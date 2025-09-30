ChatGPT易學難精？「OpenAI學院」已開學　7大免費精選課程推薦

AI 技術正快速進入日常與職場應用，許多人希望學會使用 ChatGPT，卻苦於沒有明確入門管道。為此，OpenAI 推出「OpenAI 學院」（OpenAI Academy），並免費開放一系列教學資源，協助教師、開發者及 AI 學習者掌握 ChatGPT 從基礎到進階的應用技巧。



OpenAI 學院的課程內容涵蓋「甚麼是 ChatGPT」的初階概念，到 API 整合等進階應用。OpenAI 表示未來將持續與全球多方機構合作推動 AI 素養普及，提升學員接觸與運用 AI 的能力。

OpenAI 學院開放免費使用！用戶提供 3 項資料即可註冊

OpenAI 於 2024 年 9 月設立「OpenAI 學院」，初期聚焦開發人員與技術人員的面授培訓計畫。近日則進入新階段，全面開放為線上免費學習平台。用戶僅需提供姓名、電子郵件與 LinkedIn 帳號，即可註冊並使用平台內容。

OpenAI 學院所提供的資源包含多樣化主題，例如「ChatGPT 簡介」（Introduction to ChatGPT）課程，將由 2 位 OpenAI 工程師解釋 ChatGPT 的基本原理；「RAG 知識圖譜自動化」（Automate Knowledge Graphs for RAG）則介紹如何使用 OpenAI API 自動從文件產出知識圖譜。

目前 OpenAI 學院所有課程均以英文授課，上課方式以短影音為主，輔以具體範例，提升學習理解與應用效率。

平台另設有線上研討會與工作坊，涵蓋 AI 影片生成工具 Sora 的應用以及 ChatGPT 在數據分析、教育整合等方面的實例展示。OpenAI 表示，學員也可透過這些活動進一步了解如何將 AI 技術應用於實際工作流程。

ChatGPT 免費精選課程：從初階提示到客製化助理一次上手

以下為《經理人》精選 7 堂與工作相關的 ChatGPT 課程供讀者參考。

推薦課程 1：初階提示工程

這門課講授如何透過「提示工程」（Prompt Engineering）讓 ChatGPT 產出更貼近需求的回應。影片以簡單易懂的 3 步驟架構 —— 情境（Context）、角色（Role）、期望（Expectation）為核心，帶領學員學會撰寫更有效的提示，並透過實例展示如何從模糊問題進化為精準請求。學員無需具備技術背景，只要善用語言表達與溝通邏輯，就能提升 AI 對話效率與輸出品質。

推薦課程 2：進階提示工程

教學影片深入解析「進階提示工程」技巧，說明如何運用分節結構、Markdown 格式、指令語句與動作參數等設計技巧，讓 ChatGPT 更準確理解任務需求。影片示範了在人資應用與連結外部工具時，如何透過段落設計與動作命名來強化 AI 的回應一致性與可靠性。OpenAI 同時提醒，提示設計是不斷試錯與優化的過程，良好的結構能顯著提升模型輸出品質。

推薦課程 3：ChatGPT AI 搜尋

這門課展示 ChatGPT 的搜尋功能如何結合 AI 對話與即時網絡資訊，協助學員快速獲得準確、有來源的答案。從市場趨勢分析、地點推薦到團隊策略簡報準備，ChatGPT 不僅能自動搜尋並整合視覺化資訊，還能追蹤聊天紀錄、提供實用建議，顯著提升研究與決策效率。

推薦課程 4：ChatGPT 資料分析教學

這門課展示如何使用 ChatGPT 的資料分析功能，協助工作者在無程式背景的情況下，完成專案規畫、預算比較與圖表製作等任務。透過自然語言提示，工作者能快速產出專案計畫、CSV 檔案、甚至視覺化圖表，大幅減少重複性工作。影片也強調資料清整與「人為審核機制」（HITL，Human-in-the-loop）原則，提醒用戶在善用 AI 的同時，也要保持對資料的理解與驗證。

推薦課程 5：ChatGPT Canvas 使用教學

OpenAI 推出全新 Canvas 功能，讓使用者能在 ChatGPT 中啟用專屬工作區，進行文字與程式的即時編輯與協作。這門課講解如何在 Canvas 提供調整語氣、潤飾文案、除錯、翻譯程式碼等多項快捷工具，讓內容創作者、工程師可與 AI 並肩作業。課程中示範 Canvas 如何協助撰寫部落格與除錯程式，強調其在語言精煉、語意建議、錯誤偵測與多語系處理方面的實用性，提升生產力與內容品質。

推薦課程 6：ChatGPT Projects 使用教學

這門課介紹 ChatGPT 新增的「Projects」功能，讓使用者能將多個對話、文件與自訂指令整合在 1 個專屬專案中，實現上下文持續與跨任務協作。透過 Projects，使用者能指定 ChatGPT 扮演如專案經理等角色，並存取背景資料，強化在內容創作、腳本撰寫與活動規畫等情境下的效率與準確性。此功能亦支援與 Canvas 結合使用，打造完整的寫作與開發工作流程。

推薦課程 7：ChatGPTs 教學

在影片中，OpenAI 介紹「客製化 ChatGPT」（GPTs）的應用方式，讓每位學員都能根據自身需求打造專屬的 ChatGPT 助理，且無需撰寫程式碼。從人資助理、寫作教練到任務自動化，GPTs 可整合指令、知識與行動，減少重複操作，提升工作效率。課程也示範了如何透過 GPT Store 探索或建立各種 GPTs，幫助使用者簡化日常工作流程。

