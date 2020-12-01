在家工作︱盤點十大WFH居家健身器材　第一位神器最傳統但最便利

近年來吹起一陣運動風，不只越來越多人下班後喜歡上健身房、運動中心，平時甚至會幫自己添購一些運動用品，天氣不好或是不想出門的時候，在家也可以讓運動的好習慣持續不間斷。 不過到底居家健身常見的配備有哪些？今天的《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網友心中最熱門的「健身神器」清單，想要在家也能天天動滋動，快把以下這些東西給準備起來！

▼▼▼▼點擊即睇網民熱議十大居家健身器材▼▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

No.10 健腹輪

相信大家對於健腹輪都不陌生，說到在家練腹肌的最佳好夥伴，絕對非它莫屬！不只體積小、設計簡單，對於腹肌更有「轟炸」般的刺激效果。唯一要擔心的是初學者若肌力不夠，在做的過程中可能會有上不來，甚至是下不去的狀況。只要能完整做完一個動作，就代表手臂與核心肌群有達到基本水平。

No.9 壺鈴

壺鈴顧名思義外表形似茶壺，上方有一個把手可以抓握，主要用來訓練下半身的肌群，達到肌力、心肺、燃脂的全方位訓練。但諸如壺鈴最常見的「擺盪」訓練動作，其實都稍有難度，國際上甚至還有壺鈴競技競賽，可見其中學問並不小，因此若沒有一定基礎或是專業教練指導，一般來說並不建議在家自學。

相關文章：減肥唔使靠節食？Lady Gaga喪減18公斤靠三招 這招有浴缸就做到

+ 9 + 9 + 9

No.8 Switch健身環

源於皮拉提斯(Pilates)環的Switch健身環，結合電玩遊戲的方式，讓枯燥的運動過程搖身一變成為一場遊戲派對，是許多現代人心中的居家健身神器！儘管有些人對於健身效果存疑，或是認為運動強度太弱，但相對於其他純手指運動電玩，以及透過遊戲性增加運動頻率的特性，對於平常沒有規律運動習慣的初學者來說，仍不失為一個不錯的選擇。

No.7 室內引體向上槓

台灣當過兵的人一定都曾練過引體向上，因為是體能測驗的必考項目，同時也是許多台灣國營單位體能測驗的魔王關卡。不過很多人連一下都拉不起來，所以只要能夠正手完整做完一次上下的動作，基本上就贏過許多人，但仍然需要每天訓練才能持續進步。現在室內引體向上槓價格便宜，安裝簡單，也因此有越來越多愛健身的人會在家中裝設，沒事就來拉一下！

相關文章：居家健身︳木村光希、木村心美拍片教4套動作 在家也能練出馬甲線

+ 12 + 12 + 12

No.6 健身車

對於喜歡有氧運動，又不愛出門跑步的人來說，有一台健身車放在家是最大的夢想，只要想騎車隨時都能跳上去，一邊看著電視，一邊盡情的揮灑汗水，絲毫不用擔心受到空間或天氣的限制！但現實與理想往往有不小的差異，就有許多過來人表示，如果沒有持之以恆的心，通常買回家不用多久，就會被放在角落長灰塵，最終淪為掛衣服的晾衣架啦！

No.5 瑜珈墊

想要在家運動，一張合適的瑜珈墊絕對是不可或缺的必需品，除了做瑜珈，常見的徒手健身動作，像是仰臥起坐、棒式等等，也都需要一張瑜珈墊來保護，避免地板太硬做起來不舒服，或是因此而受傷。

▼▼▼相關圖輯：肥仔玩足RingFit一個月 趕走大肚腩變型男！▼▼▼

No.4 跳繩

說到輕巧又好用的健身神器，很多人都會不小心把跳繩給忽略，然而跳繩經濟實惠，使用上也沒有太大的難度，對於鍛鍊心肺耐力更是相當有效。別再因為外型看起來簡單，就忽略跳繩也是居家健身神器的事實！

No.3 彈力帶

彈力帶輕巧便宜又好用，除了是引體向上常見的輔助器材，自己在家也可以透過彈力帶，透過不同動作刺激全身上下的各個肌群，不管是二頭彎舉、硬舉、三頭伸張等阻力訓練，可說是一條彈力帶在手通通都能搞定！

No.2 跑步機

只要家裡空間允許，很多人也喜歡在家放一台跑步機，這樣就算戶外空氣品質不好，或是天氣又溼又冷一直下雨，在家也能享受跑步的樂趣。但也有不少網友提醒，跑步機要達到健身房品質，通常都是好幾千起跳，加上維修保養的費用，除非健身房真的離家太遠，否則去健身房還比較划算。

No.1 啞鈴

有一組啞鈴在家，不只可以練二頭肌、三頭肌，若是再加上一張健腹椅，重量足夠下幾乎都可以練全身，因此很多熱愛健身的人，除了平時常跑健身房之外，也會放一組啞鈴在家。對於健身初學者來說，除了可以在家邊看電視邊舉舉啞鈴，輕重量拿來雕塑身體曲線，加上不像槓鈴佔空間，絕對是最便利的居家健身神器！

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月24日至2020年10月22日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家健身神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（DailyView網路溫度計授權使用)

延伸閱讀：

漢草一級棒！20代性感肌肉男星Top 30出爐 冠軍根本超強大肌肌

《天之驕女》最紅角色是她！20大神級演員「情慾流動、索命糾纏」超精彩

敢厭世耍廢、敢逆風大聲說！十大Z世代勇敢法則「自信做自己」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】