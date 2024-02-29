馬思純「三分練七分吃」半年減25kg　公開飽腹果汁及雞蛋速瘦食譜

35歲「金馬影后」馬思純憑電影《七月與安生》一舉成名，即使及後陸續帶來口碑叫好叫座的作品，不過話題卻總圍繞著她「嬰兒肥」臉蛋和忽胖忽瘦的身形。早前她在社交平台發佈短片，公開半年成功瘦25kg的心路歷程及獨門減肥秘訣，消息一出即刻登上熱搜；巨大的變化令網民紛紛感到驚訝，更大讚她少女味滿瀉、顏值狀態重回巔峰！

馬思純在社交平台發佈短片，公開半年成功瘦25kg的心路歷程及獨門減肥秘訣。（圖片：Weibo@马思纯）

因健康出現問題決定減肥

馬思純過去深受抑鬱、焦慮等負面情緒困擾，由於暴飲暴食，加上需要服用激素藥物，一度發福至80多公斤。不但影響體態，還出現高血壓、甲狀腺問題，同時陷入極度自卑的低谷狀態。她曾嘗試過吃減肥藥，因內分泌失調導致嚴重反彈。為了健康著想，繼續演員之路而下定決心作出改變，開始漫長的減肥過程。在短片中，她亦強調對減肥變美的看法：健康是前提，其次才是减脂；美沒有定式標準，最重要的是愛自己。

馬思純分享對減肥變美的看法。（圖片：Weibo@马思纯）

3天瘦3kg激端減肥法

馬思純表示，自己屬於易胖體質，以前的減肥秘訣全靠「餓」，最高紀錄是3天瘦下3公斤。前兩天午、晚餐各吃2個雞蛋；第三天午餐吃玉米、晚餐吃小牛排及草莓，並攝取大量溫開水。不過她並不建議如此極端的減肥方式，或對身體有負面影響；非緊急情況切勿使用。

馬思純以前的減肥秘訣全靠「餓」，最高紀錄是3天瘦下3kg。（圖片：Weibo@马思纯）

健康瘦身秘訣一：堅持運動

馬思純認為，減肥的前提是「管住嘴、邁開腿」，最好將每日行程排滿，生活得夠充實，消耗體力同時能減低對食物的慾望。她平時會多做有氧運動，如：跑步5公里、打羽毛球、游泳、普拉提等，也會到健身房做重訓，有助鍛鍊體態和提升肌肉量；空腹做效果更佳。

平時多做有氧運動及重訓，空腹做效果更佳。（圖片：RED@马思纯）

健康瘦身秘訣二：自製2款排毒果汁

減肥不可求快，最重要是的健康；馬思純每天早上會自製2款果汁，飲用後有強烈飽腹感，促進腸胃蠕動並有助排毒，加快陳新代謝也保障攝取足夠水分。

小綠汁



材料：

羽衣甘藍、海藻粉、椰子油、菠菜、其它蔬菜、水



步驟：

將所有食材打勻即可



小黃汁



材料：

去皮檸檬 x 2、電解質粉、代糖、蘋果醋、水



步驟：

將所有食材打勻即可



馬思純每天早上會自製蔬果汁。（圖片：RED@马思纯）

健康瘦身秘訣三：分階段控制飲食

馬思純將控制飲食分為2大階段，要保持營養均衡，基本的蛋白質、蔬菜、澱粉、好的油脂也要適量攝取。

第一階段（堅持「生酮飲食」2個月）

早餐：

小綠汁



白天：

不限量小黃汁／檸檬水



晚餐：

魔芋類食品＋橄欖油煎牛排或蝦仁（盡量控制在下午5至6時進食）



第二階段（堅持16+8或18+6原則）

早午餐：

小綠汁+莓果類如：草莓、藍莓、蔓越莓或桑葚



晚餐：

全榖雜糧類如：糙米、藜麥＋豆製品＋肉類（雞牛魚蝦）



馬思純將控制飲食分為2大階段。（圖片：RED@马思纯）

另外，馬思純也提醒要留意煮食方法，如果不喜歡水煮，建議使用較健康的橄欖油烹調，同時可選擇含糖量少的低卡海鮮醬油。飲食千篇一律難免會感到煩厭，女生們可在生理期前1至2天適時放縱。她最後補充，減肥期間最好早睡早起，良好睡眠質素有助保持體內激素正常分泌和平衡，增強代謝率、促進脂肪分解，有利瘦身。