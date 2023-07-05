【美容優惠】$288歎足兩個鐘SPA！十大必做美容療程優惠低至1折起

夏天為大地帶來猛烈陽光之外， 一眾女士亦希望展露光滑美肌與美好身段。不過肌膚的狀態隨着夏季身體的新陳代謝加快而時好時壞，皮脂分泌也變得旺盛，造成毛孔阻塞而引發皮脂腺發炎，令臉上長出一粒粒礙眼的暗瘡，一旦痘痘在夏日的陽光下曝曬，更會讓痘疤變深。所以夏日的護膚功夫不可馬虎，要逐一擊破曬黑、毛孔粗大以及長痘痘等等的煩惱，小編為大家搜羅了十大最新肌膚的美容療程驚喜優惠，以低至一折的超筍價格享受護膚及按摩的舒適體驗，使用「01積分」可再額外扣減部分費用！



夏日常見的四種肌膚問題

1. 膚色暗黃

黑色素細胞存在於肌膚的表皮層中，一旦受到環境抑或體內狀況的變化的影響就會活化並產生黑色素，產生的黑色素會慢慢被傳送到表皮角質層上，如果要排掉黑色素，一般需二十八天的皮膚代謝週期。而如果製造黑色素的速度快於代謝的速度，肌膚就會不可避免地變黑。同時由於角質細胞會不斷更新，過厚的角質層會使肌膚變得暗啞，剌激黑色素細胞的原因包括外在因素如紫外線照射、進食光感食物後暴曬；以及內在因素如內分泌失調、肝功能失調、生理期等。

2. 皺紋

膠原蛋白能保持肌膚彈性以及幫助保濕，是一眾網紅女神必用的美肌成份。雖然人體亦會自行製造膠原蛋白，但因為環境因素以及年紀漸長流失的速度漸漸加快，特別身體裡的膠原蛋白會在大約25歲後，會隨著新陳代謝而下降，而當流失的速度大於補回的速度，膠原蛋白不足的結果會如實地反映在皮膚上，包括臉頰凹陷、皮膚下垂出現皺紋等等，出現初老的徵狀。

3. 暗瘡

肌膚之所以出現暗瘡問題，通常是由於皮脂腺分泌過於旺盛，皮膚表層出現角化的異常令油脂造成毛囊堵塞，產生發炎，甚至有可能是因為細菌感染。暗瘡一旦由粉刺進一步發展為發炎性的暗瘡，就會紅腫含膿，即使康復亦有機會留下疤痕，令人非常頭痛。改善痘痘肌的問題，最基本是不要過度清潔而令肌膚進一步受損，同時避免高脂高糖的食物，以及避免陽光直射痘痘肌膚。肌膚一旦出現痘痘的疤痕，可以使用溫和的加快角質代謝的產品，以及運用利用先進美容去印療程撃退痘印。

4. 體毛+毛孔粗大

手腳的體毛是女士們穿着背心短褲的一大阻礙，使用剃毛刀除毛，或多或少都會在皮膚上留下小傷口， 而拔毛的方式有機會在拉扯毛髮間傷害毛囊和皮膚使其產生傷口發炎，若不慎感染，還會引起毛囊炎，甚至是蜂窩性組織炎的問題。如果自行脫毛期間使用不當的脫毛工具而使肌膚受到大力摩擦的話， 就可能使毛孔粗大暗沉。

十大美容療程驚喜優惠

想輕鬆踢走以上肌膚煩惱根源，可以到信譽良好美容院以專業的設備享受各項護膚美容療程，小編為大家搜羅了十大最新肌膚的美容療程驚喜優惠，以低至一折的超筍價格享受護膚及按摩的舒適體驗，使用「01積分」可再額外扣減部分費用！

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ORIGINSPA—1折$288 歎足兩個鐘SPA（原價$2888）

．全方位面部美肌(60分鐘)+瘦身按摩(45分鐘)+舒緩筋絡(15分鐘)

ORIGINSPA成立於2013年，一直堅持以人爲本的信念用心經營，多年來受廣大顧客支持和擁戴。我們以卓越的美容儀器及產品、專業員工、及舒適的環境，為每一位顧客提供最稱心及舒適的肌膚護理、瘦面修身、生活美容及按摩護理等服務體驗。

「ORIGIN」代表根源之始、「肌膚之源」。ORIGIN SPA深信最原始的我們，就是最完美的我們。每個人與生俱來都有不同的肌膚，即使是相似的膚質，所需要的也可能截然不同。ORIGIN SPA重視肌膚的實在感受，透過最適合的療程保養，配合專業手法及提供舒適的環境，助顧客尋回最完美的肌膚之源，並創造全新療癒肌膚和身心的時刻。

御美堂—悠閒宅度假足三項快閃優惠1折$388

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日本岩盤浴 (30分鐘)+負極面部護理(60分鐘)+人手舒緩按摩 (45分鐘)

「健康樂活」是終生財富，御美堂希望可協助不同體質的客人打造身心的健康體魄，做好內外養生健康管理。始創於2019年，御美堂已提供越百萬次美妍及身體護理予客戶，為客戶提供由內而外養生健康美調理方案。

御美堂開創護理新革命，引入日本岩盤浴以及各種美妍身體療程。並揉合古代中醫養生調補概念，以及日式岩盤浴排毒方法，加上各種專業科技儀器，配合美容及按摩師資深手勢及技術，專門針對不同年齡女性的健康狀況，為客人度身訂製美妍及身體保健方案，讓客人對自己的身體感到舒適和自信。

Le Blanche —韓國遠紅外線養生療程5折 $288

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韓國遠紅外線養生療程以熱能傳導至深層的作用在於激活細胞，重啟其再生機制，同時迅即促進膠原自生、提拉肌肉外膜，真正做到緊緻提升之效。此外，熱能會加快血液循環，令微血管擴張，既幫助帶走體內多餘的水分和毒素，亦有效發揮緩和痛症、消除疲勞、舒緩鎮靜等功效，堪稱美容保健的聖手。

「重塑．淨肌．原美」是Le Blanche的宗旨，高端的科研技術 融合量身定制的美容方案，為您提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈，以完美無瑕的美容方案塑造內外兼備的美態。

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Yanis Beauty —腋下激光脫毛療程限時 $388

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Yanis Beauty 與美國原廠攜手合作，授權並引進 NO.1 激光脫毛 PRO-U®️755 獨有科技。配備「升級版」PRO-U®️ 755智能降溫系統，能夠更安全，更精準解決毛髮問題。以國際權威認證的脫毛效果為標準，腋下激光脫毛療程只需＄388，優惠療程有限 欲購從速。

．只需 4-6 次療程，承諾達至令人滿意脫毛效果

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．嚴格監管專業質素，每位治療師符合最專業技術

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Yanis Beauty 致力為客人提供高質素的脫毛及美容服務，為每位客人度身訂造專屬療程，以專業、嚴謹的方式滿足妳對美的追求，為你打造完美肌膚。我們的團隊不斷為妳搜羅最嶄新及最有效的美容儀器與產品，並配合專業的美容師為妳提供專屬肌膚及體態的改善方案，致力提供最貼心的服務及滿意的療程效果。Yanis Beauty 全線美容師均必須接受原廠訓練。完成嚴格訓練及考試合格，並且獲取Candela發出的證書後，才能正式投入工作，務求客人能得到既優質又安全的服務。

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GLOWIN' Beaute —M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程6折 $880（原價$1460）

一個療程價錢送雙重療程享受！



【 M22 光子嫩膚療程 】送VISIA 智能皮膚分析M22完美脈衝光 擁有OPT™️「平頂波專利科技」，提供穩定能量並可分段輸出，減少對肌膚嘅傷害，保護表層肌膚，確保安全、有效。重點係有9種不同波長嘅濾光鏡，從515nm到755nm，可以針對唔同嘅膚色及皮膚狀況而調整波長，製定出最適合你的治療方案。「M22完美脈衝光」榮獲34個FDA認證，經全球臨床醫學實證，90%皮膚問題都能有效改善：舒緩敏感及玫瑰座艙及減退暗瘡印痕,改善炎症。

．嫩白均勻膚色

．調整皮脂腺分泌

．改善頑固黑斑

．收細粗大毛孔

．促進膠原再生

．改善微絲血管擴張

【 Bellasonic 雙頻活細胞療程 】Bellasnoic 2x 透過「雙聲頻創新技術」和「推拉技術」為皮膚注入微細泡沬，從細胞改善皮膚質素，肌膚更彈更滑。

泡泡活細胞技術功效：

．改善細胞代謝功能，幫助排毒

．保護細胞免受污染侵害

．為細胞儲水，改善肌膚鎖水能力

GLOWIN' Beaute 讀懂您的肌膚需要，持續引入最新輪廓重塑科技。由專業治療師以一對一A.I.智能皮膚分析，為客人定制專屬的「量肌美學」皮膚及輪廓療程，讓您在舒適的環境享受優質服務，助您發掘您的獨特美。

T-Moon— Plasonic 等離子去痘去印療程 3折$398

（原價$1680）

全新PLASONIC等離子光速逆齡儀，採用DDSD營養輸送系統裝置，營養直滲細胞，肌膚吸收力提高達5倍。Plapass等離子傳送技術以醫學破壁及無痕填充概念開啓肌膚屏障，為肌膚開啓細胞隱形通道，配以Sonopass聲頻透過能量「傳送門」，隔空無痕填充/導滲活膚精華及醫美嫩膚療程能量至細胞，抑制黑色素，激誘膠原蛋白自生，還原極淨原肌。集結穩定性高能量等離子激活細胞，加強細胞薄膜電位，再以每秒300萬振動頻率之聲頻導入技術，加強細胞對嫩膚精華或醫美嫩膚療程能量的吸收度，即時強化肌膚彈性。

針對問題

．針對敏感肌

．針對發炎暗瘡、粉刺、暗瘡、暗粒、石頭瘡

．毛孔粗大

．濕疹

．皺紋

．色素及毒素問題

．皮膚失調問題

．改善暗粒粒，膚色不均勻

北區唯一・擁有超過30款高科技美容儀器，T-Moon Medical Beauty於美容界屢獲殊榮，為超過3000位客户提供祛斑實證，集中針對逆齡、提拉、緊致、去斑、去皺，更另設瘦身、暖宮、豐胸服務，務求為客人達至全方位內外調理。

水瓶座美容健康纖體中心 — Pico Extreme 皮秒去斑 / 嫩膚療程1折 $338（原價$5280）

Pico Extreme 的技術優勢可以進一步將色素擊碎至細沙狀，有利於黑色素的代謝和吸收。對色素顆粒的擊碎更為徹底，同時亦對周圍組織的損傷更小，杜絕反黑風險，適合有不同色斑問題抑或毛孔擴張問題的女士。

特色及功效：

．因作用時間較傳統激光大大縮短，其作用原理亦由「光熱效應」變成「光震波效應」

．藉著光震波，可把黑色素打碎至更細小，更容易被清除

．超皮秒激光大幅度減少了熱能，因而減低了對皮膚所造成的熱傷害，故可降低皮膚出現「返黑現象」的機會

水瓶座美容健康纖體中心「Aquarius Beauty Care & Healthy Trim Centre」創立於2008年，為十二星繡國際集團有限公司之「治療性專業美容服務」品牌，以頂尖和創新的科技結合專業美容服務，讓每位顧客都得到最有效和最貼心的專業治療。專業治療涵蓋背部治療、激光祛斑、纖體塑型、暗瘡治療、光學脫毛、經絡養生、紋繡項目、保健按摩、產後療程、醫學美容及微整形等。

T-Moon —3折澳洲Smooth 24k 金箔勝肽去黃療程 $298（原價$980）

Smooth 以天然修復為主，擁有天然專利成份，秉承光滑、潤澤的護膚理念。SMOOTH 的24K黃金傳奇系列，產品裡面含有閃閃發光的金箔成分，極盡奢華。

沿襲古代皇室貴族御膚養顏秘方，結合現代尖端醫學美容科技精研而成 - 蘊含24K純 金箔、高濃度蜂皇漿、豐富多元勝肽，專利白羽扇豆籽萃取，以及多種純天然草本植物 精華，讓您如帝后般縱情於璀璨黃金奢華之美，一抹間喚醒肌膚修護再生的年輕能量。

質感輕盈柔滑，滋潤而不黏膩，適合不同膚質使用。具有極強抗氧化功能，能修復受損肌膚細胞，減緩引致衰老的游離基活動，賦活肌底骨膠原自生，助您釋放內在 青春能量，於短短數分鐘內撫平歲月痕跡，瞬間逆轉肌齡！

針對問題

．細紋

．粗大毛孔

．暗啞肌膚

．適合任何膚質

療程效果

．超強抗氧化

．抗衰老

．保濕、亮白

．緊緻肌膚

．祛紋、淡班

Slim Beauty 意大利天然草本保濕/美白/緊緻面部護理 $188（原價$880）

功效：提升肌膚水潤度，美白亮肌，緊緻輪廓



詩琳控股集團（詩琳）成立於1987年，多年原來對美容態度及質素的堅持從不間斷，在美容業界內提供首屈一指的信心服務。詩琳致力發展全方位美容服務，包括生活美容、浣腸水療護理及醫學美容護理，滿足各類顧客的需求。詩琳一直堅信內調外養的理念，透過專業美容服務及養生健康理療，讓客人由內而外散發自然年輕光彩。