4成日本女生不穿胸圍出門？年輕人勇於打破社會規範：舒服才重要

或許很多人會以為，敢不穿bra出門的只有歐美女生，可事實比你想象的要豐富得多。



以前日本某電視台做了個街頭調查，結果挺讓人意外：居然有41%的日本女生坦言，自己會直接不穿bra就出門。

採訪時，不少女生理由都非常坦率，

「在家當然不穿，去附近便利店、超市也懶得特意穿。」

「平時出門也經常不穿，覺得舒服最重要。」



有的女孩甚至大大方方地接受了女記者的突擊檢查，結果真的沒穿，現場氣氛一度既尷尬又讓人忍俊不禁。

其實，從穿不穿bra這件「小事」裏，能看到不少關於日本社會與女性觀念變化的細節。很多人以為日本女生很保守，什麼都要按照規矩來，但實際上，「穿不穿bra」背後，藏着時代、社會、個人選擇甚至文化碰撞的影子。不過，要說日本女生穿胸罩這件事，也並不是自古以來的「傳統」，反倒是近代才慢慢形成的習慣。

日本女性的內衣史，其實很有意思。早在江戶時代，女性的傳統服飾是和服，裏面通常只穿「襦袢」（類似襯衣）來打底，那會兒根本沒有胸罩這種東西。穿和服講究身形平整，所以還會用寬帶或者棉布包裹胸部，反而是追求把胸部「壓平」，讓線條順直，和今天強調「曲線美」的審美正好相反。那時候的日本，女性要的是「端莊」「含蓄」，誰要是胸部太突出反而會被認為「不體面」。

到了明治維新以後，西方文化大量傳入日本，女性服飾也開始發生變化。大約在大正、昭和初期，歐美風的內衣和「西式胸罩」才逐步進入日本社會。最早的胸罩是給上流階層女性準備的，普通家庭的女孩依然是和服加裹胸。二戰後，西式生活方式全面普及，連衣裙、洋裝流行起來，女性穿胸罩才漸漸成為「新常識」。

但這個變化過程，其實也帶來了各種衝突。對很多上一代人來說，穿胸罩代表着時尚、禮儀，甚至是一種「文明女性」的標誌。可等到現代，1960年代的美國，女性解放運動裏有「燒胸罩」這種標誌性事件，象徵着女性追求身心自由的覺醒。那時候的日本也被這股風潮影響，不少女生開始思考：原來不穿胸罩也可以？

現實中，穿不穿bra，很多時候並不只是個人舒服那麼簡單。有人說，這是一種「集體性格」，大家不喜歡出風頭，更不想在群體中變成那個「被指點的人」。在日本，穿着稍微露點皮膚就會被議論，更別說不穿bra了。

對於很多人來說，戴胸罩彷彿是社會規定的「默認選項」，不戴就會被盯着看、被小聲議論。很多女生坦言，在家或者去樓下便利店會不穿，但要是正式出門，尤其是見人、工作，還是會老老實實戴上。

「你不戴，總有人忍不住盯你兩眼，哪怕你覺得沒什麼，他們還是會自動腦補很多戲。」



有女生坦率表示，自己小時候被媽媽要求穿兒童bra，但到高中就慢慢不穿了，尤其是小胸女生，根本沒覺得有束縛反而更自在。有的人則是在國外待過，比如在夏威夷，穿着水手服上學、周末泳衣短褲，氣候熱，大家也沒什麼負擔，反而覺得多戴個bra是累贅。但一回到日本，立刻感受到周圍目光和輿論的壓力——「你和別人不一樣，就容易被當成異類」。也有人說：「其實我就是懶，不喜歡多套一件沒必要的東西。」有時候穿不穿bra真的只是單純圖個方便或者舒服，跟性感、叛逆啥的沒關係。

其實，這種「舒服至上」的理念正在慢慢擴散。隨着日本社會觀念逐漸開放，不穿bra的女生也越來越多，甚至成了新一代的時尚標籤。過去大家覺得「放飛自我」只屬於歐美，如今在日本也不再稀奇。日本的流行文化雖保守，但年輕一代在悄悄地打破老規矩。甚至有女生說，哪怕有人盯着看，也只當沒事，反倒覺得「怎麼看是你的問題，我過得舒服才重要」。

但反過來，大胸女生卻很難「無壓力」選擇不穿，怕被議論身材、怕胸型不好看、怕招來異樣眼光，這種心理負擔其實也很現實。說到底，穿不穿bra變成了社會眼光和個人意願的拉鋸。有女生會因為環境妥協，也有女生始終堅持自我。只是如今「你可以選擇」的空間，比以前寬了很多。每個人的舒適、自由和自信，才是最值得被尊重的。

所以，那句「日本女生是不是一直都不喜歡穿bra」其實並不成立。日本女生跟全世界的女生一樣，都在自己的生活裏，選擇着屬於自己的「舒服」，也在慢慢學着尊重他人的不一樣。生活裏那些被視作「常識」的習慣，其實也值得偶爾停下來想一想，找到自己真正想要的答案……

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】