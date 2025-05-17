SANRIO人氣角色2025年最新排名　綠茶婊Melody入十大！第1名是它

SANRIO誰最紅？2025年SANRIO人氣角色大賞正式開跑，4月15日初回速報率先揭曉前五強，布甸狗、 大耳狗喜拿、PC狗、可羅米與Hello Kitty搶先佔位，人氣角逐一觸即發！隨著5月13日第二波速報即將更新，全球粉絲是否已準備好為本命角色全力應援、拉票衝榜？



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作為橫跨世代的可愛IP天團，SANRIO旗下角色不僅擁有強大粉絲基礎，近年更成為台灣各大品牌爭相聯名的寵兒，從飲品甜點、服飾文具到電商限量禮盒，處處可見Hello Kitty、Melody、可羅米、人魚漢頓（水怪）等身影，引爆社群話題與搶購潮。2023年，《網路溫度計DailyView》曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查SANRIO角色聲量熱度，由Hello Kitty、Melody、布甸狗、 大耳狗喜拿和蛋黃哥奪下當年討論度前五。如今來到2025年，榜單會否洗牌？誰能穩坐寶座？誰又將黑馬逆襲？跟著我們一起見證這場可愛又激烈的明星人氣爭霸戰吧！

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No.10 蛋黃哥 Gudetama

相較於其他SANRIO角色的活潑，蛋黃哥以其獨樹一格的慵懶形象脫穎而出。它總是癱軟在蛋白上，提不起勁、什麼都不想做的模樣，反而意外地擄獲了許多粉絲的心，其「先休息再前進」的態度更是引發高度共鳴。

蛋黃哥以其獨樹一格的慵懶形象脫穎而出。（SANRIO）

蛋黃哥早期在台灣擁有超高人氣，但你知道它甚至有著［從台灣紅回日本」的說法嗎？2013年在「Sanrio 食物角色選拔」中失利的它，因台灣SANRIO的積極爭取和推廣而在台灣走紅，進而受到日本總公司重視。2022年Netflix更推出了真人動畫影集《蛋黃哥大冒險》，輕鬆療癒的風格也獲得不少好評：

「是很適合讓腦袋休息一下的短影集」

「我家6歲的看到默默流淚」

「超療癒的，而且還二刷」

「這部很適合跟小孩一起看」。



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No.9 雙星仙子 Little twin stars

被粉絲親切稱為「雙子星」的「雙星仙子」是SANRIO旗下經典的雙胞胎角色，粉髮的姊姊Lala和藍髮的弟弟Kiki，一直以可愛的孩童形象深植人心。雖然外貌可愛，但這對夢幻的雙胞胎可是誕生於1975年，即將在今年迎接50歲生日！

夢幻的雙星仙子擄獲了各個年齡層的心，知名主持人寇乃馨在2024年於臉書分享自己對雙星仙子的熱愛，展示了她收藏的上千件周邊商品，甚至擁有一間專門的收藏室，豐富的收藏品引發網友熱烈討論，也讓「雙子星」的聲量再度攀升。儘管有酸民質疑「公主該長大了」，寇乃馨仍以高EQ回應，強調保有少女心與成熟懂事並不衝突，獲得許多支持者的讚賞，紛紛留言表達對它收藏的驚嘆與喜愛：

「小女孩的靈魂只能說歎為觀止」

「真的有機會要打造一間雙子星博物館」

「深愛並且能夠維持幾十年的收藏真的很厲害」。



夢幻的雙星仙子擄獲了各個年齡層的心。（SANRIO）

No.8 XO仔

來自夏威夷群島的XO仔，雖然以喜歡惡作劇和愛發脾氣的形象示人，但骨子裡卻是個講義氣、非常仗義的角色，這種「反差萌」也深受粉絲喜愛。有趣的是，真實生日落在4月1日愚人節的它，常因為這個日期而被誤認為在開玩笑，以至於收不到大家的生日祝福。台灣SANRIO在今年的XO仔生日時，特別將這個烏龍橋段拍成短影音分享至社群平台，引發不少網友的趣味共鳴和祝福。

此外，過去網路上曾有關於XO仔與可羅米是情侶關係的傳聞，一度讓許多粉絲感到驚訝甚至表示「不能接受」。經過其他網友的考證後，強調這兩人只是好朋友的關係，更有粉絲調侃可羅米其實喜歡高顏值的人類帥哥，這場有趣的誤會也引起了一陣討論。

XO仔來自夏威夷群島。（SANRIO）

No.7 PC狗 Pochacco

在2024年SANRIO肖像大賞中拿下綜合第二名的PC狗，英文名「Pochacco」在日文中有「胖圓的」意思，圓滾滾的可愛形象也正如其名。特別的是，出生於2月29日的它，是隻四年才能過一次生日的特別壽星。身為人氣王，PC狗不僅有小老鼠喬比這位好朋友，更擁有至少29位來自不同物種的好友，堪稱SANRIO中的好人緣代表。

雖然看起來圓嘟嘟，但PC狗其實非常熱愛運動，擅長三對三籃球，也是足球守門員。令人驚訝的是，身為狗狗的它竟然是個素食主義者，最愛吃胡蘿蔔和香蕉雪糕。官方介紹中還特別提到PC狗豎起來的耳朵，是它充滿元氣的象徵，也能表達各種情緒。在日本動畫中，更有它用耳朵擦眼淚的超萌畫面，展現獨特的可愛特技。

PC狗的英文名「Pochacco」在日文中有「胖圓的」意思。（SANRIO）

No.6 人魚漢頓（水怪）Hangyodon

近年來人氣持續攀升的人魚漢頓（水怪），其設計靈感巧妙融合怪誕與幽默，藉由「半魚人」造型呈現外在與內在的反差萌，獨特的大眼和滑稽笑容也散發出天真又古怪的魅力。擅長逗人發笑的它，性格其實是個怕寂寞、懷抱著英雄夢的浪漫主義者，這種反差感深深吸引粉絲。在當今「醜萌」文化盛行的時代，人魚漢頓也成為代表角色之一。

值得一提的是，人魚漢頓極具辨識度的外型也引發趣味討論；台灣網友常調侃它為「醜魚」，甚至覺得像《我們這一家》裡的花師奶，香港則稱它「水怪」。不過，許多粉絲力挺，認為它一點也不醜，希望大家尊重它的獨特：

「醜魚聽起來就很盜版」

「再叫我醜魚，我要生氣氣囉」

「它沒有抄襲花師奶……漢頓先誕生的」

「漢頓是漢頓，人家不叫醜魚」。



人魚漢頓（水怪）的設計靈感巧妙融合怪誕與幽默。（SANRIO）

No.5 布甸狗 Pompompurin

你知道可愛的布甸狗，原型其實是溫馴的黃金獵犬嗎？它名字的由來也相當有趣，據說是主人大姊姊將貝雷帽戴在其頭上時，大家都覺得模樣酷似布丁，於是「布甸狗」這個可愛的稱號就此誕生，貝雷帽也成了它的招牌造型。

而說到布甸狗最大的特色，莫過於它身後那神秘的「＊」字號。這個一度引發諸多揣測的符號，真實身份正是它的「屁眼」！更有趣的是，布甸狗在1996年初登場時，設計上並沒有這個小萌點，直到2006年SANRIO決定加上這個獨特的細節後，反而讓布甸狗的人氣一飛沖天！許多網友也幽默表示，購買周邊時會特別選購「屁眼好看」的商品：

「我也是挑屁眼布甸狗的一員」

「屁眼立大功」

「加入萌點的人是天才吧」。



而說到布甸狗最大的特色，莫過於它身後那神秘的「＊」字號。（SANRIO）

而這股強勁的人氣，也在2025年SANRIO肖像大賞中嶄露頭角。在4月15日的初回速報中，布甸狗不僅在台灣、中國、英國等多個國家領先，更暫時位居綜合榜單的第一名，再次證明它在粉絲心中的地位。

No.4 大耳狗 Cinnamoroll

有著一對引人注目的大耳朵和像肉桂捲般捲曲尾巴的大耳狗，外表如同柔軟的雲朵，散發著溫柔呆萌的氣息。它住在充滿香氣的Café Cinnamon，與許多可愛的朋友們一同生活。而它的名字「喜拿」（Cinnamoroll，シナモン）正是源於它那像肉桂捲（シナモンロール）的捲曲尾巴，以及它最喜歡的食物——Café Cinnamon的肉桂捲，兩者的日文發音十分相似。

你知道嗎？大耳狗最初的設計概念並不是狗！大耳狗的作者曾分享，最初是以「天使」為概念進行繪製，原本想創作的角色是兔子；但由於當時臘腸犬非常流行，最終將角色改為狗狗，並以純淨的白色和引人注目的大耳朵為特色，才誕生了現在廣受喜愛的大耳狗。也因為其夢幻的形象，每次推出相關周邊或聯名活動時，總會掀起粉絲們的搶購熱潮！

大耳狗最初的設計概念並不是狗！（SANRIO）

No.3 Melody

你知道Melody的誕生靈感其實是來自經典童話《小紅帽》嗎？在1975年，SANRIO以「童話中大野狼最愛吃的動物」為題進行投票，兔子成功勝出，Melody才由此誕生。它最初的名字甚至是Little Red Riding Hood，隔年才正式更名為My Melody。憑藉其可愛形象，Melody在近十年的SANRIO角色大賞中都維持在前十名，擁有極高人氣。

然而在2025年農曆新春期間，一場與連鎖速食店麥當勞的聯名活動卻引發爭議。由於當時麥當勞正處於職場性侵案的風波中，其與Melody合作推出「金迎招財」系列聯名產品的消息，立即引發許多網友的強烈反彈。粉絲認為SANRIO選擇與處理爭議不當的企業合作，是對品牌形象的傷害，紛紛表達失望與不滿：

「以為聯名就會忘記嗎」

「如果SANRIO也因此列入抵制，我覺得這才比較實際」

「這真的會是SANRIO之恥」

「麥當勞請不要褻瀆我的Melody」



Melody的誕生靈感其實是來自經典童話《小紅帽》。（SANRIO）

帶動聲量衝高。這場爭議甚至引發了抵制行動和呼籲SANRIO重新考慮合作的公開信，最終台灣麥當勞在活動原定上市前一天緊急宣布取消與Melody的聯名計畫。

No.2 Hello Kitty

Hello Kitty可說是風靡全球的超級巨星，自1974年誕生以來便擄獲無數粉絲的心。它與爸爸喬治、媽媽瑪麗和雙胞胎妹妹咪咪一同住在英國倫敦郊外，標誌性的藍色吊帶褲與左側紅色蝴蝶結造型深入人心。它最大特色是沒有嘴巴，SANRIO曾解釋這是因為Hello Kitty用心靈溝通，不需言語傳達情感；左側蝴蝶則可用來與妹妹Hello MiMi區分，久而久之也成為經典標誌。

雖然不是SANRIO第一個角色，但Hello Kitty憑藉獨特魅力成為品牌代表。2024年剛迎來50歲生日的它，至今已誕生超過22,000種商品，從文具、生活用品到電子產品、飛機聯名樣樣都有，創下驚人商業價值，銷售額更佔SANRIO年收益的一半，堪稱全球最具影響力的「貓」。

Hello Kitty可說是風靡全球的超級巨星。（官網圖片）

No.1 可羅米 Kuromi

近年人氣暴漲的SANRIO角色，非「可羅米」莫屬！它以標誌性的黑色小丑帽、尖耳朵與招牌尖牙，展現酷帥叛逆形象，自稱是Melody的勁敵，卻有著反差感十足的少女心。雖然看起來壞壞的，但私下愛寫日記、迷戀帥哥、最喜歡看愛情小說，還會因為喜歡的人害羞、為朋友打抱不平，嘴硬心軟又可愛，讓它成為粉絲心中的「最討喜反派」。

近年人氣暴漲的SANRIO角色，非「可羅米」莫屬！（官網圖片）

可羅米近年人氣持續飆升，2022至2024年連三年穩居「SANRIO角色大賞」前三名，2025年適逢可羅米誕生20週年，眾多品牌紛紛推出聯名商品，引發粉絲們的搶購熱潮，社群媒體上經常可見：

「可羅米水杯跟公仔真的太可愛辣」

「可羅米聯名香水我先拿下」

「Lucy's新的可羅米聯名款又甜又酷的，誰受得了」

「85度C怎麼又出SANRIO聯名蛋糕了」



等熱烈的討論，讓可羅米穩坐近一年SANRIO話題聲量冠軍，人氣無人能敵！

SANRIO人氣明星TOP 10。（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月08日至2025年05月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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