抗衰老｜100歲高齡醫生分享長壽5大秘訣　「別退休」竟是其中一招

社群媒體上最紅、最年長的醫生，恐怕就是他了。美國醫生塔克已經100歲、行醫75年不輟，至今還沒退休。他說，他健康長壽有5個秘方，最重要的是永不言退，因為，「退休是長壽的天敵，你會慢慢枯萎。」



美國百歲醫生、神經學家霍華德．塔克（Howard Tucker）透過短影音分享長壽秘訣，在抖音上一炮而紅。

塔克醫生出生於1922年7月10日。那個年代，美國男性平均壽命只有58歲，而塔克今（2023）年即將度過101歲生日，影片裏的他滿頭白髮，但神態健康、俏皮地手舞足蹈。100歲的他有手機、有筆電、還會用社群媒體。

想早點退休歎世界？塔克醫生卻在告訴世界，他永不言退呢！（按圖了解）

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行醫75年、67歲拿律師資格

塔克醫生自1947年開始行醫，從事醫學研究、患者治療長達75個年頭，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認可是史上「最年長的執業醫生」。新冠疫情期間，他甚至每週看診高達5～6天。

塔克在1950年代韓戰期間擔任大西洋艦隊神經科主任，當年的他30多歲，看似已經來到職涯巔峰，但塔克似乎從未停止對自己的要求，67歲那年，他通過俄亥俄州律師考試成為律師。

塔克直到最近才停止看診，但他還是沒退休，依然每週到克里夫蘭的聖文森特慈善醫療中心（Vincent Charity Medical Center）執教鞭，培育住院醫生。

如今塔克醫生膝下有4個兒女、10個孫子，他的妻子莎拉（Sara）89歲，同為高齡學者，是個精神分析與精神病學家，目前也仍在執業。塔克醫生說，結婚65年，他「從沒跟妻子吵過一次架」。

孫子奧斯汀（Austin）現在正為爺爺拍攝紀錄片，讓更多人看到這位傳奇名醫如何活到老、學到老、做到老。「他總是問我：這該怎麼做？示範給我看！他對世界始終充滿好奇。」奧斯汀說。

百歲名醫看長壽 生活中5招抗老

病人常向塔克醫生請教：如何保持健康、快樂、不失智？塔克說，長壽或許是基因，同時可能也有一點運氣，但如果能保持某些生活方式，或許就是長壽的訣竅。

塔克醫生5大長壽秘訣！（按圖了解）

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他向美國媒體CNBC分享5個長壽秘方：

1. 不退休、持續學習

塔克醫生建議，如果你有一份喜歡的工作，而且身體還能負荷，應該考慮延後退休。因為很多人退休後，生活開始停擺、不再活躍，認知能力下降，接著失智可能就來報到了。

他說自己沒有退休計畫，因為非常享受自己正在做的事。「退休是長壽的天敵，你會慢慢枯萎。」他說，比起臥床、在養老院慢慢死去，他更想繼續享受人生，這對他而言是一大樂事，「我每天都在學習新東西！」

2. 維持運動習慣

直到80多歲，塔克醫生依然持續游泳、慢跑、爬山和滑雪，保持身強體壯。「根據研究，只要健走15分鐘，就能降低近25%的早逝風險。」他說。

現在高齡100歲的塔克雖然不再滑雪，活動力也大不如前，但還是每個禮拜努力跑4.8公里的跑步機，如果單純跑步覺得無聊，他會邊跑邊看經典電影。

3. 不抽煙

塔克醫生高中時，曾向爸爸提出想抽煙的想法。爸爸回他：「我無所謂。只是生命已如此短暫，除了新鮮的空氣，怎麼還會有人想在肺裡塞髒東西？」這一番話，立即打消了塔克抽煙的念頭。

他指出，吸煙導致癌症、中風、動脈相關疾病和心肺疾病。「過去我參加醫學會議，醫生們會一面抽煙，一面告訴病人說，抽煙能控制食欲、安定神經。」如今這些話都被推翻，吸煙的舒服與帶來的惡果相比，在他看來顯然不值一提。

4. 適度而不過度

許多退休人士喜歡自律的作息跟飲食，不准自己吃這個、不准自己做那個。但塔克認為，太過自我限制的生活，對長壽恐怕適得其反。「適度而不過度」的生活方法，才能充分享受每一刻，同時維持長久的健康。

「我偶爾也會小酌一杯馬丁尼，或吃一塊紐約牛排，但我不會天天都這樣做。」塔克說，妻子莎拉擅長烹飪，替夫妻倆準備健康、多樣化的飲食。他喜歡吃菜、每餐都有，特別喜歡吃十字花科的蔬菜，如：白菜、椰菜花和甘藍菜。

5. 持續傳承知識

作為一位70多年的神經學家，塔克醫生說，自己見證醫學的演進變革，目睹腦科學從額葉切除術，一直進展到最新的電腦成像技術，他想把所知所學繼續傳承給下一代，不讓知識被浪費掉。「我很喜歡教導醫師跟學生們，我自己也從他們身上獲益良多。」

長壽無秘訣：把每天當成最後一天

去年獲得健力氏世界紀錄認可，塔克醫生很開心，他把這個頭銜當成這段「又長、又滿足、又快樂人生裡」一項新的里程碑。

「大家都覺得長壽有公式可循，我的答案是：享受每一天！把每天都當成你人生的最後一天去活，我覺得這種人生哲學很美。」

塔克表示，長壽真正的秘訣，就是沒有秘訣。

「我們每天都在生活，卻只會死亡一次，所以必須充分利用我們擁有的時間。」



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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