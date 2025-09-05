「笑死」已Out？日本表情符號組合「ꉂ🤣𐤔」爆紅　輸入方法教學

「笑死」這個用語，在網路上已經算是老朋友，但也有年輕網友戲稱，現在再用「笑死」的人有點像長輩，他們自己則習慣說「超好笑」。沒想到最近有一組來自日本的特殊符號「ꉂ🤣𐤔」爆紅，傳到香港及台灣後，不只在臉書被轉傳，也在Threads上掀起討論，讓「笑死、超好笑」不再只是文字，而是變成了有畫面、甚至有聲音的情緒表達，連續使用時還彷彿能聽到情境喜劇裡的罐頭笑聲。



符號組合背後的巧思

這串符號由三個元素組成：「ꉂ」有人覺得像人笑到往後倒的模樣，也有人認為是笑聲的擬聲符號；「🤣」是經典的「笑到流淚」emoji；而「𐤔」則是在日本網路文化中用來象徵「笑」的特殊符號，來源與日本常用的「ww」相同，取自日語「笑」（わらい，warai）發音的第一個字母。

在日本，「𐤔」早已是網路常見的笑聲縮寫，這次與動態表情結合後，讓整組符號更有畫面感，就像有人笑到翻過去、眼淚直流，最後補上一個「笑」收尾。Threads用戶形容這是「笑死的具象化」，比純文字更能傳達「真的笑到不行」的感覺，也有人直呼

「發明的人是天才吧。」



怎麼打出ꉂ🤣𐤔？完整教學

看到這串符號後，許多人立刻想知道怎麼輸入。許多人是用複製貼上的方式，也有熱心網友分享iPhone的快速設定方法：

只要到「設定」的「鍵盤」裡新增「替代文字」，把ꉂ🤣𐤔貼在替代欄，輸入像「ㄒㄙ」這樣的代碼儲存，之後打代碼就能立刻叫出整組符號。這樣一來，不管是在聊天還是回覆留言，都能瞬間丟出精準的「笑死表情」。

而Android手機則可在鍵盤設定中的「文字替換」或「個人字典」功能加入ꉂ🤣𐤔，輸入自訂代碼即可快速叫出符號。

圖為iPhone快速設定方式。（網路溫度計DailyView授權使用）

只要打出替代文字代碼，就能快速打出符號。（網路溫度計DailyView授權使用）

從XD到ꉂ🤣𐤔的進化

從早期的「XD」、再到「😂」，如今又有了「ꉂ🤣𐤔」，網路語言和表情符號的進化速度驚人。這股來自日本的潮流跨海爆紅，也反映出現代使用者對情緒具象化的需求越來越高。比起單純打字，一個表情就能讓對話立刻活起來，甚至比打一長串「哈哈哈哈」更有戲。下次聊到爆笑的事，不妨丟這組符號過去，讓螢幕另一端的人也忍不住跟著笑起來。

