千萬別說「Can you speak Mandarin？」這樣問超失禮 正確說法是
「I can't say.」字面上是「我不能說」的意思，但老外常用的意思是「我不知道」或「我不確定」。
當我們無法提供確定的答案時，就可以使用這句話，類似於中文的「我也說不準」。
A: Do you know what time the meeting starts?
（你知道會議幾點開始嗎？）
B: I can't say, I haven’t received the schedule yet.
（我不確定，我還沒收到時間表呢。）
A: Are you going to the party tonight?
（你今晚會去派對嗎？）
B: I can't say, I'm still deciding.
（我不確定，我還在考慮。）
A: Do you think he’ll like the gift?
（你覺得他會喜歡這份禮物嗎？）
B: I can’t say, I haven’t seen his reactions yet.
（我不確定，我還沒看到他的反應呢。）
而can這個字的用法也需要特別注意，如果人在國外有求於人，英語又不好時，別對的別人說：「Can you speak Mandarin？（你能說中文嗎？）」這樣很像在考驗別人的中文能力，而是要說：「Do you speak Mandarin？（你說中文嗎？）」才是有禮貌的說法。
