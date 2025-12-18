一份正職養不起家？33%人打4份工　專家教4招「多職」防過勞

隨著經濟結構改變與生活成本飆升，「一份正職養全家」的模式逐漸成為過去式。據研究機構 Academized 調查指出，52% 的美國千禧世代透過兼職或副業來補貼收入，其中 24% 同時從事 3 份工作，33% 更兼任 4 個以上的收入來源。



這種現象被稱為「多職工作」（暫譯，原文為 polyworking），雖然提供經濟上的支撐與彈性，卻也使職場倦怠感與心理健康問題浮上檯面。

「彈性」模糊了工作與生活界線，讓人難以真正下班

當一天工時不再是 8 小時，而是橫跨 3 個平台、4 個雇主時，心理與生理的負荷隨之劇增。根據 Academized 調查，在多職工作者中，其中 42% 的人因長時間工作感到疲憊不堪，且有 26% 的人坦言這已影響到他們的個人關係。

《2025 年職業倦怠報告》（暫譯，原文為 Burnout Report 2025）顯示，在 44 歲以下的勞工中，有 1/5 曾因壓力或心理健康問題而請假。報告同時指出，遠距與彈性工作的興起雖然提供了便利，卻也模糊了工作與生活的界線，使人難以真正「下班」，間接加劇了職場壓力。

勞動經濟學家 Janet Liu 提到，並非所有多職工作者都有同樣的彈性與選擇權。低薪時薪制或服務業從業者面臨的彈性空間較小，也缺乏高薪族群可享的彈性與福利，因此更容易陷入倦怠困境。她指出：

當多職不是一種選擇而是生存需求時，它的代價會更高。

為何愈來愈多人選擇「多職工作」？財務壓力是大宗

「多職工作」造成心理健康問題的主要原因，是因為它不只是短期應急手段，而是成為一種長期生存策略。根據英國研究，當地平均工資比 2008 年金融危機前的水準少了 1.1 萬英鎊，而美國亦出現實質薪資下滑的趨勢。

在學貸壓力與薪資停滯等財務挑戰下，愈來愈多年輕人選擇「多職工作」來分散風險、提升收入彈性。一名從事科技接案的自由工作者，透過副業每年可增加約 4.5 萬美元的收入。除了經濟考量，科技工具如 AI 自動化與遠距工作平台的普及，也讓這類型的多重工作模式變得更加容易執行。

除了風險分散，許多千禧世代也將多職視為職涯自主的途徑。一些人選擇以主業為穩定收入來源，再以副業實現興趣或探索其他職涯方向，形成所謂的「多元職涯組合」模式（portfolio careers）。

多職、斜槓不是問題，缺乏策略才是！預防倦怠的 4 種方法

雖然多職工作對收入與自主性有所助益，但多位專家建議，若想長期維持健康與效率，需採取明確策略與工具來預防倦怠。

1. 選擇適合的多職模式

例如「主副業並行模式」（暫譯，原文為 Anchor & Orbit），以一份穩定的工作為主軸，搭配其他具彈性或發展潛力的副業；或採「多元職涯組合」方式，將數個兼職串聯成一個完整職涯。

2. 妥善管理時間與任務

運用「時間區塊法」（time blocking）與 「艾森豪矩陣」（Eisenhower Matrix）工具區分工作優先順序，避免因頻繁轉換角色而導致精神耗竭。

3. 劃分不同工作間的界線

盡量分隔不同工作的時間與空間，可使用不同的帳戶、Email 或設備來處理不同任務，以降低「資訊干擾」壓力。

4. 安排恢復時間

專家建議，定期安排休息時間、預留緩衝期，並注意自己的能量高峰與低谷，以利分配最適任務。

此外，專家也強調多職工作者需具備彈性的調整心態，當發現過度疲憊、情緒低落或效率明顯下降時，應主動評估是否需縮減工作量，或尋求外部支持資源。

