頂尖人才獲天價合約「他們」卻失業！AI時代下矽谷出現天堂與地獄

矽谷正陷入一場科技產業史上罕見的兩極風暴：頂尖 AI 人才獲得堪比職業運動員的「9 位數美元」天價合約；另一方面，成千上萬名工程師卻在裁員潮中失去工作。



為了在生成式 AI 的軍備競賽中搶佔制高點，Meta 等科技巨頭除了對頂尖研究員開出天價合約，還投入數十億美元強化 AI 基礎設施、投資協助 AI 模型學習用的資料處理新創公司，並積極從競爭對手如微軟（Microsoft）與 xAI 等挖角關鍵團隊與核心人才。

然而這場由少數人主導的豪賭，也引發科技業內部嚴重的貧富落差與文化撕裂。一位前 Meta 工程師直言：「這場戰爭，讓我們其餘人像是失去了立足點。」

Meta 開出 4 年 3 億美元薪資！矽谷掀起 AI 人才銀彈大戰

在矽谷的新一輪 AI 軍備競賽中，Meta 正以前所未見的招募力度豪擲資源，挖角頂尖 AI 人才。根據《Wired》與《路透社》（Reuters）報道，Meta 為了打造旗下人工智慧部門 Superintelligence Labs，開出總額高達 4 年 3 億美元（約港幣 23 億元）的薪資與股票合約，向 OpenAI、Google DeepMind、Scale AI 等頂尖人才招手。雖然 Meta 發言人對外否認具體數字，但外界普遍解讀這是 Meta 為了迎戰 AI 戰局而祭出的策略。

而在 Meta 開出天價搶人大戰之際，老對手微軟則採取「整組打包」策略，直接將 AI 新創公司 Inflection AI 的核心團隊納入麾下。這間曾開發 AI 助理 Pi 的新創公司，公司內的主要成員幾乎全數轉任微軟，投入 Copilot、Bing 與 Edge 等 AI 領域的產品開發。這展現出另一種人才布局路線，顯示科技巨頭已不再滿足於挖角個人，而是直接吸收整支 AI 部隊。

此外，伊隆・馬斯克（Elon Musk）創立的新創公司 xAI，也加入這場 AI 人才爭奪戰。該公司從 Google DeepMind、OpenAI、Microsoft Research 等機構挖角多名資深研究人員。

另一端的現實：基層工程師飯碗難保

同時，和金字塔頂端、獲得 9 位數年薪的 AI 人才形成鮮明對比的是：基層工程師遭到裁員。《商業內幕》（Business Insider）引述 Layoffs.fyi 數據，自 2022 年以來已有超過 60 萬名科技業從業人員被裁撤。如微軟於今年已裁員約 1.5 萬人，集中在銷售與 Xbox 部門；Google、Amazon 也進行數輪精簡重組。

更令人憂心的是，儘管 AI 帶動技術需求增長，實際開放的職缺卻愈來愈集中於中高階與專精型工程師，初階人員進入門檻愈來愈高。「入行的地毯被整個拉走了。」一位前 Meta 工程師這樣形容。

根據 IT 行業協會 CompTIA 的報告，雖然近年科技業裁員不斷，但未來 10 年相關職位仍預計以其他產業 2 倍的速度成長，反映需求轉型，而非產業衰退。在此消彼長之下，部分部門甚至成為 AI 資源重分配的犧牲品。為了支應 AI 人才與基礎設施的高額成本，企業不得不在其他領域削減支出。

專家分析：科技業人力需求為何出現兩極化現象？

為何頂尖 AI 人才能夠獲得堪比職業運動員的天價合約？賓州大學華頓商學院教授桑娜・坦布（Sonny Tambe） 解釋，「現在的節奏太快，企業已經沒時間等待人才自然成長，」他表示，這會造成頂尖人才待遇被「異常放大」。畢竟只要一個模型突破，就可能徹底改變產業版圖，使科技巨頭不惜重金搶先卡位。

AI 領域目前呈現嚴重的供需失衡。根據顧問公司 Bain & Company 的數據，自 2019 年以來，生成式 AI 技能的需求每年成長 21%，但具備訓練大型模型、領導 AGI（通用人工智慧）團隊經驗的人才仍極為稀缺，這也解釋了為何公司願意開出遠遠超出業界水準的薪酬。

然而，這樣的高投入也不是沒有代價。加州大學柏克萊分校學者娜塔莉亞・盧卡（Natalia Luka）指出，科技公司在人才、算力、資料中心上的巨額投入，勢必會壓縮其他部門的成本空間，「裁員，往往就是被犧牲的部分。」她進一步指出，目前矽谷對 AI 工程師開出的薪資「可能只是過渡現象」，隨着愈來愈多生成式 AI 技能人才投入市場，整體薪資結構將逐步回歸理性。

CompTIA 研究長蒂姆・赫伯特（Tim Herbert）也提醒，過度集中資源在 AI 上，雖可提升效率與競爭力，但同時也在犧牲其他創新方向的投資與人力需求。

【本文獲「經理人」授權轉載。】