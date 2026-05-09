水腫不是飲水多？日本醫教正確消腫法：3 個簡單動作改善血液循環

有不少都市人經常水腫，不論是面腫還是腿腫一樣討厭，對愛美之人來說更是煩惱。最近有日本晨間節目就請來專家，講解大眾對水腫的謬誤。當中竟然指出水腫與喝多少水沒有關係，亦推介了預防、消除水腫的幾個方法。



日本晨間節目《あさイチ》最近探討了令不少都市人煩惱的水腫問題。當中請來兩位專家，講解導致水腫的成因、常見謬誤和解決方法。水腫是多餘水分滯留在身體組織裡面所導致，有血液循環不良、淋巴系統阻塞及缺乏運動等多種原因。

廣川醫生指喝水和喝酒都與水腫沒有直接關係（節目截圖）

雖然叫「水腫」，血管外科醫生廣川雅之表示，因為正常情況下腎臟和心臟能調節體內的水分，喝多少水與水腫並沒有直接關係。同樣地喝酒也不會導致水腫，要注意的是與酒一起吃的下酒菜和零食，因為普遍鹽分較高，會令身體吸附大量水分。廣川醫生亦指出，喝酒後應最少隔1個小時後才入睡，確保身體有時間處理水分，不然第二天早上水腫也是無可厚非。

消腿部水腫3個動作

水腫又可以如何消除呢？廣川醫生就分享了3個簡單的動作。第一個是「腳尖站立」，扶住凳子、雙腳站立與肩同寬，緩緩用腳尖站立再緩緩下降，重複10次，活動腿部肌肉、增加血流。第二個動作是「提腳尖」，坐在凳子上、腳與肩同寬，腳踭維持在地面，提起及放下腳尖，一樣重複10次。期間要注意深呼吸，讓靜脈的血流增加，使運動更有效。最後一個動作則是「四腳朝天」，躺在平面上，將手腳向上舉、輕輕搖晃，使血液流回心臟、肌肉放鬆。

廣川醫生亦講到，不少人會在晚上穿壓力襪消除水腫，但其實在日間穿著壓力襪更能夠預防水腫。若是需要長期站立的工作，建議可以穿著日用的壓力襪，並準備暖包或暖水袋，按在容易水腫的位置以消除水腫。

鞋鬆會水腫？

不少人為了方便穿鞋，將鞋帶綁得較鬆。慶應義塾大學體育醫學研究中心的橋本健史教授指，鞋鬆的時候腳部動作會無意識地較小，腳腕亦會輕微地左右搖晃，小腿及腳腕肌肉沒有充分活動，長期會令血液循環不良、導致水腫。因此綁鞋帶時應留意坐下，提起腳尖、讓腳踭與鞋踭緊貼才綁上鞋帶，更正腳部動作。

按摩力度並非越大越好

節目亦請來精通針灸指壓的按摩師佐藤佳代子。她指出其實大家平常用力按摩淋巴位置，反而會令淋巴管被壓扁、不能有效地通淋巴。按摩的時候，使用剛好能稍稍壓扁海綿的力度便足夠。按摩腿部是從下而上，維持一個方向摸回鼠蹊部。佐藤亦分享到，因為淋巴集中在鎖骨下，肚臍附近則有儲存淋巴液的乳糜池，按摩前先轉動肩頭活動鎖骨，並進行腹部呼吸會令按摩更有成效。

扮鬼臉能用到臉部不少肌肉，能有效通淋巴、消水腫（節目截圖）

扮鬼臉消除臉部水腫

按摩師佐藤亦分享了快速消除臉部水腫的方法，正是「扮鬼臉」。據她所說，扮鬼臉時會用到臉部不少肌肉，能有效通淋巴。配合將雙手輕輕覆蓋在臉上，就能從內外對淋巴管施加雙重壓力，更有效消除水腫。

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