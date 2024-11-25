運動員其實不健康？過度減肥/BMI異常好易出事　恐付出沉重代價

許多人對運動員的第一印象是「非常健康」，不過日前有台灣女網友指出，她發現運動員不一定健康，可能會「有意減肥」，讓身體符合量級標準，讓原PO驚呼「選手們都吃不飽，真的有力氣去比賽？即使看起來身強體壯，但其實沒有想像中健康」。



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一名台灣女網友在PTT女板發文表示，運動員當久了，身體有新舊傷可以理解，但她近日發現「運動員會因為體重控管，對身體造成傷害」，像是奧運中的台灣跆拳道選手羅嘉翎身高184厘米，打57公斤量級，原PO指出：

「她體重跟我差不多，但我矮羅嘉翎20厘米，營養師說這種體重，會讓身體容易出問題。」



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接著她又舉出台灣拳擊金牌林郁婷，體脂肪只有6%，如果女生真的體脂肪6%了，那生理功能、內分泌都要出狀況了，林郁婷說自己以前打51公斤量級，基本上就都沒吃什麼東西，但吃不少保健食品。

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原PO驚訝表示「這真是讓人大開眼界，選手們都吃不飽，還有力氣去比賽？減肥減成這樣，對身體有不可逆的傷害」。對此，她感嘆：

「即使外表看起來身強體壯，但其實運動員也沒有想像中健康呢！光鮮亮麗的背後是血淚斑斑。」



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文章曝光後，許多網友回應：

「女生體脂這麼低，身體付出的代價很大吧？我覺得運動員控制體重是為了職業，不是為了健康，他們BMI也不在正常範圍內」

「這種拼量級的運動員比名模還慘，更不能吃東西甚至喝水，所以很多是弱勢家庭的孩子去練，家境好的哪捨得」

「你舉的例子都是競技運動，一般人適度運動就好」

「我覺得應該要加入身高量級，只用重量分級會有漏洞可以鑽」

「我記得荷李活明星也有這個問題，狼人的曉治積曼（Hugh Jackman）和雷神的基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）都有說過『健身維持電影裡大家看到的肌肉，是一種折磨』」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】