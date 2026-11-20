長者抽筋｜冬天天氣寒冷，不少長者就會懶得郁動，導致血液循環變差，容易出現四肢冰冷及腳部麻痺，或在半夜或睡覺時出現抽筋狀況。長者可以做什麼來預防夜間抽筋呢？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會為大家介紹預防抽筋方法及10大防抽筋食物。



長者少郁動再加上冬天血液循環變差，容易飽受半夜腿抽筋所苦。（AI生成圖片）

長者夜間抽筋成因｜低溫令血液循環受阻 周邊血管病或神經壓迫易誘發

冬天天氣轉冷，長者少郁動再加上冬天血液循環變差，容易飽受半夜腿抽筋所苦。台灣嘉義基督教醫院鄭雅綺醫生指出，這樣不但會大大影響長者的睡眠質素，在嚴寒的日子，夜間腿抽筋的情況會更頻繁。

夜間腿抽筋最常見的是小腿腓腸肌突發性或不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這種不適感大約維持數秒至十多分鐘，患者可能會無法移動或從睡夢中痛醒。

長者防抽筋急救法｜睡前熱敷小腿20分鐘 推牆弓箭步拉筋解痛

鄭雅綺醫生指，促進血液循環是預防抽筋最有效的方法，可用熱敷或泡腳20分鐘，並配合按摩來紓緩腳部肌肉。睡覺時最好穿長褲及襪子防寒，或是睡覺時在小腿部位蓋上毯子加強保暖。

此外，HEHO中引述新竹臺大分院家庭醫學部藍亦倉建議，可做一些拉筋運動，如雙手推牆壁，同時下肢弓箭步拉筋，伸展小腿肌約15至30秒後，再換另一隻腳做，將有助預防腿抽筋。

多做拉筋運動或熱敷來預防抽筋。（台大醫院新竹分院圖片）

長者防抽筋飲食指南｜10種高鉀高鈣超級食物 牛油果與香蕉補充電解質

長者引發肌肉抽筋有許多可能，常見的原因包括：下肢血液循環欠佳、肌肉過度疲勞、代謝異常、水分攝取不足、電解質失衡或慢性病用藥影響等，除此之外，某些營養素的缺乏也可能導致容易抽筋，例如：鈉質、鉀質、鈣質及鎂質。

防抽筋食物1：香蕉

要預防抽筋，大家第1個想到的食物肯定是香蕉。香蕉除了含有鉀質外，香蕉還含有鎂質和鈣質，再加上香蕉食用方便。

預防抽筋的食物，第一樣想到的便是鉀質豐富的香蕉。(Pixabay)

防抽筋食物2：番薯

番薯的鈣質含量約為香蕉的2至3倍，且富含鎂與水分，能避免因脫水造成的抽筋。

防抽筋食物3：牛油果

1個牛油果的鉀質含量高達975毫克（mg），相當於香蕉和番薯的2倍，而鉀質對於肌肉的運作相當重要，對心臟健康亦有幫助。

超級食物牛油果對防抽筋也有幫助，一個鉀質含量相當於香蕉和番薯的2倍。(Canva)

防抽筋食物4：豆類

豆類除了富含鎂質，還是高纖食物，可以紓緩經痛及肌肉痛，亦有助控制血糖並且降低壞膽固醇。

防抽筋食物5：哈密瓜

哈密瓜、蜜瓜或木瓜等瓜類水果，都富含鎂質、鈣質及大量水分，對於紓緩抽筋有一定的作用。

防抽筋食物6：牛奶

牛奶不僅含有豐富的鈣質、 鉀質和鈉質，也是補水的好來源。另外，牛奶的高蛋白質，還能幫助運動後肌肉的修復。

防抽筋食物7：羽衣甘藍

深綠色蔬菜例如羽衣甘藍、菠菜或西蘭花等，都富含鈣質和鎂質。而且研究顯示，攝取高鈣食物還有預防經痛及肌肉痛的效果。

羽衣甘藍不只防抽筋，還可強骨助防癌。(pexels)

防抽筋食物8：橙汁

1杯約250毫升的橙汁含有約500毫克的鉀質及約27毫克的鈣質，同時富含鎂質，對於紓緩抽筋有一定的幫助。

防抽筋食物9：堅果類

堅果及種子類食物都富含鎂質，有許多種的堅果和種子也富含鈣質。是預防抽筋的4種營養素之一。

防抽筋食物10：番茄

飲一杯番茄汁，就能攝取約15%的每日建議的鉀攝取量，有助預防抽筋。(unsplash)

番茄富含水分和鉀質，喝1杯約250毫升番茄汁，就能攝取約15%的每日建議攝取量，有效預防抽筋的發生。

參考資料：HEHO

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。



本文作者：黃偉麟



《香港01》「教煮」頻道編輯，擁有多年新聞及數碼媒體經驗。日常負責策劃專題與核查新聞，專注發掘食材科學、膳食營養及銀髮族健康資訊。遇到難懂的現代營養學及烹飪知識，就會化繁為簡，寫成淺白易明的實用指南。寫作時講求科學實證與追溯來源，希望能幫大家把關食品安全，讓讀者吃得安心又健康。

