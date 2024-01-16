火鍋陷阱｜打邊爐多吃菜不怕胖？6食材以為菜暗藏高熱量粟米排第3

火鍋菜盤隱藏很多澱粉類，營養師坦言，芋頭、番薯、粟米、山藥、南瓜、蓮藕都不是蔬菜，而是澱粉。



總碳水量是一般蔬菜的3-5倍，其中芋頭熱量的排名是第一。

火鍋菜盤隱藏很多澱粉？（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏在Facebook粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文分享碳水圖鑑提到，芋頭、番薯、粟米、山藥、南瓜、蓮藕是澱粉類，以每100克含量計算，當中芋頭熱量排名第一；但其實這些食物都富含營養，也不是不好的東西，只是吃了它們，記得要減少飯量，懂得跟精緻澱粉做代換。

1. 芋頭：熱量123大卡；碳水量26.4公克；有著豐富的天然抗性澱粉加上膳食纖維。

2. 番薯：熱量115大卡；碳水量27.8公克；富含維他命A、維他命C、膳食纖維。

3. 粟米：熱量97大卡；碳水量17.8公克；玉米黃素抵禦藍光，提升眼睛對光的敏感度跟視覺清晰度。

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4. 山藥：熱量83大卡；碳水量17.8公克；含有膳食纖維之外，還有豐富的維他命跟礦物質。

5. 南瓜：熱量69大卡；碳水量17.3公克；富含鉀、維他命C、膳食纖維，維持心臟健康。

6. 蓮藕：熱量58大卡；碳水量13.5公克；含有維他命C和鐵。

吃鍋6步驟健康少負擔（按圖👇👇👇）

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高敏敏提醒，少吃火鍋料、加工品，因為大部分的加工火鍋料不外乎「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期，一定會有添加物。雖說合法的使用、不過量攝取，都沒大問題，但與健康飲食背道而馳，面對種類繁多的火鍋料的可做4步挑選，買得安心。

1. 選擇合格賣場：環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好。

2. 標示清楚、包裝完整：不要亂買標示不清、來路不明的。

3. 視覺、嗅覺判斷：勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的，如果結霜過多也有可能是在冷凍櫃中存放太久了。

4. 常理判斷：如宣稱未添加防腐劑，卻能常溫或冷藏保存過久，都可能是問題產品，切勿選購。

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