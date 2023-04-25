陰天都要搽防曬？別忽視紫外線的影響 選購防曬產品前考慮５點

夏季又就嚟到，連帶太陽都開始毒辣起來，在猛烈的陽光底下，不少女士都會做好防曬措施。但夏季的特徵除了陽光外，還有被雨雲籠罩的陰天，其實陰天都需要做好防曬措施！



很多女士以為陰天裡陽光並不猛烈，往往會忽視了防曬的必要性。但其實防曬產品的目的更多是阻隔紫外線，即使是在陰天，紫外線仍然穿透雲層對皮膚造成影響，因此即使是在陰天，您的皮膚仍然會受到紫外線的傷害。

地球上大氣層中的紫外線主要來自太陽，當中包括UV-A、UV-B和UV-C三種不同波長的紫外線。而其中，UV-C被大氣層完全吸收，不會到達地面，而UV-A和UV-B則可以穿透雲層，照射到地面。

UV-A的波長較長，能夠穿透雲層和玻璃，對人體的深層組織有影響。UVA是引起皮膚老化的主要因素之一，能夠促進皮膚內的自由基生成，對膠原蛋白和彈性蛋白的分解有負面影響，導致皮膚的鬆弛、皺紋和色素沉澱等問題。UVA也可能會抑制皮膚免疫系統的功能，增加皮膚感染和疾病的風險。

而UV-B的波長較短，只能穿透薄雲層和玻璃，並直接照射到皮膚表面。UVB是引起皮膚曬傷和皮膚癌的主要因素之一，能夠損傷DNA，導致黑色素細胞的損壞和細胞變異，最終可能導致皮膚癌的發生。UVB也是促進皮膚色素形成的主要因素，因此長期暴曬於紫外線下，可能會導致皮膚色素沉澱和色斑的形成。

因此，長時間的暴曬在陰天下仍會對皮膚造成損傷，為了保護皮膚健康，建議在室外活動時，使用寬譜防曬產品，能夠有效地防護兩種紫外線的傷害。

千萬別忽視紫外線對皮膚的影響！

紫外線（UV）對皮膚有多種影響，包括：

1. 曬傷：短期暴露於強烈的紫外線下，可能會導致皮膚曬傷，表現為紅腫、疼痛和發熱等症狀。



2. 皮膚老化：長期暴露於紫外線下，可能會導致皮膚老化，表現為皮膚乾燥、皺紋增加、色素沉澱、皮膚松弛等。



3. 皮膚癌：紫外線是皮膚癌的主要致病因素之一。長期過量暴露於紫外線下，可能會導致皮膚癌的發生。



4. 免疫系統抑制：紫外線可能會抑制皮膚免疫系統的功能，從而增加皮膚感染和疾病的風險。



防曬產品的SPF值及PA值愈高就愈好？

防曬產品的SPF值和PA值都是用來衡量產品對皮膚的防曬能力的指標，但這兩者並不能單獨判斷產品的防曬效果，而是需要綜合考慮。

SPF值是指產品能夠防止UVB紫外線引起皮膚曬傷的能力，數值越高，產品的防曬能力就越強。例如，SPF 30的產品相對於SPF 15的產品，能夠提供更高的防曬保護，減少皮膚曬傷的風險。

PA值則是用來評估產品對UVA紫外線的防護能力，通常分為PA+、PA++和PA+++三個等級，數值越高，產品的防曬能力就越強。例如，PA+++的產品相對於PA+的產品，能夠提供更高的UVA防護效果，減少皮膚老化和色素沉澱的風險。

然而，需要注意的是，SPF值和PA值只能反映產品對特定紫外線的防護效果，並不能完全代表產品的綜合防曬能力。此外，防曬產品的防曬能力還受到多種因素的影響，例如使用量、使用頻率、皮膚類型、時間和地點等。

因此，選擇防曬產品時，應該根據自己的需要選擇適當的產品，並注意產品的使用方法和效果。對於長時間在陽光下活動的人來說，可能需要使用SPF值和PA值都較高的產品。而對於日常室內工作或短時間室外活動的人來說，SPF值和PA值較低的產品也能夠提供足夠的防曬保護。此外，使用防曬產品時，應該遵循產品的使用說明，適量使用，定時補擦，並且還應該配合其他防曬措施，例如穿着適當的衣物和帽子等。

在選購防曬產品前你應該考慮５點

選擇適合自己的防曬產品需要考慮以下５點：

1. SPF值



SPF值是指防曬產品的紫外線防護指數，通常在產品包裝上會標明。SPF值越高，表示防曬效果越好，建議選擇SPF值在30以上的產品。

2. PA值



PA值是指防護紫外線A波長的能力，通常使用+符號表示。PA值越高，表示防護能力越強，建議選擇PA值為+++或++++的產品。

3. 皮膚類型



不同的皮膚類型需要不同的防曬產品。如果皮膚容易敏感或乾燥，建議選擇添加了保濕成份的產品；如果皮膚容易出油或長痘，則建議選擇較輕盈的防曬產品。

4. 使用場合



不同的使用場合需要不同的防曬產品。如果是戶外活動，建議選擇具有防水、防汗、防摩擦等功能的產品；如果是室內活動，則可以選擇較輕盈的產品。

5. 成份



防曬產品的成份也需要考慮。建議選擇含有二氧化鈦、氧化鋅等物質的物理防曬產品，這些成份可以直接反射紫外線，對皮膚刺激較小。避免選擇含有苯甲酸酯等化學成份的產品，這些成份可能對皮膚有刺激性。

總之，選擇適合自己的防曬產品需要根據自己的皮膚類型、使用場合等因素來綜合考慮，建議選擇品質可靠、成份安全、適合自己的產品。