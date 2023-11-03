國民初戀秀智新劇大曬纖腰長腿！4大獨門減肥秘訣　番薯餐單公開

Netflix最新韓劇《我的女神室友斗娜》改編自人氣漫畫，一開播就引起熱烈討論。「國民初戀」秀智時隔兩年回歸螢光幕，飾演突然隱退的當紅K-Pop Idol；不少粉絲看到在能歌善舞的她，紛紛表示仿似再次重返Miss A時代。秀智在劇中以全新「公主切髮型」示人，青春甜美、少女感滿滿，更經常大曬螞蟻腰及纖細長腿，令人超心動！身高168cm的秀智，體重只有47kg；到底她是怎樣維持完美體態？

曾因包包面、象腿飽受批評

秀智16歲時以女團成員出道，正值青春期的她，屬於「易肥體質」、擁有包包面和粗壯的雙腿，慘被網友多次攻擊。後來她決心減重，憑著嚴格的飲食控制及自創的運動方式，成功瘦下13kg回復纖瘦身材，蛻變成女神。

秀智剷肉13kg後，變成瓜子臉，更擁有明顯腹肌。（圖片：Instagram／＠skuukzky）

減肥秘訣一：獨門企鵝操

想要得到緊緻身材，離不開運動。秀智自創了獨門的「企鵝瘦身操」，有效擊退女生最在意的ByeBye肉、瘦手臂，還能防止胸部下垂和外擴。

首先雙腿分開與肩同寬，手臂在身體兩側，如企鵝般張開45度角，手腕來回地內外擺動；然後將手臀分別往胸前及頭頂方向伸直，手腕重複動作。每天在家可抽空做這3個動作，一共8組，每組20次。

秀智為減走手臂ByeBye肉，自創出獨門的「企鵝瘦身操」。（圖片：Youku）

減肥秘訣二：多喝水+控制熱量攝取

每當遇上行程或拍攝，如果抽不出時間運動，秀智就會採用「熱量赤字」加快瘦身速度。即是將每天的熱量攝取控制在1000卡以下，少於消耗量；而且會多喝水，可提高新陳代謝分，有助減重。但要留意的是，這個方法並非人人適用，建議實行前先諮詢醫生或營養師專業意見。

秀智會控制熱量攝取、並且多喝水來加快瘦身速度。（圖片：Instagram／＠skuukzky）

減肥秘訣三：番薯減肥餐單

不少韓國女星都喜歡吃番薯減肥，秀智也不例外。其實番薯含多種營養，包括：鎂、β-胡蘿蔔素、維生素C等，不但有抗氧化作用，同時可減少身體發炎反應。雖然番薯屬澱粉類，但熱量卻比白飯低；而且容易飽腹，令消化速度減慢，變相控制食慾。加上有豐富的膳食纖維，能促進腸胃蠕動、清宿便。另外，雞胸肉亦提供充足蛋白質，有助保存肌肉量。

早餐：番薯1條、雞胸肉、牛奶



午餐：糙米飯、蔬菜沙律



晚餐：番薯2條



減肥秘訣四：6點後不進食

秀智堅持晚上6點後不吃任何食物，以確保入睡前有足夠時間消化，避免對身體造成負擔身體，也減少脂肪累積的機會。