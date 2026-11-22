胃酸倒流是指胃液倒流進入食道，而且會反吐酸水、胸口灼熱、疼痛或不適等。長者長期用藥，如一些消炎止痛藥或鎮靜劑，都會大大增加胃酸倒流的風險，那可以進食哪些食物紓緩胃酸倒流？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會為大家介紹4大養胃食物。



現時有12%人口有胃酸倒流的問題，近年更有年輕化趨勢。（AI生成圖片）

胃酸倒流是什麼？

根據本地研究推算，本港約有12%人口（近97萬人）受此病困擾，近年更有年輕化趨勢。胃酸倒流是指胃內的食物和胃酸倒流至食道，當胃部與食道之間的下食道括約肌不能發揮作用，胃酸就會倒流至食道。食道的黏膜十分脆弱，無法抵擋胃酸而遭侵蝕，從而令胸口灼痛。如果得不到合適的治療，有機會引發食道發炎及出血，甚至出現癌前病變，增加患食道癌的風險。

胃酸倒流症狀

胃酸倒流的症狀包括火燒心、噁心、食慾不振、不時飽肚及腹脹、咳嗽、喉炎、聲沙、哮喘及牙齒酸蝕。

胃部與食道之間的下食道括約肌不能發揮作用，胃酸就會倒流至食道。（資料圖片）

胃酸倒流成因及風險因素

不正常的飲食習慣或過肥，都有機會導致下食道括約肌鬆弛，當下食道括約肌鬆弛無法正常運作，胃液有可能逆流回食道。另外，生活緊張、吸煙及酗酒，也會增加胃酸倒流的風險。而長者的胃酸倒流，大多與長期服藥有關，隨著身體機能下降，不少長者終日與藥為伴，如一些鎮靜劑、抗憂鬱藥及氣管放鬆藥，都會增加長者胃酸倒流的風險。如一些長者常用的非類固醇消炎止痛藥，都會破壞胃黏膜及增加潰瘍的機會。

1 飲食習慣不正常

2 生活緊張

3 吸煙及酗酒

4 長期服藥

胃酸倒流解決｜護胃４大食物

飲食方面盡量溫和，如選擇容易消化的食物、攝取適量纖維、低甜度水果、無咖啡因飲料，減少刺激性食物。另外，就是多吃有保護胃黏膜及胃壁的食物，以及一些減少胃酸分泌的食物。

護胃食物1：山藥

山藥含有高分子黏液蛋白，對消化系統有保護作用，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生，避免胃潰瘍與十二指腸潰瘍。

保健食用：每星期食用1至2次，每次100克，但胃酸倒流急性期不建議食用。



山藥含有高分子黏液蛋白，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生。（資料圖片）

護胃食物2：紅蘿蔔

紅蘿蔔含豐富的維他命A，對胃部有很大的助益，可預防胃癌的發生。另外，維他命A能減少過多的胃酸分泌，也能紓緩胃潰瘍及胃炎等問題，所含的粗纖維也是幫助腸胃蠕動。

保健食用：每星期食用2至3次，每次50克。建議食用煮熟的紅蘿蔔，會較易消化。



護胃食物3：秋葵

秋葵含豐富的β胡蘿蔔素，能保護腸胃、口腔及食道黏膜。另外，所含的水溶性纖維果膠、半乳聚糖及阿拉伯樹膠等，可以附著在胃黏膜上來保護胃壁，同時能幫助腸胃道消化及預防大腸癌。

保健食用：每星期食用1至2次，每次4條。建議食用煮熟的秋葵，但胃酸倒流急性期不建議食用。



秋葵含豐富的β胡蘿蔔素，能保護腸胃、口腔及食道黏膜。（資料圖片）

護胃食物4：椰菜

椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。市面上不少胃藥都含有維他命U，有胃部問題人士不妨攝取椰菜，但是，維他命U是水溶性，故此，洗淨後切絲生吃（或生食）才能保留最多維他命U。

保健食用：每星期食用2次，每次半碗生椰菜絲。而胃部消化功能較弱，或胃酸倒流急性期不建議食用。



椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。（資料圖片）

參考資料：元氣網／香港港安醫院

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。



本文作者：黃偉麟



《香港01》「教煮」頻道編輯，擁有多年新聞及數碼媒體經驗。日常負責策劃專題與核查新聞，專注發掘食材科學、膳食營養及銀髮族健康資訊。遇到難懂的現代營養學及烹飪知識，就會化繁為簡，寫成淺白易明的實用指南。寫作時講求科學實證與追溯來源，希望能幫大家把關食品安全，讓讀者吃得安心又健康。

