抗衰老｜頸紋洩露年齡影響美觀！頸紋加深6原因低頭玩手機都關事

頸紋不僅影響美觀，也會使人顯得老氣，讓不少民眾都十分困擾。



醫師指出，頸紋很深有6個原因，包括自然老化、太陽曝曬、日常習慣、皮膚乾燥等，平時可選用適合頸部皮膚的保濕產品保養，或是矯正日常姿勢，改善頸紋問題。

頸紋很深有6原因（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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台灣皮膚科醫師陳昱璁指出，頸紋會不斷加深，主要有6個原因：

1. 自然老化

隨著年齡的增長，皮膚的膠原蛋白和彈性纖維也會隨之減少，使頸部皮膚失去緊緻。

2. 太陽曝曬

長時間暴露在陽光下沒有適當的防曬措施，紫外線會破壞膠原蛋白，加速皮膚光老化，導致頸部皮膚出現較深的紋路。

3. 日常習慣

經常低頭看手機、電腦或書籍，會使頸部皮膚經常處於摺疊的狀態，長時間下來可能會導致皮膚出現明顯紋路。

8種壞習慣會讓皺紋提早出現在臉龐（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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4. 皮膚乾燥

皮膚長時間處於乾燥狀態，缺乏滋潤，頸部容易出現明顯細紋。

5. 吸煙

吸煙會加速皮膚的老化過程，導致皮膚內的彈性纖維變性、易碎，尤其在長期缺氧的狀態下，皮膚的膠原蛋白生成會下降，使皮膚失去彈性，吸煙也會使周邊組織的血管收縮，減少周邊組織的血液供應，從而影響皮膚的修復功能。

6. 遺傳因素

家族遺傳也可能是頸紋深的因素，有些人可能因為基因，更容易在頸部產生皺紋。

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如何改善頸紋？

陳昱璁表示，頸部的皮膚很容易受到太陽的傷害，最好每天外出前，使用防曬產品，幫助預防紫外線造成的皮膚老化，也可以多吃含有維他命E、維他命C的食物，這些成分有助於保護皮膚免受自由基損傷，促進膠原蛋白的生成，維持皮膚彈性。

平時可選用適合頸部皮膚的保濕產品，如保濕乳液、霜或凝膠，這些產品應含有高效的保濕成分，如透明質酸、甘油、天然油脂等，幫助皮膚保持水分，減少皺紋的形成，每天早晚清潔臉部後，也要對頸部進行保濕，將保濕產品均勻塗抹於頸部並輕柔地按摩，幫助產品更好的吸收。

透過矯正「姿勢」改善頸紋

陳昱璁提醒，平時也可透過矯正「姿勢」改善頸紋，無論是坐著還是站著，都應該保持背部挺直，肩膀放鬆下沉，可以減少頸部皮膚的過度拉伸，減少皺紋形成。使用電腦時，螢幕應該調整到眼睛水平，減少低頭需求，使用手機時，盡量將手機舉到與視線平行的位置，睡覺時選擇適合頸部曲線的枕頭，減少夜間頸部皮膚的拉伸和壓迫。

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