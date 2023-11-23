瘦身︱25歲內地網紅產後暴脹走樣　3個月激減16kg曬小蠻腰馬甲線

許多媽媽產後最大的困擾，莫過於身材走樣；除了要面對飆升的體重、同樣也深受肚皮下垂鬆弛之苦。不過只要肯持之以恆地控制飲食和運動，絕對可以還原少女體態。

25歲內地網紅「銀耳湯老大」，不時在小紅書分享自己的產後修身經驗。她表示，曾因肥胖問題失去自信，加上荷爾蒙失調及捱夜照顧女兒變成「黃臉婆」，外貌仿似老了10歲，幾乎患上抑鬱。為了變美，她下定決心減肥；在3個月之內65kg瘦到44kg，更練出緊實的馬甲線，重新實現「露腰自由」。

產後氣色差，加上身形暴脤，看起來比實際年齡老十歲。（圖片：银耳汤老大＠小紅書）

「銀耳湯老大」指出：減肥主要分成3個階段，而且過程中要配合不同的飲食和運動方法，才能讓身體有效恢復。她再次提醒大家，千萬不要盲目節食，營養不夠反而會令身體缺乏很多微量元素，進而導致皮膚鬆弛、粗糙、蠟黃暗沉。

減肥前期：快速掉秤期

在減肥前期，「銀耳湯老大」認為重點在於「少吃」。她每天早餐必備一杯黑咖啡，有助消水腫。另外，進食次序亦相當講究，她飯前會先喝水或清湯增加飽腹感；接著吃蔬菜，吸收足夠纖維加強消化；再吃肉類，蛋白質提供可身體每日運作所需的能量、保持肌肉質量；最後才吃米飯，盡量降低碳水化合物的攝取量。她建議應少食多餐，而且要放慢吃飯速度，每次達到7成飽就停止。餐後立即刷牙，對抑制食慾非常有用。

在減肥前期，重點在於「少吃」，同時也要講究進食次序。（圖片：银耳汤老大＠小紅書）

而運動則以有氧為主，空腹晨跑、爬樓梯的瘦身效果都不錯；平時她也會參考德國健身女神帕梅拉的教學影片，首選HIIT燃脂訓練和有氧搏擊操。

有氧運動教學影片推介清單。（圖片：银耳汤老大＠小紅書）

減肥中期：身體塑形期

飲食方面開始不用像前期般苛刻，不過每餐保證要攝取蛋白質和部分碳水化合物。運動前30分鐘喝黑咖啡，除了可增強表現，也能提升燃脂效果。而運動後就要喝蛋白粉，對於肌肉生長和修復相當重要。

雖然前期體重下降的速度很快，但手臀、小腹、大腿贅肉仍然鬆垮垮，所以要開始進行無氧運動，針對性雕塑身材，習慣後可以額外再加上小啞鈴當作負重訓練；通常她會跟著影片練，一週起碼4至5次。

無氧運動教學影片推介清單。（圖片：银耳汤老大＠小紅書）

減肥後期：維持習慣養成「易瘦體質」

「銀耳湯老大」指出，如果下定決心減重，一定要保持三個月的周期；不過掉的越快反彈越快，最重要是找到一種讓自己不痛苦，能堅持的習慣，才能真正養成易瘦體質。她建議可以多拍身材照作為記錄方便對比，每次看到有新的變化，就會有無限動力將運動和飲食恆常化地融入生活。修身後的她對自己非常滿意，甚至表示超有成就感，最後更勉勵各位產後媽媽別要放棄減肥。