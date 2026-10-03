自由時間愈多愈好？UCLA研究揭黃金時長：太忙/太閒同樣降幸福感

當你在上班途中，看到有人出車禍，你會停下來幫忙嗎？根據 1970 年代美國普林斯頓大學針對神學院學生做的實驗，在遇到需要幫助的人，被告知要遲到的人，較少花時間停下來幫忙。



當我們感到時間緊迫，生活也跟著限縮——不只會因為時間不夠，無法做自己想做的事而不開心；人也會變得吝嗇，不願抽空關心家人、朋友，或是身邊需要幫助的人。

以研究時間和幸福聞名的美國加州大學洛杉磯分校（UCLA，University of California, Los Angeles）行為決策學教授凱西．霍姆斯（Cassie Holmes）也身受其苦，她把自覺時間太少，不能做想做的事稱為「時間匱乏」，但同時她也想知道，如果減少工作，擁有更多可自由運用的時間，會比較快樂嗎？

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每天可支配時間少於2小時、多於5小時，快樂程度較低

為此，她做了一項研究，希望找出日常生活中，人們可自主運用的時間長短，跟個人幸福感的關係。結果顯示，每天自主時間少於 2 小時的人，幸福感較低；不過， 自主時間太多也會令人不知所措——每天有超過 5 小時的自主時間，同樣會讓人不快樂 。到底該怎麼做，才能讓自己對生活更滿意？

到目前為止，許多時間管理的書籍都不斷告訴我們，要更有效率，少做一些無意義的事，才能在最短的時間完成最多的事。但霍姆斯在其新書《更快樂的1小時》寫道：

想對生活更滿意，問題不在於擁有更多時間，而是如何分配已支出的時間。

首先，要先知道哪些時間對你有價值，以及哪些是浪費。最好的方式就是追蹤紀錄，記下你如何運用一整天，以及當時的感受，持續記錄1～2週，你會清楚知道自己喜歡做哪些事，以及最不喜歡做甚麼事。

霍姆斯指出，做時間追蹤紀錄表時，要明確表達自己如何運用時間，比方說，「工作」太廣泛，你可能對不同事務會有不同感受，所以要分出子類別來區分。以教授為例，工作可以分成研究、教學相關及行政等。計算完後，你就能大致了解目前的時間支出狀況，是快樂的事佔比較多，還討厭的事？之後就能決定哪些活動該分配更多或更少時間。

苦差事和喜歡的事綁一起，轉移注意力減少痛苦指數

不過，生活中不可能所有事情都是你喜歡的，有些事即使痛苦，你還是得做。面對一定要做，但又討厭的事，霍姆斯提供 3 個方法，讓你在做這些事的時候感覺更值得：

1. 雜事外判

人們會對生活感到不快樂或不滿意，是因為日子被太多雜務佔滿，比如打掃家裏、採買日用品、煮菜、接送小孩等。現在其實有滿多省時服務與商品，如外送餐點、請人來家裏打掃等，如果你能用一點小錢，請別人替你做這些事，就能把這些時間拿來做更有趣、更有意義的事。

不過，對某些人來說，做菜可能不是雜務，而是樂趣。辨別哪些事對你來說是雜務，別把你自己樂在其中的事外判出去。

2. 綑綁樂趣

「誘惑綑綁」（temptation bundling）是指將你不喜歡的活動跟喜歡的事綑綁在一起。把該做的雜務和你喜歡的事連在一起做，會減少做雜事的痛苦。對許多人來說，通勤是件痛苦的事，但如果你喜歡看小說，在通勤的時候看小說，或許就不會覺得浪費時間。

3. 形塑工作

人們一天清醒的時間裏，有超過一半的時間在工作，如果你討厭工作，幾乎等於一整天都不快樂。工作形塑（job crafting）的重點是尋找屬於自己的工作目的，只要知道自己「為何而做」，就可以讓你用不同方式看待工作，讓工作時更愉快。

首先，想想你為甚麼做現在這份工作，如果找到一個還不錯的答案，請再多問一個問題：為甚麼這對你來說很重要？

以霍姆斯為例，她為甚麼做這份工作，一開始回答創造並傳播知識，但她知道這不是她真正的動機，於是她又再問自己為甚麼想創造知識並與學生分享？「我想幫學生變得更聰明，希望他們能做出更聰明的決定，讓日子更快樂。」

確認工作目的還有另一個好處，就是讓自己更了解如何分配工作時間——符合目的的項目可以接受、與目的不符的任務要學習婉拒。

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霍姆斯比喻，每個人都有一個代表一生時間的罐子，假設我們要用高爾夫球、小石頭、沙子填滿，高爾夫球代表最重要的事：家人、朋友、健康和自己的熱情所在，小石頭是其他重要事項，沙子是瑣碎事物。

如果你先把沙子倒進罐子，就不會有空間放小石頭和高爾夫球，但如果你先放高爾夫球，你的罐子可能可以放進更多東西。

美國詩人卡爾．桑德堡（Carl Sandburg）曾說：「時間就是你唯一擁有的貨幣，只有你可以決定如何運用，小心別讓他人幫你花掉。」理解對你來說，什麼事重要，做起來快樂，空出並保障做這些事的時間。

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