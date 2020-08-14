減肥健身｜Youtuber網上教學效果參差　學識正確展開家居健身大計

留家抗疫，YouTube健身片成為大家的運動良伴。如何選擇合適的網上健身教練，不二法門只得一個：了解自己。 要了解自己的運動需要，其實唔難，3個問題就夠了。

問題1：你家中有沒有健身器材？

A）有

B）沒有

問題2：你想改善身體哪種問題？

A）增強核心肌群

B）提升柔軟度

C）增加肌肉量，追求肌肥大

D）全面改善體適能

E）消脂減磅

問題3：你喜歡哪種教學風格？

A）專業深入指導

B）詳細教學指引

C）瘋狂爆汗操練

如果你： 1. 家有健身器材，例如啞鈴 2. 追求增加肌肉量或肌肥大 3. 追求專業教練指導

不妨嘗試May Liu的訓練

來自台灣的May，早有分享健身室和家居訓練的短片。受疫情影響，她把啞鈴帶回家，拍了兩段家居啞鈴健身短片，讓觀眾跟隨練習，一次練上半身肌肉、下次練下半身肌肉。她的短片還涉及飲食和不同健身器材，而且有教練從旁指導，大家看她的影片，可以多方面增進知識。

如果你： 1. 希望增強核心肌群 2. 希望提升柔韌度 3. 追求詳細教學指引

Coffee（林芊妤）的短片應適合你

Coffee是香港具代表性的YouTuber，她教授瑜珈為主，有助改善柔軟度。她習慣邊示範邊講解，提醒觀眾各個動作的注意事項，減低受傷機會。

她很重視核心肌群，清晰講解的不止腹肌，還有下背、骨盆底肌肉和橫膈膜等，她不是純粹為了外觀而鍛煉腹部，而是強化整個核心肌群，讓身體更穩定。除了鍛煉，Coffee都很重視伸展運動，跑友和久坐辦公室的人，經常跟腱繃緊，隨她學習就能舒筋活絡。

如果你： 1. 追求消脂減磅 2. 追求全面改善體適能 3. 準備好汗流浹背，並鍛煉心肺功能

可以跟隨Joey Tng一起爆汗

早前的紅人健身介紹過甜美空姐Joey Tng（湯祖瑜），她的教學方式很全面，練到心肺耐力、肌力和反應，而且涉及很多跳躍動作，心率會持續提升到高水平，加上每節訓練往往達30分鐘，對消脂減磅很有幫助。

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現在外出跑步要佩帶口罩，高強度訓練會有危險，在家跟隨Joey Tng鍛煉可算是權宜之計，適合跑手保持訓練量，用於交叉訓練。

紅人健身文章：

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