減肥健身｜1分鐘刺激心肺　30分鐘塑造線條　沒有藉口的家居運動

香港人由朝到晚宅在家，家居健身成為新習慣，但香港人最缺就是時間，在家不等於有空。 文中3個方法，少至1分鐘都能刺激身體，沒有不練的藉口。時間容許，就練5分鐘，鍛煉得更深。如果有30分鐘，足夠拆開身體多組肌肉，分開鍛煉，更仔細塑造肌肉線條。

1分鐘練足全身的「持物蹲立」

1分鐘都可以鍛煉身體。每組「持物蹲立」只需10秒，而且節奏比次數重要，大家可嘗試10秒剛好完成8次，休息10秒，再做下一組，合共3組，剛好1分鐘。

這個由Julia示範的「持物蹲立」，由下身練到上身，動作與深蹲相似，而且移動幅度更大，所以大腿和臀部付出最多肌力，上身難度會按手持的負重物增減，而且心肺功能都會受到刺激，適合不敢出外做帶氧訓練的朋友。

Julia示範「持物蹲立」

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❤️Julia的身材使很多女生羨慕❤️

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5分鐘練另類掌上壓

「低磨擦力掌上壓」難度高，能清晰地刺激腹部，建議每組1分鐘，做12次，做完略為休息，1分鐘後再開始，總共做5組，剛好5分鐘。

瑞瑪在下圖中 ，手壓住平滑圓板，加上地面很平滑，所以移動時磨擦力很低，容許手部邊做掌上壓邊移動。瑞瑪席丹身體往下壓時，左手往前推，穩定的支點由4個變成3個，所以腹背核心肌群要參與更多，身體才能保持平衡，推出左手如此，拉回時都是一樣，否則會趴在地上。

瑞瑪席丹示範「低磨擦力掌上壓」

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瑞瑪絕對是運動女神，多種運動都難她不倒（按圖）⛷️🤸🏻‍♀️🏋🏻‍♀️⛹🏻‍♀️🧘🏻‍♀️🏄🏻‍♀️

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30分鐘用阻力帶練出零贅肉身形

世上有折衷方法，但無捷徑，有充足時間，就可以變得更仔細，例如有30分鐘，一條阻力帶，就可以塑造全身線條。

阻力帶是很簡單的健身工具，簡單到很多人質疑它能否鍛煉身體，零贅肉的國際級模特兒智欣就認同它的功效，並分享健身7式。她建議大家每個動作做10次，完成7個動作為之1組，最少做3組，先鍛煉上身，再鍛煉下身。

智欣示範7式阻力帶訓練

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❤️智欣的運動和生活照片❤️

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