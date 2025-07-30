初老症狀10個｜夜蒲1晚癱3日、字體開最大　第4點變化不易察覺

初老症狀10個｜意識到自己上了年紀的瞬間，往往不是年齡數字的增加，而是生活中那些猝不及防的細節。本文整理了10個引發人們最共鳴的初老症狀，涵蓋生理、心理與社會角色轉變等情況，不單是經常聊到的夜蒲通宵、關注養生，還有以下你可能沒注意到的細節。



初老症狀1：熬夜一晚，第二日身體、精氣神哪哪都不對勁，通宵1晚需要3天才能恢復（《愛·回家之開心速遞》劇照）

初老症狀｜1. 身體不能承受經常熬夜通宵

年輕時喜歡出去夜蒲，召集或者跟著一大幫朋友出門活動，夜晚10點才是出門時間。但現在熬夜一晚，第二日身體、精氣神哪哪都不對勁，通宵1晚需要3天才能恢復，蹦迪之類的活動也跳不動了。有人說：「熬不了夜了，尤其是第二天還要當牛做馬的話。」

初老症狀2：忘性很大，經常前一秒的事情後一秒就忘記（《我可能不會愛你》劇照）

初老症狀｜2. 忘性大

你有沒有發現到一定年齡，無論是工作上還是生活上，變得忘性很大，經常前一秒的事情後一秒就忘記，需要別人反復提醒，也沒有年輕時可以「講一遍就記清楚」的精力。

初老症狀3：眼神不好，看字看不清，得拿遠點看（《一屋老友記》》劇照）

初老症狀｜3. 手機字體都看不清了

身體感官功能開始退化，最有感觸的變化就是手機上軟件設置的字體都要比以前大一號，看書讀報也開始需要拿遠看。有人感慨：「今年發現眼神不太好了，產品說明書上的小字有點看不清了，得拍了照放大才行。」

初老症狀4：更喜歡親近自然的花花草草（《小森林 夏秋篇》劇照）

初老症狀｜4. 喜歡欣賞花草等風景照

年輕時拍照喜歡自拍、關注帥哥美女人像、網紅景點，現在的相冊裏面全是花花草草，覺得更有生命力，看到網上或者自己拍到好看的花草照片，不自覺就拿來當手機壁紙、做賬號頭像了。

初老症狀5：開始追求清淡健康的食物（《小森林 夏秋篇》劇照）

初老症狀｜5. 追求清淡、自然健康的食物

以前逛超市直奔零食區，吃零食比吃飯積極。現在去超市愛逛水果、蔬菜區，開始喜歡家常菜，追求清淡、自然健康的食物，遠離油炸食品、速食泡麵、奶茶飲料等，就算是奶茶要喝也「只敢點三分糖」。

初老症狀6：開始聊體檢報告，交流各自的身體狀況，聊得比八卦還起勁（《閨蜜》劇照）

初老症狀｜6. 朋友聚會話題變成養生、教育等

朋友同事聚會不再是吐槽工作八卦閒聊了。有的人開始聊體檢報告，上次檢查哪哪又出問題了，交流各自的身體狀況，碰上相同的健康問題，聊得比八卦還起勁；有的人開始聊孩子、教育，交流孩子生理心理健康問題，煩惱上學教育問題。

初老症狀7：更關註黃金、玉器等保值商品（《流金歲月》劇照）

初老症狀｜7. 開始喜歡保值品

以前愛買的首飾都更注重設計好看，大牌奢侈品衣服一件件地買，數碼產品按最新款式換。現在首飾更關註黃金、玉器等保值商品，奢侈品只看回收價更高的手錶包包，計算商品買賣是否划算，關注物品未來價值。

初老症狀8：主動翻看商品的保質期，尤其是食品、化妝品、藥品等易過期商品（《小森林 夏秋篇》劇照）

初老症狀｜8. 購買商品開始看保質期

以前購買商品時，更關注商品的外觀、自己的喜好，現在會主動翻看商品的生產日期、保質期，尤其是食品、化妝品、藥品等易過期商品，更加關注食品安全與健康。

初老症狀9：開始學著使用中藥調理身體，挑選養生食材藥材（《你好，我的大夫》劇照）

初老症狀｜9. 關注中醫養生

年輕時從來不會去的中醫院，現在也變成了常客。開始學著使用中藥調理身體，挑選養生食材藥材，如桑椹、燕窩、雪梨、紅棗等，還學會了保温杯裏泡枸杞。

初老症狀10：開始算退休年齡、退休金，關注養老訊息（《珠光寶氣》劇照）

初老症狀｜10. 關注退休、養老訊息

以前只關注自己每個月工資多少，夠不夠花，工資要怎麼拿來吃喝玩樂。現在開始算退休年齡、退休金，關注養老訊息，比如養老保險怎麼買，未來養老院規劃如何，預防中老年病痛等。

在面對初老症狀，其實不必過於焦慮。可以通過保持良好的生活習慣，如適量運動、充足睡眠、均衡飲食、定期體檢等，有助延緩衰老的進程。同時，還要調節好積極的心態，坦然面對身體的變化，做好準備，必要時還可以尋求專業幫助。

