解救初老｜優質膠原蛋白如何挑選？五大服用秘訣讓你臉蛋澎Ｑ彈！

季節性的肌膚乾燥脫皮的情況經常出現，使肌膚粗糙暗沉，除了是水份不足的警號之外，亦是提醒適量補充膠原蛋白的時候了，而膠原蛋白能保持肌膚彈性以及幫助保濕，是一眾網紅女神必用的美肌成份。雖然人體亦會自行製造膠原蛋白，但因為環境因素以及年紀漸長流失的速度漸漸加快，特別身體裡的膠原蛋白會在大約25歲後，會隨著新陳代謝而下降，而當流失的速度大於補回的速度，膠原蛋白不足的結果會如實地反映在皮膚上，包括臉頰凹陷、皮膚下垂出現皺紋等等，出現初老的徵狀。所以想有效護膚，對膠原蛋白的補充是不可缺少的一環，坊間的膠原蛋白補充品多不勝數，到底怎選擇好的膠原蛋白讓美容功效發揮到極致？小編為您於下文一一拆解，同場加映服用膠原蛋白的五大訣竅，吃出少女蘋果肌！



膠原蛋白流失４大成因

1.年紀漸長，自然流失



在人體之中例如皮膚、關節、內臟、血管等都存在着的很多蛋白質，有着連接細胞的重要作用，而膠原蛋白就是身體內含量最高的蛋白質。二八年華的少女的肌膚猶如剝殼雞蛋般嬌嫩而充滿彈性，因為仍有大量膠原蛋白在體內產生。年輕時候，人體新陳代謝的速度較快，故此製造膠原蛋白亦夠快速，能追上流失的程度。不過年齡漸漸增加，新陳代謝亦開始減慢，產生膠原蛋白的速度跟不上流失的速度，令身體的膠原蛋白含量不足以支撐肌膚時候，就會肌膚失去彈性，變得鬆弛。

2. 生活習慣不良



香港人工作忙碌，常常作息不定時，沒有足夠睡眠，加上壓力及焦慮，除了加重身體負擔，影響身體正常運作，自然亦加快膠原蛋白的流失，另外亦會使體內的自由基增加，過多的自由基會破壞並分解蛋白質細胞，使肌膚失去製造膠原蛋白的主要物質，塌陷，暗沉的皮膚問題隨之而出現。

3. 紫外線侵害



防曬除了為了避免曬黑之外，亦是要阻礙陽光對膠原蛋白的損害。當陽光射到皮膚上，正常程度都可以自行修復，不過一旦照射過量紫外線並到達真皮層，會分解蛋白質並損害膠原蛋白，並加速皮膚水分流失，容易形成皺紋。

3. 飲食不當



平日常吃高油高脂，以及刺激性的食物除了容易引起皮膚油脂過盛，使皮膚發炎長暗瘡之外，會損害肌膚組織，同時如果蛋白質或脂肪與糖分子連在一起就會形成一種叫糖化終產物，除了可引發動脈硬化，血管問題等等，同時亦會使原本的膠原蛋白失去彈性，當膠原蛋白的連結不再稠密，外觀的膨Ｑ感也會逐漸消退，使皮膚鬆弛。所以作適當的膠原蛋白補充是為了暫緩流失速度，給時間讓身體製造膠原蛋白的速度跟上流失速度。

女神專用美肌成份—膠原蛋白功效

膠原蛋白是蛋白質的一種，身體大約有16%左右的蛋白質，而膠原蛋白佔所有的蛋白質的三成左右，對於人體來說就像是支架的角色，與彈力蛋白一樣可以為皮膚及肌肉提供支撐力。膠原蛋白分為多種類型，並分佈於身體不同組織中，例如皮膚、骨骼、牙齒、關節等等，當中以膠原蛋白第一型與美顏最相關， 因為皮膚當中存在最多膠原蛋白類型就是膠原蛋白第一型。而膠原蛋白對於人體來說不可缺少的蛋白質，具有以下四大作用：

功效1. 使皮膚維持光滑彈性

由於膠原蛋白儲在於皮膚下的真皮層內，而肌膚內約有七成是膠原蛋白，給皮膚提供皮膚及肌肉的支撐力，並有助皮膚保濕鎖水，當每天身體製造足夠的膠原蛋白，就可以使肌膚光滑有彈性，還可以改善橙皮紋，支援皮膚組織的修復。隨着年齡增長，倘若流失膠原蛋白加劇的話，肌膚就會變得失去彈性及澎彈感，並出現下垂以及皺紋等問題。

功效2. 舒緩關節疼問題

由於軟骨主要成分除了水份之外，主要就是膠原蛋白第二型，而軟骨的功能在於關節的活動起了關鍵的作用，因為它能避免硬骨之間的碰撞及磨擦，同時亦有協助緩衝關節活動帶來的壓力，所以膠原蛋白有助軟骨的修復，降低因軟骨的磨損造成關節痛的機會。

功效3.維持骨質健康

一般人都了解鈣質對於骨骼的重要性， 不過其實膠原蛋白也是對維持骨骼健康非常重要的成份，因為骨骼中含膠原蛋白，它支撐着骨骼並保持其堅固以及促進骨細胞與鈣的結合，加強骨骼的稠密度，所以對骨質疏鬆有着很好的預防作用，使骨骼保持強健。

人體會自行製造膠原蛋白，不過因為隨着人體自然衰老，個人生活習慣以及後天環境影響下，膠原蛋白流失程度漸漸嚴重。雖然有不少天然食物含有豐富膠原蛋白， 不過由於所含的膠原蛋白往往不易被人體吸收，所以坊間推出了不同類型的膠原蛋白產品以供大家選擇，要留意不同膠原蛋白的類型針對的地方亦有不同，例如如果要修復軟骨組織的通常以膠原蛋白第二型的產品為主；而針對皮膚改善則以第一型膠原蛋白為主。

所以要吃對的優質膠原蛋白，才會令美容功效發揮最好！

膠原蛋白功效是什麼? 功效1. 使皮膚維持光滑彈性

功效2. 舒緩關節疼問題

功效3.維持骨質健康

膠原蛋白挑選及食用重點

要挑選好的膠原蛋白的產品，分吃要從品牌，分子等級，萃取方式的方面留意：

膠原蛋白的挑選：

1.選擇可靠的品牌產品：坊間膠原蛋白的產品眾多，大家可選購對健康產品有深入研究的專業企業，以及具有規模的廠商製造的產品，並有檢測認證，會更有品質保證以及更安全可靠。

2.選擇分子小的等級：由於膠原蛋白從天然食材原始模樣是大分子的蛋白質，難以完全被人體攝取，所以可以選擇一些已將膠原蛋白轉換成小分子來協助人體吸收的產品。

3.留意針對的功效：不同膠原蛋白的產品針對身體的地方都有不同功效，如果希望改善皮膚的話，謹記查看產品說明，不要買修復軟骨的膠原蛋白產品喔！

4.成份的添加：留意避開選擇一些額外添加太多糖，防腐劑以及人工香料的膠原蛋白產品，因為長期服用對身體亦會造成一定負擔

膠原蛋白推薦的食用方式：

1. 一天攝取膠原蛋白建議大約5000mg左右，並以產品上說明每日建議量為準

2. 最好持續食用約2至3個月以上

3. 最好於空腹或睡前服用

4. 如果是粉狀的產品，配搭的飲料最好是溫的白開水

小編為大家搜羅了以不同角度補充膠原蛋白的好物給大家選購，幫助皮膚回復彈性緊緻，讓一眾美女們由內而外散發滿滿的健康美！

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