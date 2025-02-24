蘿蔔冷知識｜蘿蔔5部位口感味不同哪裏最辣？1部位煮湯甘甜不苦澀
撰文：NOW健康
出版：更新：
冬天來碗蘿蔔湯是最幸福的享受，不僅可以暖胃，熱量又低，對於控制飲食的民眾來說相當合適，但你知道蘿蔔並非每個部位都適合煮湯嗎？
唯有其中部的位置因甜度及辣度適中，是燉湯的最佳選擇。
白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）
+7
相關文章：蘿蔔冷知識｜白蘿蔔抗菌防癌 與1食材最夾太空人返地面第1餐必吃
料理蘿蔔必注意 每種部位口感皆不同
台灣「鮮享農YA-農糧署」Facebook粉專指出，蘿蔔從頭到尾大致可分成葉子、上部、中部、下部及皮5個部位，每個部位的口感、風味以及適合做成的料理都不同喔！
▸上部：甜度較高、辣度較低，適合涼拌或生食。
▸中部：甜度及辣度適中，適合煮湯、炒食。
▸下部：辣度較高、甜度較低，是醃漬或燉滷的好選擇。
▸蘿蔔葉：辣度高、纖維較粗，一般會選用葉用品種做涼拌或雪裡紅。
▸蘿蔔皮：甜度低，辣度高，洗淨後則可做涼拌或醃漬。
蘿蔔營養高、熱量低 挑選牢記3口訣
「鮮享農YA-農糧署」強調，蘿蔔具高營養、熱量低等特色，11月至隔年3月是台灣國產蘿蔔的主要產季，挑選時可把握「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」3口訣，把握產季時光，一起品味蘿蔔好風味！
相關文章：揀蘿蔔貼士｜不同部位不同甜度邊啲宜燜燉？白蘿蔔辣或甜一望就知👇👇👇
+7
抗癌食物｜42歲乳癌婦天天吃蘿蔔19年冇復發 醫揭1煮法功效更佳煎蘿蔔糕貼士｜網友教煎蘿蔔糕前鍋內多放1物 金黃酥脆不黏鍋十字花科蔬菜｜護心血管助防癌4益處 12種十字花科菜 白蘿蔔都係紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔帶泥才新鮮？菜販教挑選5招 延長保鮮勿漏1步白蘿蔔湯有苦味 網友教加1物順滑增甜！4原因蘿蔔苦澀削皮冇用？蘿蔔冷知識｜紅、白蘿蔔品種營養宜忌大不同 哪種降血壓助防癌？
延伸閱讀：
【本文獲「NOW健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」