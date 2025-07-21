科大港男出戰韓國選秀SHOW　舞姿奇特片段韓網瘋傳！網民：似唱K

韓國男團選秀真人秀《BOYS II PLANET》正式開播，當中更因有3名港人出戰參賽而備受網民關注，節目首集中亦見其中一人的首輪評審舞台，不過表現卻令人貽笑大方，更有網民笑指：以為去唱K！



科大港男騎呢舞步+五音不全唱跳BIG BANG經典歌曲

韓國電視台Mnet於7月18日（星期五）播出韓國男團選秀真人秀《BOYS II PLANET》第一集，而節目中更確定有三位港人出戰參賽而備受網民關注。然而近日有網民在Threads發佈其中一名港人的初選參賽影片。科技大學出身的港男楊煜謙一臉自信大跳BIG BANG經典歌曲《BANG BANG BANG》，隨即吸引同場練習生矚目。豈料，楊開口後五音不全，再配合生硬扭頸及乏力的舞姿，令在座評審都忍不住笑出來。雖然衆人後期都有動身一起跳舞，不過導師就狠評他的實力不足以站上選秀節目的舞台，更遭光速淘汰。

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根據官網資料，楊煜謙現年22歲，除了是香港科技大學的學生外，亦是寰亞傳媒集團旗下藝人，練習期3個月。他在自我介紹中寫除了喜歡貓，性格亦與貓相似，擅長模仿。

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港韓網民瘋傳片段一齊笑

片段引來多人轉發及留言，不少網民都笑指「這個Bang Bang Bang也是即將列入歷史」、「以為佢去咗neway唱K」、「救我、我笑得好辛苦」、「別發了我看了幾次笑幾次」、「佢其實係咪諗住去諧星個方向發展？」，同時官方YouTube上傳的影片亦有韓國網民留言，「大家都豁出去一起享受這件事真的很好笑」、「想一起去唱卡拉OK的男人第一名」、「以後想笑的時候就要來看，找到自己的快樂影片了」。不過亦有網民讚他，「唔開聲睇我覺得唔錯喎！」、「信念感夠強」、「欣賞佢有勇氣」。

網民留言評論。（網上截圖）

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7月25日播出另外2位港人參賽片段

韓國電視台Mnet於2023年推出男團真人選秀節目《BOYS PLANET》大受歡迎，其後推出人氣男團ZEROBASEONE。而2025年Mnet亦繼續緊隨選秀熱潮推出《BOYS II PLANET》，將160位參賽者分爲K組（韓文版）及C組（中文版），最終誕生的成員為8位並組成限定團體，進行為期5年的活動。

其餘尚未播出的參加者舞台，包括另外兩位參賽港人，預料將於7月25日（星期五）播出。其餘兩名港人都大有來頭；其中顏秋越於香港浸會大學電影系出身，身高183cm以模特兒身份累積不少演藝經驗，包括客串Marf(邱彥筒)主演電影《寄了一整個春天》及參加内地選秀節目《星光閃耀的少年》。而另一名僅16歲的參加者黃錫熙是YS韓國偶像學院的學員之一，雖然早前捲入校園欺凌風波，不過後來證實為學院其他學生造謠。不知道他們的表現會如何呢？

資料來源：YouTube@BOYS II PLANET，Threads