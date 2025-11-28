千萬別說「Can you speak Mandarin？」這樣問超失禮　正確說法是

「I can't say.」字面上是「我不能說」的意思，但老外常用的意思是「我不知道」或「我不確定」。

當我們無法提供確定的答案時，就可以使用這句話，類似於中文的「我也說不準」。

A: Do you know what time the meeting starts?
（你知道會議幾點開始嗎？）
B: I can't say, I haven’t received the schedule yet.
（我不確定，我還沒收到時間表呢。）

A: Are you going to the party tonight?
（你今晚會去派對嗎？）
B: I can't say, I'm still deciding.
（我不確定，我還在考慮。）

Are you going to the party tonight? I can't say, I'm still deciding.（AI生成圖片）

A: Do you think he’ll like the gift?
（你覺得他會喜歡這份禮物嗎？）
B: I can’t say, I haven’t seen his reactions yet.
（我不確定，我還沒看到他的反應呢。）

Can you speak Mandarin？和Do you speak Mandarin？兩者之間的意思差很遠！（AI生成圖片）

而can這個字的用法也需要特別注意，如果人在國外有求於人，英語又不好時，別對的別人說：「Can you speak Mandarin？（你能說中文嗎？）」這樣很像在考驗別人的中文能力，而是要說：「Do you speak Mandarin？（你說中文嗎？）」才是有禮貌的說法。

