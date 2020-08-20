減肥健身｜一起去超級市場買健身器材　這三款父母永不嫌阻地方

抗疫疲勞，一大原因是生活苦悶。工作、休息、運動，通通「屈」在蝸居。當放個啞鈴都被父母嫌阻礙通道，不妨做孝順仔，走到超級市場買水買米買毛巾，順便用這些物資鍛煉體能。 記住，食物和水都很珍貴，鍛煉後不要浪費，要通通放進肚內。

家庭裝水樽．重量夠重又易攜

小時候，我們都試過用水樽當啞鈴，現在一樣可以。水樽容量大概是330毫升至2公升，很多成年人覺得它太輕，最多用來鍛煉手臂，我們不妨將眼光放遠點，不止用低容量水樽，放眼於家庭裝水樽，一個容量5公升，就等如重量5公斤！水樽重量足夠，可以配合不同體能動作，例如負重深蹲、蹲立舉和弓步等，當然每個人肌力不同，大家要衡量自己能否應付以上負重動作。

關於選擇水樽，我們建議選擇這款有手抽設在中間的，它夠堅固，又容易拿穩，兩側重量平衡，而且不擔心鍛煉時突然斷裂。

適合家庭裝水樽的體能動作：

米．形狀可變 改善協調

每次捧住兩包米回家都像鍛煉身心，有沒有想過「米」確實可以訓練體能？超級市場售賣不同重量的米，例如1公斤、5公斤、8公斤，甚至15公斤，就如不同重量的健身沙袋供你選擇。

包裝米和沙袋一樣是罕有的軟身器材，它們重量固定，形狀可變，為體能動作提供不穩定性，每次移動身體都要微調，從而提升體適能的重要一環：身體協調。此外，包裝米是抱、提、背和擲皆宜，提供到多元化訓練。如果擔心倒瀉包米，可以先用拉鍵袋將其包住。

適合袋裝米的體能動作：

毛巾．滑動方式鍛煉體能

任何一個家庭都會有布，用來抹身、抹碗或抹地，透過一塊毛巾或地布，可減低地面與支撐點的磨擦，讓身體容易滑動，鍛煉動作就更多元化。

適合用布的體能動作：

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