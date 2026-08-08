AI聊天機器人到處有　語言學習App卻仍熱門？原因不止辨識精確度

在AI聊天機器人唾手可得的時代，彷彿訂閱了ChatGPT、Claude或是Gemini，就能走天下。但教育型App不僅沒有被淘汰，反而迎來前所未有的成長。根據市調公司Technavio統計，2024年全球教育App市場規模達6.2億美元，預計到2033年將成長到41.6億美元，而語言學習App是成長最快的子類別之一。



如果ChatGPT等AI工具，可以透過下提示詞（prompts）提供免費英語對話練習，為什麼用戶和企業還願意為專門的語言學習App付費？

語言學習新創Speak就是一例，在2024年12月完成C輪融資，估值達到10億美元，是英文口說類App第一個獨角獸，投資陣容包括OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）、PayPal創辦人彼得．提爾（Peter Thiel）等科技界重量級人物。

Speak在登陸台灣前，已橫跨40國、全球有千萬用戶。在台灣正式上架僅一年，便獲得Google Play2024年的「年度最佳應用程式」（編按：該榜單盤點Google Play過去一年來最受當地使用者喜愛的應用程式），現已是App Store教育類App下載數第5名。

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

通用AI vs. 語言學習App，使用體驗有哪些不同？

表面上看，ChatGPT和Speak都能提供英語對話練習，例如，你可能可以透過以下提示詞學外文：

You're a friendly native speaker. Let's have a 10-min chat in [language] about [topic]. Correct my mistakes as we go.

語音辨識精確度、即時糾錯機制

然而，語言學習App更強調的，是學習的思維跟細節。語言學習App往往內建針對第二語言學習者的語音辨識與評分系統，這是通用AI工具目前無法提供的核心功能。

以強調英文口說的軟體ELSA為例，據公司宣稱，其自建深度學習語音辨識模型可檢測發音錯誤準確度超過95%，並針對個別音節、語調、節奏等提供回饋。ELSA團隊也累積大量非母語英語語音資料，所以辨識帶口音的英語時準確度更高。相較之下，ChatGPT等通用大型語言模型並非為口語學習量身打造，並未預設即時糾錯機制，往往不會主動指出使用者的發音或語法錯誤。

另一語言學習軟體Toko強調提供如同一對一家教的文法回饋，或是主打可以針對新聞發表看法。TalkMe則結合多款大型語言模型訓練，支援7種語言、百餘種真實情境場景。

客製化

簡單來說，語言學習App要做的，就是客製化。開啟語音聊天時，ChatGPT僅顯示語音輸出，無法同時顯示文字或提供點擊翻譯功能，缺乏語言學習App那樣的專業語音評分和互動校正能力，這種差異直接影響用戶體驗。

專門的口說App能根據學習者的程度、目標與使用情境，提供更貼合個人需求的練習。例如，若發現用字或文法常出錯，則會在之後的練習中加強相關題目；甚至能依照學習者的職業或生活場景，設計模擬情境對話，讓練習內容更貼近日常應用。

由於個人市場的成長空間有其天花板，部分語言學習App開始積極拓展企業訂閱業務，這也展現了其客製化的廣度。

Speak於2025年春季在台灣推出Speak for Business，為企業提供客製化的AI學習解決方案，目前台灣已有超過100家企業使用，涵蓋科技、半導體、金融等多個行業，例如KPMG、Gogolook、聯詠科技、瑞穗銀行、國泰世華CUBE信用卡、Uber Eats，以及台北市區餐酒館等客戶。

企業客戶的需求與個人學習者截然不同。例如，跨國企業面臨的核心問題是如何快速、標準化地提升員工的跨文化溝通能力。Speak表示，企業客製化專案可以針對產業需要，提供職場英文練習，快速生成客製化課程內容，同時提供學習進度追蹤和效果評估，像是他們就提供飯店業的迎賓流程、客訴處理等場景結合英語培訓。

教育方法論

此外，語言學習App還有更深一層的價值：教育的方法論。語言學習App通常擁有系統化的課程與學習路徑設計，並依學習者程度或目標提供個性化推薦。例如Speak創辦人徐安廬（Andrew Hsu）強調其產品專注於「微流利度」（micro-fluency）的概念，不是教授明確的語法規則，而是教授語言模式，讓用戶在特定情境中反覆練習數百次，直到能夠自然反應。

摩根史坦利（Morgan Stanley）研究報告指出，語言學習市場最大的門檻是「學習動力」而非技術差距，能否持續吸引用戶每日學習是專用App的關鍵優勢。正因如此，多數語言學習App將學習過程遊戲化，設計積分、關卡與排行榜來激發學習動機，例如多鄰國（Duolingo）。

如果AI、語言學習App都付費訂閱，哪個對學英文更有幫助？

從成本角度來看，免費的ChatGPT確實具有明顯優勢，但語言學習App的年費大約在100美元上下，相對於傳統一對一家教的成本仍然具有競爭力。

用戶的學習需求決定了兩種工具的適用場景。專業語言學習App更適合需要結構化學習、即時回饋和進度追蹤的用戶。例如Speak用戶輪廓主要集中在25到45歲的工作族群，使用情境以職場需求和旅遊為主。這些用戶通常希望有明確的學習路徑和專業指導。

相對而言，ChatGPT等通用AI工具更適合具備自主學習能力、有明確學習框架的進階學習者。對於已經知道如何設計學習策略的用戶，ChatGPT的靈活性和廣泛知識基礎反而更具優勢。這些用戶可以利用AI進行深度對話練習，而不需要被框架化的課程束縛。

綜觀現在市場格局，免費的通用AI工具和付費的語言學習App會長期共存，各自服務不同的用戶群體和使用場景。而語言學習App的護城河來自深度的技術改良、系統化的教學設計和企業級功能，而通用AI工具則以靈活性和成本優勢取勝。

延伸閱讀：進步｜花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白👇👇👇

+ 15

【本文獲「經理人」授權轉載。】