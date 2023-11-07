41歲趙頌茹參演戀愛真人騷　身材樣貌凍齡似少女　保養靠美容覺？

41歲趙頌茹（阿Yu）罕有於幕前露面，近期受邀參演ViuTV戀愛真人騷《35+LOVE》，成為節目亮點。雖然她已是兩女之母，但皮膚仍然白滑緊緻、身材纖瘦，被網民大讚「保養得宜零走樣」！少女味十足的她曾分享過凍齡養生之道，原來竟離不開睡「美容覺」？

未擺脫離婚創傷

趙頌茹當年以歌手身份出道，因外形酷似天后鄭秀文，被封為「翻版Sammi」。因拍劇集《青出於藍》，與前夫周永恆相識並相戀。2010年結婚淡出娛樂圈並誕下兩名女兒，可惜男方偷食及家暴，二人最終離婚收場。其後她一直都保持單身，而且轉行做文員，母兼父職照顧兩名女兒。

她在節目中表示，由於得到女兒鼓勵及朋友支持，才大膽嘗試參與拍攝；不過她坦言未完全擺脫離婚陰霾，目前擇偶條件「只想搵一個可以相處到嘅人」。

保養秘訣一：168斷食法

趙頌茹的身形並非一直如此纖瘦，她表示產後坐月時曾暴增兩個碼，更肥到出現雙下巴。不過她後來堅持實行「168斷食法」，晚上6點後就不再進食，以免對身體造成負擔。加上飲食清淡，以蔬菜和魚類為主；並且控制好食量、多喝水以促進身體更新及代謝，最後成功瘦身。

168斷食法：將食物集中在8小時內吃完，禁食16小時期間，只能喝水、茶等無糖、無熱量的飲品，有助清空腸胃並進一步分解脂肪，達至減肥功效；適合作息較規律人士。



趙頌茹實行「168斷食法」，而且飲食清淡來保持身形。（圖片：Instagram@yuchiu24x7）

保養秘訣二：Me Time減少皮質醇分泌

心理健康對於保持凍齡相當重要，當壓力過大時，身體就會釋放出「應激荷爾蒙」—皮質醇。如果皮質醇水平長期偏高，會令油脂分泌失調、肌膚容易發炎過敏，加速衰老。另外也會導致暴飲暴食和體重增加。所以趙頌茹分享，會為自己保留Me Time來放壓身心，如：喝咖啡、看書等。

有研究曾指出，飛行員在一週內少睡15小時，皮質醇指數會上升50%至80%。因此趙頌茹鼓勵早睡，有助身體代謝排毒美容；加上她要遷就小朋友上學時間，通常夜晚9點半就會上床休息。

趙頌茹分享，會為自己保留Me Time來放壓身心。（圖片：Instagram@yuchiu24x7）

保養秘訣三：適當進補

就到秋冬時節，最適宜吃溫熱的食物，滋補兼養身。趙頌茹曾提過，產後手腳冰冷很嚴重；所以她會吃杞子、紅棗、鹿茸等調理身體，問題才得以改善，氣色也自然變好變紅潤。不過每個人體質不同，進補前請先諮詢中醫師。

趙頌茹以中藥補身改善手腳冰冷。（圖片：Instagram@yuchiu24x7）

保養秘訣四：堅持運動

雖然趙頌茹一邊朝九晚五工作，一邊要照顧小朋友甚為忙碌。但她每天至少抽20分鐘來做運動，有時會到戶外跑步練氣，有時則做一些拉筋或專門針對腰腹、臀部和手臂的訓練，防止肌膚鬆弛。就算做家務，簡單動動身體也有助燃燒卡路里兼消脂，所以愛美的女士絕不能懶！