蘿蔔冷知識｜蘿蔔5部位口感味不同哪裏最辣？1部位煮湯甘甜不苦澀

冬天來碗蘿蔔湯是最幸福的享受，不僅可以暖胃，熱量又低，對於控制飲食的民眾來說相當合適，但你知道蘿蔔並非每個部位都適合煮湯嗎？



唯有其中部的位置因甜度及辣度適中，是燉湯的最佳選擇。

白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：蘿蔔冷知識｜白蘿蔔抗菌防癌 與1食材最夾太空人返地面第1餐必吃

料理蘿蔔必注意 每種部位口感皆不同

台灣「鮮享農YA-農糧署」Facebook粉專指出，蘿蔔從頭到尾大致可分成葉子、上部、中部、下部及皮5個部位，每個部位的口感、風味以及適合做成的料理都不同喔！

▸上部：甜度較高、辣度較低，適合涼拌或生食。

▸中部：甜度及辣度適中，適合煮湯、炒食。

▸下部：辣度較高、甜度較低，是醃漬或燉滷的好選擇。

▸蘿蔔葉：辣度高、纖維較粗，一般會選用葉用品種做涼拌或雪裡紅。

▸蘿蔔皮：甜度低，辣度高，洗淨後則可做涼拌或醃漬。



蔔從頭到尾分5大部位，每個部位的口感、風味不同，適合做成不同風味的料理。（Facebook@鮮享農YA-農糧署）

蘿蔔營養高、熱量低 挑選牢記3口訣

「鮮享農YA-農糧署」強調，蘿蔔具高營養、熱量低等特色，11月至隔年3月是台灣國產蘿蔔的主要產季，挑選時可把握「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」3口訣，把握產季時光，一起品味蘿蔔好風味！

相關文章：揀蘿蔔貼士｜不同部位不同甜度邊啲宜燜燉？白蘿蔔辣或甜一望就知👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

枇杷膏有2種！食品、藥品功效大不同 藥師教你1秒辨別

春天常見感冒、腸胃問題多！ 中醫師教你3招簡易養生

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

