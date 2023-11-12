養生飲食｜喝茶喝咖啡可減慢身體衰老？喝這種茶衰弱風險降低最多

茶與咖啡對不少人來說，幾乎是生活必需品，早上喝一杯提神，下午聚會再喝一杯。



過往對茶與咖啡對人體健康影響有諸多影響，但最新新加坡有研究發現，中年人每天喝4 杯茶或咖啡，有助減慢身體衰老的速度，可能是延年益壽的關鍵所在。

喝咖啡、喝茶族群衰弱風險較低？（按圖👇👇👇）

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此篇研究是由國立新加坡大學 Koh Woon Puay 教授所進行，目的是為了了解中年攝取咖啡和茶是否與減低老年衰弱風險有關，研究者觀察約1萬2千名長者，他們年齡落在45-74歲之間，同時也調查他們日常生活飲食、咖啡因飲料攝取。

每隔一段時間研究人員就會進行訪談，也會了解受試者個人病史、身高、體重、飲食習慣、體力活動和睡眠時間等資訊，訪談的時間長達20年。從受試者的回饋中發現，咖啡、茶是受試者獲取咖啡的主要來源，分別佔咖啡因總量的84%和12%，共有68.5%的受試者每天喝咖啡，52.9%的人每天喝一杯，42.2%的人每天喝兩到三杯，其餘的4.9%每天喝四杯或更多杯。

結果研究發現，每天喝4杯或更多咖啡的人，比起不喝的人身體衰弱機率降低，同樣與幾乎不喝茶的人相比，每天喝茶的人衰弱機率降低。

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飲「綠茶」衰弱風險降低最多

進一步評估「咖啡因攝取量」與「身體衰弱」之間的關係，確實發現，無論咖啡因的來源為何，較高咖啡因攝取量與較低的身體衰弱有關，但無法明確定義為因果關係，該篇研究在今年發表在《美國醫療主任協會雜誌》 ( JAMDA ) 上。

研究人員指出，若與非每天喝茶的人相比，每天喝綠茶或紅茶者身體衰弱風險降約18%，當中以喝「綠茶」者受益較大衰弱風險降低19%，而喝紅茶者則降低12%。此外，研究中也納入其他軟性飲料、朱古力，與每天攝取咖啡因總量67.6毫克以下的人相比，每天攝取咖啡因總量最高（223至910.4毫克）的人，身體衰弱的風險降低約23%。

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Koh Woon Puay教授表示：「咖啡和茶是世界許多國家社會中的主要飲料，研究表明中年時飲用含咖啡因的飲料，可能會降低晚年身體虛弱的可能性。但是，仍需要進一步的研究來確定確認這些縱向關聯，並調查身體虛弱的影響是否咖啡因或其他化合物所影響。」

抗老關鍵：咖啡因與其他抗氧化物結合

在劑量反應關係中，中年人若每日攝取咖啡因，與晚年虛弱的可能性降低有關聯。研究團隊推測：「減低衰老風險的主因在於，茶或咖啡之中的咖啡因會與其他抗氧化物結合，減緩細胞降解，可預防身體或因心臟病及部分癌症等疾病，而導致老年衰弱的情況。」

其實「衰弱」是老人功能退化的一個重要指標，對於生活功能、品質也是巨大的威脅，可能出現全身無力、愈來愈走不動、沒有活力，衰弱並非老化的正常現象，主要生理機轉還不明確，影響的機轉例如營養的失調、活動度不足、甚至情緒和社交因素等都有影響。

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但必須要留意，這研究中所進行咖啡及茶，都沒有額外添加牛奶、糖、或人工甜味劑，若有額外加入可能會影響上述效果。Koh Woon Puay教授提到：「民眾攝取咖啡和茶已有幾個世紀歷史，至今仍然很受歡迎並廣泛使用，鼓勵飲用這些飲料以及其他飲食和生活方式改變，可能被證明對於降低老年人身體衰弱風險是可行且有效的。」

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