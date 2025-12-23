蔡依林21:30就寢　上班族嘆臣妾做不到　營養師：規律睡夠更重要

你聽過「蔡依林標準時間」嗎？台灣天后蔡依林（Jolin）為新專輯《Pleasure》開設新的Podcast節目《Pleasure Talks》，其中一集透露自己有21:30睡覺的習慣，更恨不得演唱會辦在下午，讓自己可以維持早睡的作息。沒想到此舉意外在社群媒體上引爆話題，讓網友們紛紛效仿卻又大喊太難了！



吳青峰讚嘆好友蔡依林狀況好，原因竟是21:30就睡覺？！

天后蔡依林（Jolin）因新專輯《Pleasure》無預警於八月份開設新的Podcast節目《Pleasure Talks》，在第二、三集的節目中邀請好友蔡健雅、吳青峰相談情緒、經歷所造就的創作靈感。

沒想到，話鋒一轉被好友問到睡眠習慣的蔡依林，分享起了自己近期的睡眠習慣。透露自己原本都是晚上10點多睡覺，今年因為從美國回到台灣要調整時差，連續幾天晚上都是九點就寢，結果隔天早上起床卻發現自己變得「超漂亮」，意外發現自己適合更早睡覺。

45歲的蔡依林狀態不錯（Instagram@jolin_cai ）

好友蔡健雅更加碼爆料，聚會時蔡依林竟會默默自己叫車離開，讓吳青峰忍不住吐槽「要回去睡覺了」。蔡依林透露自己現在都是21:30就寢睡覺，更恨不得演唱會辦在下午2點，4、5點就可以準備結束，讓習慣生理時鐘的她能早點休息。

21:30睡覺意外成為新風潮，甚至成為時間單位？！

沒想到Podcast一播出，讓「蔡依林睡覺時間」意外爆紅！45歲的蔡依林保持著姣好的身材與凍齡的美貌，Podcast一出更讓社群媒體上的網友紛紛想要效仿。一名女網友在Dcard上發文詢問「9點半睡覺是否真的有用」，沒想到釣出不少網友回應「當兵期間早睡早起，氣色真的變很好」、「之前大過敏逼自己早睡，兩個月左右過敏就退了」。

不過，也有不少網友挑戰失敗，在Threads上直呼「睡到12點醒來，一直到早上七點都睡不著，整個人醜到不行」、「21:30睡覺結果躺了一小時還在頭痛」紛紛表示要現代人早睡真的太難了！

想不到最近又有神展開！一名網友幽默表示與朋友相約，結果對方回覆「大概約蔡依林睡一個小時碰面」，在社群上掀起「蔡依林時間」風潮。成為另類焦點；更有神人製作「蔡依林標準時間，你睡了嗎？」網站，不僅放上中原標準時間，還可以依照自己的睡覺時間來打卡，更統計出哪個縣市的人較早睡、大部分的人幾點睡覺...再次掀起一波睡覺風潮。

圖擷取自「蔡依林標準時間，你睡了嗎？」網站（今周刊供圖）

營養師高敏敏：重點不是幾點睡，是要「規律睡夠」

有鑑於網友紛紛效仿起蔡依林於21:30睡覺，但卻凌晨就醒來。營養師高敏敏在臉書上分享，重點不是幾點睡，而是要「規律睡夠」，除了睡眠時間要充足之外，睡眠品質也很重要，才不會有睡像沒睡一樣。

你的年齡 該睡多久：

1歲以下嬰兒：16 hr

1-3歲幼兒：12 hr（白天睡2-3小時）

4-12歲兒童：10-12 hr

13-29歲青年：8 hr

30-60歲成人：7-8 hr

60歲以上長者：5.5-7 hr



除了睡眠時間之外，也可以從飲食下手，提升睡眠品質：

這些食物有助於提高睡眠品質（今周刊製圖，授權使用）

不是睡越久越好！睡7~8小時為佳

那麼到底要幾點睡覺比較好？每天要睡多久才足夠？根據台大醫院睡眠中心發布睡眠衛生衛教資料說明，應保持固定的睡眠時間，並建議應於晚上11點前就寢，睡7~8小時；若躺在床上超過半小時都沒有睡意，建議可以起床做些緩和運動、看書，等有睡意再入睡，一直躺在床上反而不容易睡著。

綜合醫學期刊內容，睡6~8小時是罹病風險最低的，反而睡超過9小時或是睡不到5小時都容易有較高的罹病風險；以中醫的觀點來看，

亥時（21:00~23:00）適合放鬆入睡，是身體調節代謝與免疫系統的關鍵時刻，再加上三焦經通百脈，也是適合睡美容覺的時間。

若是沒辦法這麼早睡，也建議要在子時（23:00~1:00）期間入睡，此時休息可以幫助身體修復膽功能，幫助身體排毒，促進脂肪代謝；丑時（1:00~3:00）是助於肝臟修復的時間，建議此時要進入深層睡眠的階段。也因此，不論是中西醫多會建議在23點前睡覺，來讓身體達到修復與平衡。

除此之外，專家也建議在舒適的環境中睡覺。室內應避免強烈的光線、噪音，若是晚班上班者早上睡覺時可戴太陽眼鏡，避免陽光對睡眠產生負面影響。

