愛濕吻的4大恐怖後果　患「接吻病」？接吻後半小時應避免一動作!

接吻是表達愛意最常用的方式之一，但不知大家又有沒有想過這個行為其實會帶來不少健康風險呢？有醫生就指「接吻病」真實存在，而且接吻還有機會會傳染蛀牙！



（《她的私生活》劇照）

重症醫學專家黃軒醫生早前在Facebook專頁上表示，根據研究，一次10秒的「法式接吻」會讓伴侶間交換約8000萬個細菌，而親密伴侶之間的口腔微生物相似度甚至會高達34%。雖然大多數微生物對人體無害，但部分病原體卻可能透過唾液傳播，成為健康的潛在威脅。

黃醫生分享到，EB病毒（Epstein-Barr virus）主要透過接吻傳播，是引發「傳染性單核球增多症」（俗稱接吻病）的元兇。而「接吻病」患者可能出現發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大等症狀。

（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

另外，黃醫生亦提醒到，全球約37億人感染的口腔疱疹病毒（HSV-1），也是透過接吻傳播。而且一旦感染，病毒便會潛伏於神經節中，當壓力大或免疫力下降時，可能復發並形成嘴角水泡，傳染力極強。胃病元兇「幽門螺旋桿菌」，也有機會隨唾液傳播，這種細菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。有研究指若情侶中一方感染，伴侶的感染風險將增加1.5倍。

除了以上病菌之外，據指接吻10秒後，情侶唾液中的變形鏈球菌（「致齲菌」，容易形成蛀牙的細菌）相似度可提升20%。意味著蛀牙可能會成為「情侶病」，家長親吻嬰幼兒時亦需要注意。

你的「死穴」在哪裡？醫生警告身體2個部位不能壓：有致命風險

睡眠窒息症｜4類人高危非肥人專利 性慾低都關事！教一招DIY檢測

（資料圖片）

當然這些風險並不代表大家不可以接吻，黃醫生就列出了幾個接吻的注意事項。

接吻的5大注意事項

【1】 口腔衛生

每天至少刷牙兩次並使用牙線，接吻前可使用含氯己定（Chlorhexidine）的漱口水，降低病毒載量。

【2】 避開黏膜破損

口腔潰瘍或牙齦出血時，HIV等病毒的傳播風險會提高0.1至1%。若伴侶有口唇疱疹（HSV-1），發病期傳染風險更高達80%。

【3】疫苗防護

接種流感疫苗可降低60%呼吸道病毒傳播風險，接種COVID-19疫苗也能減少重症風險。而研發中的EB病毒疫苗未來也有望預防「接吻病」。

【4】 避免高風險行為

深吻伴隨的微量血液交換有可能傳播B型肝炎病毒（HBV），研究顯示唾液HBV DNA濃度可達1×10³ copies/mL。

【5】環境選擇

在酒吧等密閉場所接吻，呼吸道病毒（如鼻病毒）的傳播機率較開放空間高3倍。

（《深淵》劇照）

接吻除了可以促進情感交流，人體會釋放催產素，這種「愛情荷爾蒙」不僅能提升幸福感，還能降低壓力荷爾蒙（皮質醇）達18%。想要安全地接吻，黃醫生建議應避開口唇疱疹發作期，並定期進行口腔檢查及幽門桿菌篩檢。接吻前後也應用含氟漱口水。免疫力較低的人士則應減少深吻頻率，或是親吻臉頰替代嘴唇，能有效降低病原體傳播率90%。而接吻後30分鐘內需避免揉眼睛，以防病毒經結膜感染。只要有適當的健康知識並做好防護措施，便能更好保護自己及伴侶。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean Facebook