最令人討厭地雷火鍋食材TOP 10　第一名極乞人憎堪稱「湯底殺手」

香港人愛吃鍋的程度超乎想像，一年四季都可看到火鍋店座無虛席。不論是寒冬臘月，還是炎熱夏季，火鍋總能成為人們聚餐的首選。



火鍋鍋底種類繁多，從麻辣火鍋、酸菜白肉鍋，到日式涮涮鍋等，每一種湯底都有其獨特的風味和魅力。將吸飽湯汁的肉片、食材均勻蘸醬，再大口吃進肚子裡，讓人不禁感到幸福感爆棚。然而，在眾多火鍋料中，並非所有食材都能獲得每個人的青睞，有些食材單吃無大礙，一旦放入鍋後卻會影響整體風味，成為大家心中最無法接受的「地雷」。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十個最不受歡迎的地雷食材，豆皮只排第五，南瓜擠不進前三名，到底哪種火鍋料才是顧人怨的聲量冠軍呢？快一起來揭曉！

10個最不受歡迎打邊爐地雷食材排名，南瓜先排第七名？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10大最黑人憎火鍋食材 南瓜三甲不入 冠軍被指係邪魔外道（01製圖）

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No.10 蛋餃

氣溫驟降，又進入吃鍋的旺季了。在火鍋食材中，蛋餃的存在似乎有些微妙的地位。許多人認為它不過是將肉和蛋包在一起的組合，口感平淡無奇，既不如肉片那般鮮嫩多汁，也無法像其他蔬菜食材一樣為湯底增添鮮味。

網友評論，

「蛋餃，肉沒肉味，蛋沒蛋味，不知道重點在哪」

「蛋餃吧裡面的餡不知是什麼肉，難吃」



不過，也有另一派網友跳出來護航，認為蛋香十足搭配新鮮肉餡，營養價值相當高，連小朋友都超愛。

「蛋餃明明就好吃，吃火鍋一定不能少了它」

「我家小朋友超愛，每次都要另外加點蛋餃」



大家對蛋餃兩極化的反應，讓它在這份最不受歡迎的火鍋食材榜單中，只排到了第十名。

No.9 麻糬

香糯可口的麻糬可說是許多、人最愛的小吃，單吃時，麻糬的粘性與口感恰到好處，與花生粉搭配可形成絕妙的平衡。然而，麻糬若當成火鍋料入湯一起煮的話，就會吸收過多湯汁，並使口感變得過於濕軟，而內餡的甜味與火鍋湯底的鹹香或辛辣味產生極為強烈的碰撞，讓人難以忍受這種突兀的味道差異。

「我覺得吃重鹹的鍋物煮麻糬燒好怪」

「共鍋放麻糬燒真的很不行欸」

「快爛掉的麻糬燒我不行……」

「討厭麻糬燒+1，看到都請店員幫我換掉」



No.8 油炸鬼

油炸鬼是許多人早餐桌上的常客，酥脆的口感搭配白粥或飯糰，吃起來十分合拍又對味。而麻辣鍋也經常可見其身影，吸滿麻辣湯汁的油條，堪稱吸油神器，除了口感軟爛、有如濕漉漉的麵包外，還會使整個湯底風味變得更加油膩，讓饕客們的口感體驗大打折扣。

不少網友紛紛表示，

「火鍋煮油條不只難吃，而且熱量還超高」

「炸腐皮或老油條，湯都變油膩了」

「油條就是要吃脆的，軟軟爛爛真的不行欸」

「火鍋放油條我無法接受」



No.7 南瓜

南瓜具有相當豐富的營養價值，不只熱量低，又富含許多維他命、礦物質和膳食纖維，經常會被拿來入料裡或做成濃湯。即便南瓜的營養價值不容小覷，卻仍被網友們歸類在地雷火鍋料，因南瓜入鍋後，經常會一不小心煮到軟化後而撈不起來，導致南瓜全部融進湯裡，破壞原有的風味，因此多數網友無法接受火鍋裡有南瓜的存在。

「南瓜常煮到剩一張皮」

「肯定是南瓜，無法接受湯濁濁的」

「南瓜煮火鍋超噁心的，根本像在吃廚餘」

「誰給我放南瓜我就翻臉」



No.6 魚肉

魚肉含有豐富的蛋白質、Omega-3脂肪酸，以及碘質、硒質、鈣質、鐵質等多種營養素，其營養價值對人體是不可或缺的。雖然魚肉煮火鍋沒有違和感，但對於討厭魚腥味的人來說還是相當不能接受的，加上魚肉本身的纖維結構較為鬆散，容易煮到肉塊解體，並影響湯頭原有的風味，因此不受多數網友的歡迎。

「魚肉的腥味太重，根本不想下鍋」

「魚肉常煮到散掉，搞得整鍋跟海鮮鍋有87%像」

「抱歉，魚肉我先PASS了，常常煮到忘了它的存在」



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No.5 豆皮

豆皮是火鍋店裡常見的必備食材，它是由豆漿表面凝結而成，濃縮各種營養素，富含有大量的卵磷脂，對人類的心腦血管有很好的保護功效。

而關於豆皮該不該加入火鍋裡，網路上也經常掀起正反兩派的討論，

「沒了豆皮，火鍋等於沒了靈魂」

「高麗菜、豆皮類……靈魂人物」

「豆皮還沒滾就得先加，煮滾後更好吃」



另一派網友則認為，

「完全不懂豆皮存在的意義」

「豆皮……加下去油味毀整鍋」

「豆皮吃起來沒滋沒味，我的菜盤每次都剩它不吃」



No.4 絲瓜

絲瓜作為一種健康的蔬菜，富含大量膳食纖維且熱量低，本身自帶豐富的水分不僅可以解熱，還可以防中暑，經常被用來入湯或炒菜，對於清淡口味、追求養生的人來說，絲瓜可說是最理想的食材。然而，當它變成火鍋的配菜時，卻成為多數人最討厭的火鍋料之一。

因水分含量高，所以煮熟後容易變得過於軟爛，吃起來口感不佳，網友也表示，

「絲瓜，一個不小心遺忘就變成像鼻涕一樣的存在」

「最爛的就是絲瓜片」

「絲瓜口感真的無法欸，拜託先不要入鍋」



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No.3 蒟蒻

說到火鍋裡最邊緣的食材，那蒟蒻絕對榜上有名。雖然蒟蒻是一種低卡且高纖的食材，但入口淡然無味，對於喜歡吃重口味的火鍋控來說，不免略嫌無聊，因此成了菜盤裡最可有可無的存在，也是經常被大家遺忘或剩下的食材之一。

「蒟蒻絕對是最沒誠意的火鍋配料」

「蒟蒻吃起來根本就像是嚼橡皮筋」

「看到菜盤裡有蒟蒻肯定要先挑掉」

「我寧願吃南瓜，也不吃蒟蒻」



No.2 番茄

內含大量茄紅素的番茄，是一種低熱量、高纖維的蔬果，不僅可以生吃，加熱煮熟後也有助於茄紅素的釋放，對身體帶來諸多益處。不過，當它拿來做料理或煮火鍋時，卻經常不被大眾所買單。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾調查過十大最讓人厭世的便當配菜，其中番茄就被點名為地雷配菜的第八名；而這次在邊緣火鍋料的主題中，它也以4,133筆聲量位列第二名。不少網友表示番茄容易煮到皮肉分離，且破壞湯頭的整體風味，

「番茄一不小心煮久了就變番茄鍋了」

「番茄生吃我可以，入鍋真的不行欸」

「我都把番茄讓給朋友吃」



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No.1 芋頭

毫無懸念，本次芋頭以10,778筆摘下地雷火鍋料的聲量冠軍，受關注的程度遠遠超過排名第二的番茄，差距高達六千筆，足見其討論度有多驚人。雖然有不少芋頭控，跟芋頭相關的甜點也廣受歡迎，但若加入火鍋內可就引起大批網友的強烈反彈了。

因其燉煮過久容易化開，導致整鍋湯底變得混濁，所以芋頭素有「湯頭殺手」惡名，網友們認為加進火鍋內根本邪魔歪道，

「只要有一塊芋頭整鍋都會爛掉」

「芋頭根本敗壞湯底」

「芋頭根本反人類」

「絕對是芋頭！拜託甜的東西不要再丟到鹹的裡面了」

「很多人愛芋頭，但我真的不愛它散落在鍋內的各個角落」



不過，也有許多人跳出來力挺芋頭，認為火鍋加進芋頭才是真理，

「芋頭就是要煮到爛掉啦」

「爛掉才是精華好嗎」

「懂什麼！一定要有芋頭湯才好喝啊」



邊緣系地雷火鍋料TOP 10（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年12月10日至2024年12月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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