政府工｜12份筍工月薪15K-264K　郵政處高級客戶主任年薪可達454K

踏入暑假，政府再有一輪新招聘推出！最新一輪招聘中，共有10個部門請人，當中有4份是公務員約，不過今次最吸引的工種，反而是非公務員約，由郵政署出的客戶主任及高級客戶主任招聘。兩份工入職要求不高，若成功聘用並達銷售業績要求，最高年薪可達$331,460及$454,940！最啱多勞多得的你！



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政府工【1.漁農自然護理署-一級工人】

月薪:$15,690起

截止日期 :19/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備下列一種或以上技能：

(i) 照料植物(包括操作機械工具)或保養郊野康樂設施；(ii) 處理、約束或捕捉動物；(iii) 與捕魚和養魚相關的工作(包括保養有關裝備)；應徵者須通過技能測試。

(b) 能以廣東話／中文及簡單英語溝通；閱讀簡單中文及簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 自然護理分署和郊野公園分署 : (i) 與建造和維修行人徑、康樂地區及設施有關的體力勞動工作；(ii) 種植、護理和砍伐樹木、剪草；(iii) 撲滅山火；(iv) 收集和處置垃圾；以及

(v) 收集、運送和儲存備用品，並負責機械工具的清理及一般維修工作。

(b) 檢驗及檢疫分署 : (i) 飼養動物的日常工作；(ii) 處理、約束和捕捉動物；(iii) 準備和保養捕捉動物的裝備；(iv) 政府樓宇、獸醫實驗室及車輛的一般保養及清潔工作；以及 (v) 與執法行動有關的體力勞動工作。

(c) 漁業及海洋護理分署 : (i) 捕魚和養魚方面的日常工作；(ii) 裝備及備用品的保養工作；(iii) 與執法行動有關的體力勞動工作；以及 (iv) 漁業分站的清潔／一般保養維修工作。

薪酬:

第一標準薪級表第3點(每月15,690元)至第一標準薪級表第13點(每月19,175元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請一級工人》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【2.機電工程署-助理電子工程師】

月薪:$39,435起

截止日期 :18/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(1)]必須

(a)具備取得香港工程師學會法定會員資格（電子、資訊或生物醫學界別）所需的全部學歷，或同等學歷；

(b)完成獲香港工程師學會預先認可的正式訓練，或同等訓練，或於取得有關資格後在電子工程、資訊工程或生物醫學工程方面具備最少兩年專業人員工作經驗；

(c)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷中取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得一級成績，或具同等成績；及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)執行法例及提供規管和諮詢服務；

(b)操作及維修各種電子／資訊／生物醫學工程系統和設備，並進行改善項目／工程；以及

(c)在電子／資訊／生物醫學工程方面提供設計、採購、工程管理及其他技術顧問服務。獲取錄的申請人，可能會派駐其他部門工作，並須(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；(b)執行輪班工作／上班候命／隨時候召／緊急職務；以及(c)穿著制服／保護衣物。

薪酬:

總薪級表第18點(每月39,435元)至總薪級表第27點(每月60,065元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得必要具備的專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。信封面須註明「申請助理電子工程師職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【3.香港警務處-技工(木工)】

月薪: $18,965起

截止日期 :18/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 具備與木工相關的工作經驗，或同等資歷；或

(ii) 完成木工相關的認可學徒訓練或認可實務訓練課程，或具備同等資歷；

(b) 具備家具製作經驗；

(c) 能以粵語／中文和簡單英文溝通、閱讀簡單中文和簡單英文，並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

技工(木工)主要負責製作和維修訓練輔助器材、物品和模型。

[註：或須不定時工作。]

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣18,965元）至總薪級表第8點（每月港幣22,895元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其工作經驗、學徒訓練、實習訓練課程及學歷。已填妥的申請書，連同（一）工作經驗的證明文件副本；（二）學徒訓練證書副本；及（三）實習訓練課程證書副本，以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年七月二十五日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.教育局課程發展處—項目主任(德育、公民及國民教育) (EDB/CDI/289/24)】

月薪 $50,045

截止日期 :19/07/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 具備英國語文或人文學科相關的學士學位者優先；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於4年在小學或中學任教及／或課程發展的經驗；以及

(f) 熟悉電腦程式的操作，例如文書處理、試算表及多媒體簡報等。

職責:

(a) 協助舉辦與價值觀教育相關的學生活動、比賽及教學獎，以及相關的推廣活動；

(b) 協助發展價值觀教育的學與教資源；

(c) 協助舉辦不同主題的教師專業發展課程和其他培訓活動；

(d) 提供進行問卷調查焦點小組會議和學校探訪等的支援，以回饋課程發展和實施；

(e) 提供行政及文書支援以協助進行不同的會議；

(f) 為科組提供行政支援以促進日常運作；以及

(g) 執行上司委派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處)。

政府工【5.教育局(課程支援分部)-高級課程主任[校本課程發展(小學)－英國語文教育] (EDB/CSD/288/24)】

月薪 : $98,810

截止日期 :19/07/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的英國語文或英國語文教育學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 於取得有關學歷後，具備不少於10年在小學或中學的教學及／或課程發展經驗。持有英國語文或英國語文教育更高學歷及／或具備5年以上領導英國語文課程發展經驗者優先[見註(v)]；

(f) 熟悉本地教育制度和課程改革情況；

(g) 具備良好的領導才能及人力資源管理能力、出色的溝通、人際關係和演說技巧；以及

(h) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 負責策劃、監察和檢視校本課程發展支援服務，包括到校專業支援和學習社群；

(b) 協調各項支援服務，提出策略性建議，及評估服務對學校課程發展的影響；

(c) 帶領團隊支援學校的英國語文教育和價值教育課程，並發展課程領導；

(d) 提供到校專業支援和學習社群等不同形式的支援服務，提升小學英國語文教師的課程領導的能力，推動學校在落實不同課程倡議，並評估成效；

(e) 策劃、組織、監察及評估專業發展活動，提升學校內部和跨校間的協作文化，促進在學習領域／跨課程層面落實課程倡議；

(f) 整合、概念化和展示學校在課程實施不同課程倡議的良好示例；

(g) 協助部門的人事管理和行政工作；

(h) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請方法

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局課程支援分部。

政府工【6.路政署-工程項目組長】

月薪 $133,090

截止日期 :19/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備香港工程師學會（土木界別）於1975年12月5日後選取的正式會員或同等資格；

(b) 在取得上述有關資格後，具備至少15年全職工作經驗，當中至少有5年擔任道路基建工程項目管理層職位，以及最少3年解決大型基建工程合約糾紛的工作經驗。如具備為政府部門解決基建工程合約糾紛的相關經驗則更佳；

(c) 具備管理及推展大型環境項目的經驗，項目涉及隔音屏障結構、環境/生態和考古的評估事宜佔優。如具備與政府部門協調和聯絡工作的相關經驗則更佳；及

(d) 具備良好中英文口語及書寫能力。

註

(1) 為符合入職條件(a)項所載的要求，申請人如只持有非本地專業資格，應提交所需證明文件，證明該等資格等同本地有關專業資格，例如提供證據，證明申請人的資格在截止申請日期之前，已獲香港工程師學會接納為其正式會員(土木界別)。

(2) 申請人須隨申請表格夾附香港工程師學會正式會員(土木界別)或同等資格副本，以及以下文件：

A) 取得該資格後的相關工作經驗的證明文件副本；及

B) 詳列工作經驗的履歷。

職責:

(i) 監督和策導轄下工程團隊推展工務工程項目，包括涉及公路結構、隔音屏障結構、道路擴建及重置公共設施的項目；

(ii) 監督各項環境、生態和考古評估工作；

(iii) 處理收地及清拆事宜；

(iv) 處理諮詢工作、相關刊憲程序，以及撥款申請；

(v) 協調與工程項目有關事宜並監察進度，以確保項目能夠適時完成;

(vi) 監察仲裁程序的進展，包括擬備和解協議，並定期向管理層匯報個案的發展情況；及

(vii) 執行管理層指派的其他職務。

聘用條款:獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期1年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格【G.F. 340 (Rev. 7/2023)】，可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https : //www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同【註(2)】所列的有關文件送達下述聯絡地址，並在信封上註明「申請工程項目組長職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請，並把【註(2)】所列的有關文件寄交上述聯絡地址或電郵至路政署招聘及編制組（電郵地址:hqane@hyd.gov.hk），並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請工程項目組長職位」及你的網上申請編號。

政府工【7.民政事務總署-行政助理(葵青)】

月薪 : $27,890

截止日期 :11/07/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(i) 持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷；

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績[參閱註]；

(iii) 具備豐富電腦軟件應用知識(包括試算表，簡報及中英文文字處理技巧)；

(iv) 待人處事成熟，具備良好的社交及溝通技巧；及

(v) 有責任感，能獨立處理職務及主動將工作完成。

*申請人面試時或需進行筆試。

職責:

行政助理(葵青)負責處理有關區議會、舉辦活動、區內場地及設施的管理行政事宜及執行地區計劃如社區健康計劃等的職務。

有關葵青區議會工作的職責主要包括：

(i) 協助籌辦、監察和評估不同地區活動，如社區健康項目、社區參與項目和其他工程；

(ii) 為區議會及其轄下的委員會╱ 工作小組提供秘書服務及行政支援；

(iii) 就籌辦不同地區活動與區議會、其他政府部門、商營機構及非牟利團體等聯絡；及

(iv) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

其他行政助理的工作職責大致如下：

(i) 協助籌辦及監察青年計劃 ╱活動的進度，及在有需要時離港公幹；

(ii) 處理有關青嶼幹線觀景台(觀景台)及該處設施的行政及管理事宜(如辦公室、展品、設備的保養及預備報價文件等)；

(iii) 執行及監督美化╱其他工程、承辦商服務(如清潔和保安等)及與觀景台的商店營運者保持聯繫；及

(iv) 協助舉辦及監察葵青民政事務處的社區活動及在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(i) 申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘。行政助理的合約期不多於一年；日後如有其他職位空缺，其合約條款將以獲聘時的規定為主；

(ii) 每週工時數為44小時(包括一小時的午膳時間)；

(iii) 受聘者或須於辦公時間以外工作，包括在星期六、日及公眾假期；及

(iv) 合約屆滿後獲續聘與否須視乎本處屆時的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請人可向各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格340號(7/2023修訂版)]。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須連同學歷、證書、修業成績表及其他相關資料的副本，送交新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署十樓。請在信封面註明「申請行政助理(葵青)」。

政府工【8.投資推廣署-行政經理（企業支援／人力資源）（參考編號：EM/02/2024）】

月薪:$57,390

截止日期 :18/07/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備四年在人力資源管理或類似範疇取得的相關全職工作經驗；

(b) 具備與中華人民共和國有關勞動法例（如《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》）相關的知識及／工作經驗，或具備政府部門／公營機構工作經驗較佳；

(c) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修人力資源管理或相關學科為佳；

(d) 具備內地及法制法規的知識及／或經驗者較佳；

(e) 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語，通曉其他語言更佳；

(f) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(g) 精通Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 協助人力資源管理，例如聘任、工作表現管理和培訓等；

(b) 協助監測駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處的專組的人手狀況，並擔任聯絡人；

(c) 為行政事宜提供支援；以及

(d) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法

互聯網 ✔️

郵寄 X:

申請人必須於2024年7月18日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【9.勞工及福利局-助理經理(香港人才服務辦公室)宣傳及市場推廣-數碼市場推廣】

月薪:$港幣45,640

截止日期 :18/07/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的市場推廣、數碼市場推廣或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 具備最少7年在中國大陸／全球市場從事市場推廣傳訊及數碼市場推廣相關業務的相關工作經驗；

(c) 具備管理全球／地區大型社交媒體平台及數碼市場推廣活動的經驗；

(d) 具備網站使用者體驗及使用者介面最佳做法、搜尋引擎優化、搜尋引擎行銷、社交媒體管理及數碼趨勢的實際操作知識，並具有與相關機構合作的深厚背景；

(e) 積極進取、富有創造力及具有業務推動的強勁策略思維；

(f) 具有強勁的分析能力，能夠解讀數據、提出見解並作出數據主導的決策；

(g) 善於團隊合作，能夠與不同持份者建立關係；

(h) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(i) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；以及

職責:

(a) 協助管理和擴展香港人才服務辦公室擁有的社交媒體平台，並透過製作有吸引力及相關的內容，包括符合品牌基調及聲調的文章、圖像、影片及圖表，以擴大社羣和提高參與程度；

(b) 協助推動持續改善香港人才服務辦公室的官方網站 https://www.hkengage.gov.hk/，包括版面設計、內容維護、功能，並定期更新網站內容，確保內容一致、質素優良及符合香港人才服務辦公室的品牌形象；

(c) 協助管理和監督現有的網上合作夥伴項目，發展新的策略聯盟，並與潛在的合作夥伴，包括商會、業界組織、大學、其他私營界別等合作；

(d) 協助監督相關機構及供應商，確保提供優質產品及服務；

(e) 協助追蹤、衡量和分析所有數碼渠道的市場推廣關鍵績效指標(例如網站頁面瀏覽量、社交媒體追蹤人數)，並編制報告，以評估策略的成效和確定需要改善的地方；

(f) 協助監察社交媒體上的對話及趨勢，以深入了解用戶的喜好、情緒及趨勢，並發掘新的增長渠道／機會；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，為期2年。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)，以詳述其在中國大陸／全球市場從事市場推廣傳訊及數碼市場推廣相關業務的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。

(c)有關申請文件須送交至香港灣仔告士打道5號稅務大樓12樓「香港人才服務辦公室」；或以電郵方式發送至renuskong@lwb.gov.hk。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請助理經理(香港人才服務辦公室)宣傳及市場推廣-數碼市場推廣」。

政府工【10.郵政署—客戶主任】

月薪:$16,573起

截止日期 :17/07/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於一年的銷售及業務拓展工作經驗，屬物流、快遞或線上電子商務業更佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

(4) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel及PowerPoint等；

(5) 充分了解電子商務物流和線上／線下的商業模式；

(6) 積極主動，具備競爭力，並以目標為本；

(7) 責任心強及富團隊精神；

(8) 能於網上搜集資料，並積極與潛在客戶接觸；

(9) 能進行電話推銷及與客戶進行會議等外勤工作；以及

(10) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及能操流利普通話。

職責:

(1) 向現有及潛在客戶推廣香港郵政的產品及服務；

(2) 主動透過電話和電郵接觸現有及潛在客戶，定期進行探訪，以拓展新業務及與客戶保持良好關係；

(3) 透過提升現有客戶群的業務和擴大客戶群，為他們提供電子商務物流方案，以取得最大的業務增長；

(4) 與內部各科／組別合作，促進銷售流程及產品開發；

(5) 收集市場情報(包括競爭對手的定價、客戶的消費行為和銷售周期)，並與內部各科／組別分享有關資訊；以及

(6) 執行其他由上司委派之工作。

薪酬:

最高年薪可達331,460元(按銷售業績及所達的工作目標發放)，包括基本月薪16,573元

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須

1)親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

2)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2，請於信封面上清楚註明「申請客戶主任職位」。

政府工【11.郵政署-高級客戶主任】

月薪: $22,747起

截止日期 :17/07/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本港任何一間大學頒授的高級文憑或副學士，以主修銷售、物流、業務發展或相關學科為佳，或具同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於兩年的銷售及帳戶管理工作經驗，屬物流、快遞或航運業更佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）分別取得第3等級及第2等級（2007年以前分別為「C級」及「E級」）或以上成績，或具同等學歷；

(4) 充分了解電子商務物流和線上／線下的商業模式；

(5) 具備卓越的客戶服務、溝通、協商和表達技巧，以達成銷售目標；

(6) 採取積極進取、目標為本的銷售方式；

(7) 積極主動，並具備競爭力；

(8) 能獨立工作，善於建立人際網絡；以及

(9) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及能操流利普通話。

職責:

(1) 向現有及潛在客戶推廣香港郵政的產品及服務；

(2) 尋找、探索、掌握和落實新機遇，以拓展新業務；

(3) 透過提升現有客戶群的業務和擴大客戶群，為他們提供派遞方案，以取得最大的業務增長；

(4) 與現有及潛在客戶建立長遠和穩健的業務關係，以促進具利潤的銷售；

(5) 開發和優化銷售渠道，與主要客戶及內部各科／組別定期進行業務檢討；

(6) 與內部各科／組別合作，促進銷售流程及產品開發；

(7) 推動與潛在電子商務平台和渠道的合作夥伴關係；

(8) 收集市場情報(包括競爭對手的定價、客戶的消費行為和銷售周期)，並與內部各科／組別分享有關資訊；以及

(9) 執行其他由上司委派之工作。

薪酬：

最高年薪可達454,940元(按銷售業績及所達的工作目標發放)，包括基本月薪22,747元

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須

1)親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

2)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請高級客戶主任職位」。

政府工【12.財政司司長辦公室-政府經濟顧問 (政府經濟顧問辦公室)】

月薪:$264,950起

截止日期 :23/07/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 具備至少10年出任高層職位的經濟研究經驗;

(b) 具備至少10年出任高層職位的管理經驗;

(c) 持有本港大學所頒授的經濟學學士或深造學位，或同等學歷;

(d) 對經濟分析有廣泛認識;

(e) 對公共財政及香港經濟有廣泛認識;

(f) 具備策略思維及卓越的分析能力;

(g) 對政府系統有深入認識;

(h) 具備良好的溝通技巧及卓越的人際技巧及領導才能;

(i) 具備優良中英文書寫能力，並能說流利粵語、普通話及英語；以及

(j) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 為財政司司長、其他政府高層官員及高層次政策委員會提供高層次經濟建議及評估，以協助政府因應實際經濟狀況制訂經濟策略及政策;

(b) 領導政府經濟顧問辦公室為各決策局／部門提供經濟分析及評估；

(c) 密切監察香港的國際競爭力，並定期與國際評級機構對話；以及

(d) 以職系首長身分管理和發展經濟主任職系。

薪酬：首長級薪級表第5點 (月薪港幣264,950元至272,850元)

聘用條款:獲取錄的申請人將按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘與否。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人須使用指定的申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。該表格可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(i) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需相關文件送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號；或

(ii) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“申請政府經濟顧問職位。或

(iii) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“申請政府經濟顧問職位”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止。

(c)申請人須提交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及(d) 工作證明副本。