AI時代怎保住飯碗？2030職場4大類必備技能公開　4類能力再不重要

生成式AI近年成長速度大爆發！從OpenAI旗下ChatGPT問世以來，各類AI工具的誕生，不但推動半導體、軟體產業的大革新，更重要的是AI也顛覆了人們的工作習慣。



在這個背景之下，值得追問的是，現在炙手可熱的職場技能，在2030年之後，還會被需要、或仍然重要嗎？

關於這個問題，阿姆斯特丹大學兼任副教授Jeroen Kraaijenbrink，近期在Linkedin分享的貼文指出，至2030年，最重要的職場技能將不再僅限於技術能力，而是以分析性思維（Analytical thinking）、創造性思維（Creative thinking）等人類核心戰略能力為主。

2030年核心技能示意圖（Linkedin@Jeroen Kraaijenbrink）

他強調，這些日益重要的技能，如韌性、領導力與終身學習，是個人與組織在快速變遷的世界中執行戰略、應對挑戰的核心驅動力。

值得注意的是，Kraaijenbrink根據世界經濟論壇《未來工作調查2024》資料，整理出一張「2030年核心技能」的分布和趨勢，說明哪些技能在未來將變得更加重要，以及目前企業對這些技能的重視程度。

這張圖依據「2025年雇主認為這是核心技能的比例」，以及「雇主預期2030年這項技能會增加使用的比例」的交錯，劃分以下四個象限：

一、2030年核心技能（Core Skills in 2030）

現在已很重要，未來只會更重要。

例如：人工智慧與大數據、科技素養、人才管理等

二、新興技能（Emerging Skills）

現在不那麼重要，但預計到2030年會大幅增加需求。

例如：網路安全、環境管理、設計與用戶體驗。

三、穩定技能（Steady Skills）

現在很重要，但未來需求不會顯著增加。

例如：資源管理與運營、服務導向與客戶服務、依賴性與細心。

四、邊緣技能（Out-of-focus Skills）

現在不重要，未來也不太會增加需求。

例如：體能與耐力、感官處理能力、閱讀寫作與數學等基礎技能。

至於這四個象限中所囊括的具體技能評級有多少？

具體技能評級總結圖（數位時代提供）

總結而言，未來職場將更強調科技與數據素養、創新與分析思維，以及持續學習與自我成長能力。傳統體能或基礎技能的重要性則逐漸邊緣化。

對個人而言，保持好奇心、持續學習、平衡硬技能與軟實力將成為職場成功的關鍵；對企業而言，投資人才、創造學習型組織將是制勝未來的根本策略。

總之，技能革命不是威脅，而是機遇。在這個由AI驅動的新時代，唯有不斷學習、靈活應變的人才與組織，才能在瞬息萬變的職場中穩立腳跟、脫穎而出。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】