平安谷之詭谷傳說》、《誇世代》、《殺手》等多套劇集人氣急升。在最新播出的《十八年後的終極告白2.0》中，飾演男主角姚尚謙（譚俊彥飾）的昔日愛徒沈越，二人重逢後屢遇離奇命案，捲入一場又一場的陰謀。戲內龔嘉欣的角色充滿神祕感，出色的演技再次獲得觀眾讚賞；戲外的龔嘉欣以白滑纖細的身材，深受一眾網民喜愛。



飾演沈越的龔嘉欣，出色的演技再次獲得觀眾讚賞。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

早前傳出李佳芯因身體抱恙辭演六月的新劇《靈戲逼人》，而劇組就找來龔嘉欣頂上，與張振朗合譜浪漫的人鬼戀。在戲劇工作越來越富挑戰性之外，Katy對自己的身材都很有要求，曾表示無論有多瘦，都總會有未合標準的地方可以再進步。Katy日常會透過養顏湯水及定期做運動，內外夾擊養出白滑長腿及美背。

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粉葛赤小豆扁豆湯，有健脾去濕、利水消腫等功效。

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羅漢果茶



羅漢果含有豐富的糖苷，不但比蔗糖甜300倍、不產熱量，還具有降血糖作用，是糖尿病、高血壓、高血脂和肥胖患者首選的天然甜味劑。配合枸杞子更有明目及令肌膚紅潤的功效。

作法：拿1個羅漢果，將果實洗乾淨後切碎或壓碎，加入枸杞子用熱水沖泡10分鐘後即可飲用。

蜜糖水



蜜糖含有各種營養素，除了直接食用，還可沖水飲用。（圖片：香港原蜜）

蜜糖有80至95%的碳水化合物，主要由葡萄糖（glucose）和果糖（fructose）組成，兩者均屬於單糖。蜜糖蘊含豐富的營養素，包括維他命B1、B2、B6、C，以及礦物質鈣、鎂、鐵、鉀、鈉等，均有助促進身體新陳代謝，維持健康。

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