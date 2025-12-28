眼睛痛、頭痛竟因眼鏡不合適？除度數外　7大徵兆告訴你該換了

眼睛被譽為「靈魂之窗」，是我們感知世界、與他人溝通的主要途徑。隨著現代生活的步伐加快，3C產品的普及，眼睛承受的壓力日益增大，長時間盯著螢幕可能導致視力問題，甚至對眼睛健康造成長期影響。



因此，維護眼睛的健康至關重要，尤其是當視力變化時，選擇適時更換眼鏡，才能確保視覺清晰，減少眼睛疲勞。那麼，該如何判斷何時需要更換眼鏡呢？以下七點，教您判斷何時該換眼鏡。

如何判斷自己是否需要換眼鏡？

1. 度數不適合

眼鏡度數不適合的徵兆的確與視力的變化密切相關。且隨著年齡增長，視力會逐漸變化，特別是近視、遠視或老花眼等情況。這些變化可能會讓你發現自己無法像以前那樣清楚的看見人事物，或者需要不斷調整焦距才能夠看清楚，這就是眼鏡度數不適合的重要徵兆。

2. 視力改變、度數加深

如果你發現遠距離或近距離的物體變得模糊，看不清楚，甚至開始不自覺地眯眼，或者長時間閱讀、使用電腦或手機後眼睛感到極度疲勞，這些都是眼鏡度數不合適的明顯徵兆。視力變化或度數加深是常見的情況，若不及時調整眼鏡度數，可能會對視力健康造成影響，甚至加重視力問題。

因此，當出現這些症狀時，應該及時檢查視力並更新眼鏡度數



3. 眼鏡經常滑落調整

如果你經常因佩戴眼鏡而感到頭痛或眼睛酸痛，這通常是眼鏡度數不合適的表現。當眼鏡的度數過高或過低時，眼睛會努力調整焦距來補償，這不僅會導致視力模糊，還可能引起眼部肌肉過度緊張，進而引發頭痛或眼痛。這些不適感不僅影響日常生活，長期下來還可能損害眼睛健康。

因此，當出現這些症狀時，應該及時驗光，調整眼鏡度數，以確保視力得到正確矯正，減少對眼睛的負擔



4. 頭痛或眼痛帶來不適感

如果你經常因佩戴眼鏡而感到頭痛或眼睛酸痛，這通常是眼鏡度數不合適的表現。當眼鏡的度數過高或過低時，眼睛會努力調整焦距來補償，這不僅會導致視力模糊，還可能引起眼部肌肉過度緊張，進而引發頭痛或眼痛。這些不適感不僅影響日常生活，長期下來還可能損害眼睛健康。

5. 眼鏡有損壞或破損

如果眼鏡的鏡片出現刮痕或框架損壞，這不僅可能影響視力，還可能讓佩戴者感到不舒適，甚至增加眼周受傷的風險。鏡片上的刮痕會扭曲視覺，使眼睛需要額外努力來聚焦，長期下來可能導致眼睛疲勞或頭痛。若鏡框損壞，則可能無法穩固地支撐鏡片，進而影響視覺效果或增加佩戴時的安全隱患。

因此，當發現眼鏡損壞時，應該儘早考慮更換，避免對眼睛健康造成不必要的負擔



6. 雙眼視差明顯過大

當雙眼視差明顯過大，一隻眼睛看得清楚，另一隻眼睛則感到模糊，這可能是視力有變化的徵兆。這種情況會導致眼睛過度努力調整焦距，造成眼睛疲勞、頭痛或甚至視力模糊。視差過大的問題通常是由度數不合適引起的，可能是近視、遠視或散光等視力狀況未得到正確矯正。

7. 視力模糊或眼睛疲勞

當你發現無論是遠距離還是近距離的物體變得模糊，或者長時間閱讀、使用電腦或手機後感到眼睛異常疲勞，這可能是眼鏡度數不合適的徵兆。眼鏡的主要功能是幫助矯正視力，如果度數過高或過低，眼睛需要額外的努力來聚焦，這不僅會導致視力模糊，還會引起眼睛的過度疲勞、乾澀甚至頭痛等不適症狀。

因此，當出現這些問題時，應該考慮重新驗光並調整眼鏡度數，確保視力得到充分矯正，避免長期的不適影響眼睛健康



當您面臨上述其中一點時，應尋求專業醫師或驗光師的幫助。專業的視力檢查可以確定視力問題的根本原因，並提供適當的解決方案，如調整眼鏡度數、檢查是否有其他眼部疾病或建議眼睛保養方法。不要忽視視力異常或眼睛不適的症狀，及早處理可以有效預防視力惡化。

最後，良好的眼睛保養習慣，如避免長時間使用3C產品，定期休息眼睛，保持適當的用眼距離，也有助於延長眼鏡的使用壽命並保持視力健康。

