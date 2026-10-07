見工｜面試4大致命盲點　前Google考官拆解高分回答攻略避陷阱

不論是年後想轉職的優秀人才，或是剛畢業的新鮮人，想要邁向職業生涯，首先最重要的就是要先通過面試。求職面試往往遵循一套標準的流程進行，導致重要性常常被人忽視，即使是已經工作多年的老鳥，還是有可能在面試的過程，不小心陷入常見的陷阱之中。



曾在 Google 負責招聘、現為人力顧問公司 Continuum 執行長的諾蘭・里丘（Nolan Church）以經驗指出， 部分求職者容易問出膚淺的問題，或是事先沒弄懂組織架構、職務內容，都代表對方不曾為了面試做好充足準備 ，而這是一件相當危險的警訊，「連面試都沒有做好準備，我不相信你在日常工作中可以真的做得好。」

相關文章：搵工｜HR仍最在乎「學歷高低」？網民：沒名校加持就看「這一點」

+ 7

不分經驗，求職者最常出現 4 大面試盲點

幸好，面試是可以透過努力和練習，來讓自己更加分的。進行超過 1000 次面試的 Google 工程總監 丹尼爾・里茲（Daniel Rizea）表示，不分經驗，多數求職者其實都會犯下相似的錯誤，4 個最常見的盲點分別是：

盲點 1：認為自己「準備好面試了」

若求職者先前的工作表現出色，常常也會認為自己在面試中同樣駕輕就熟，里茲指出，「這就是所謂『知識光環（halo of knowledge）』帶來的陷阱。」盲點的核心在於，在面試測驗中所需的技能，可能和求職者過去日常工作中的工作方式非常不同。

面試就像一場考試，不論資歷或經驗如何，如果長時間沒有練筆，都很可能會失去手感，唯一的辦法就是重複進行實際演練。

求職者不妨在面試前先到網絡平台搜尋其他人的心得，針對他人分享，找個有經驗的朋友協助進行模擬面試，並嘗試獨立解決問題。只有透過不斷的練習、做好萬全的準備，才能確保面試過程能如預期般順利。

盲點 2：面試前沒有好好休息

求職者常因為過度重視面試，而忽略了可能影響結果的小事，過度緊張導致沒有充足休息就是一例。

受到壓力影響，大腦可能在面試過程中突然「卡住」。常見的情況是求職者會將面試安排在下班前的時段，或是平日的最後一天。儘管具備良好的專業知識，經過一整天甚至一週工作產生的疲憊感，很容易讓自己反應速度下降，甚至有時候會答非所問。

里茲建議， 如果可以選擇，最好提前觀察自身工作狀態，將時間安排在自己狀態最佳的時段，才能保持清晰的頭腦，在面試中表現得更出色。

盲點 3：沒有理解提示、回答陷入鬼打牆

在答題過程中如果遇到困難，面試官通常會給出一些提示，讓求職者可以得出正確的回答。卻有不少求職者可能認為，接受提示感覺像自己能力不足，堅持在錯誤的思考方向中鬼打牆，反而更不利於面試官正確評估求職者的專業能力。

要避免這種狀況發生， 可以在遇到疑惑時停下來詢問面試官，目前的回答是否是他們想要的方向，或者有其他期待看到的東西。 根據資歷不同，些微的提示大多數不會影響面試結果，但如果要求過多，還是有可能被視為無法獨立解決問題。

相關文章：轉工｜壓力大寧減人工轉工？ 37歲打工仔苦惱 網民一語道出關鍵👇👇👇

+ 8

盲點 4：沒有準備「行為面試」題

行為面試題（behavioral questions）是許多求職者困擾的面試環節，在接受靈魂拷問的同時，還必須將過去自己的失敗經驗或缺點，轉變成「無傷大雅的問題」或甚至是「對應職缺的優點」。

透過事前準備和分析，能夠更有效克服這些難題，行為問題只是要確保求職者是否符合企業價值、組織文化， 如果能從這一點開始回推，就可以找出問題的最佳解。

舉例來說，如果公司將「團隊合作」視為核心價值，就可以從過去的工作經驗中， 鎖定相關的例子，並且以「發生了什麼事？」、「你做了什麼？」、「結果如何？」 3 個階段進行回答。 重要的是千萬別捏造沒有發生過的情況，如果真的沒有類似的經驗，最好直接承認，或是以「如果發生了，你會怎麼做」的方式回答。

除了避開面試盲點、好好回答問題之外，具思考水準和深度的提問同樣也是面試官考量的重點之一。因此在面試前，最好先對工作和公司進行過研究，避免問出網絡上都找得到答案的膚淺問題。一個印象深刻的提問，可以充分展現求職者有多認真準備一場面試。

相關閱讀：見工-遇見神奇面試官-即場指點教授應對技巧-一句話絕對說不得

+ 10

【本文獲「經理人」授權轉載。】