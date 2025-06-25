減肥｜只吃沙律仍瘦不下來？沙律無糖飲品看似健康卻暗藏熱量陷阱

炎炎夏日，許多人為了維持身材選擇以沙律、無糖飲料等清爽食物作為日常飲食。



台灣營養師彭逸珊指出，這些看似健康的食物背後，可能暗藏意想不到的熱量陷阱，導致體重遲遲無法下降。

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台灣營養師彭逸珊在Facebook「愛健康營養師 珊珊」表示，許多人在食用生菜沙律時，往往忽略了醬料中的熱量。凱薩醬、千島醬、芝麻醬或滷汁等調味料，雖然能增添美味，但普遍含有高油脂與糖分，可能讓原本低熱量的蔬菜餐瞬間熱量翻倍。她建議民眾可改用和風醬、檸檬汁或清醬油等較為清淡的調味料。

在飲品選擇方面，彭逸珊提醒，標榜「無糖」的飲料可能因添加植物奶或燕麥奶而含有額外糖分，若再加上珍珠、粉角等配料，整體熱量甚至可能相當於一整餐。建議民眾選擇不加糖、無配料的原茶飲品，或自行泡茶更為健康。

為什麼無法克制吃垃圾食物的慾望？（按圖👇👇👇）

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此外，即使是健康食品，過量攝取仍可能影響減重成效。以堅果為例，雖然富含健康油脂與營養素，但本質上屬於高熱量油脂類食品。彭逸珊建議，無調味堅果的每日攝取量應控制在一湯匙左右。

關於果汁與蔬果汁的迷思，彭逸珊解釋，榨汁過程會過濾掉大量膳食纖維，反而使糖分更快速進入血液，造成血糖波動。相較之下，直接食用完整水果不僅能保留纖維，還能攝取更多植化素與營養素。她建議，每天水果攝取量以1至2個拳頭大小為宜。

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