AI如「吃人的熊」你要跑多快逃命？保命邏輯：你不需要比熊快…

台灣大哥大資訊長蔡祈岩，是台灣第一代的程式設計師。在他小學時，當大部分人還在摸索電腦是甚麼，他已開始寫程式。大學一年級，他開發了一款名為《決戰俄羅斯》的遊戲，狂銷近十萬套，風靡全亞洲；他也是全台第一個將 AI 導入俄羅斯方塊的人，讓 AI 能與人類一較高下。



在「2025 未來經理人年會」中，他將當前 AI 的洶湧浪潮，定義為「2020～2040 這 20 年間唯一的『巨浪』（Mega Wave）」。

如今，我們正處於這場浪潮的正中心。這讓許多人開始焦慮，AI 是否會帶來失業、資安與倫理等災難。然而，蔡祈岩指出，最大的風險並非 AI 本身，而是「沒有跟上這波 AI 浪潮」。

他以曾稱霸影音租賃市場的百視達（Blockbuster）為例，百視達並非因為嘗試線上串流而失敗，而是因為拒絕轉型，最終在數位洪流中被網飛（Netflix）所取代。

相關文章：用得AI多會蠢？微軟：白領正喪失獨立思考能力！3招保持思考活力

+ 10

「逆分工」時代來了，老闆該怎麼管理團隊？

人類文明的演進，可以說是一部不斷分工、越分工越強大的歷史。從農業革命、工業革命到資訊革命，我們透過專業分工、水平分工、高度專業化，創造了令人讚嘆的效率。

這套模式運作了超過一萬年，直到 AI 的出現。AI 正在顛覆這套運作邏輯，開啟名為「逆分工」的全新時代。

他比喻，AI 就像一個博覽群書的「博士」，它的硬實力比任何單一的專業工作者都更廣、更深。AI 的到來，使得過去「產、銷、人、發、財」等涇渭分明的部門界線開始消融。未來，老闆可能只需要「財」，其他則能透過 AI 處理。

面對這波由 AI 掀起的巨變，企業想在競爭中脫穎而出，管理者必須擺脫舊思維，擁抱幾個新管理觀念。

觀念1：人人皆通才，將成為新常態

這種顛覆，代表 AI 能大幅降低跨領域的門檻，讓「專才」變成「通才」。

曾經，行銷人要學寫程式，工程師要學市場分析，都需耗費大量的時間與精力。但在 AI 的輔助下，這一切變得觸手可及。AI 不再只是輔助工具，它正在成為我們的「超能力」，賦予我們跨越專業藩籬、成為多面手的潛能。

蔡祈岩提醒，過去的 I 型人才（單一領域專家）若想在 AI 時代中生存，必須學習與 AI 協作，將自身專業與其他領域結合，成為能橫跨多個專業的複合型人才。

觀念2：叫員工用 AI 卻沒有革新業務模式，就像「讓蒸汽機拉風帆」

許多企業在導入 AI 時，往往只是將 AI 視為提升舊有流程效率的工具，卻未能思考如何藉由 AI 來徹底重塑業務模式。

蔡祈岩將這種思維比喻為「讓蒸汽機拉風帆」。若只是用 AI 加速舊流程，而非思考如何減少流程中的步驟與所需人力，將無法發揮 AI 的真正潛力。

觀念3：與員工溝通 AI 轉型，應聚焦「把餅做大」才能激發熱情

在推動逆分工時，與員工溝通 AI 帶來的生產力提升，可能成為領導者需要處理的潛在衝突點。

舉例來說，如果老闆對員工說「AI 提升了 10% 生產力，所以明年可以減 10% 的人」，那麼公司明年將不會有人使用 AI。

蔡祈岩建議，企業應該將焦點放在 AI 如何「把餅變大」、促進增長。當 AI 帶來 10% 的生產力提升時，應該強調這份提升可以帶來更多業績、更多利潤，讓大家分紅更好。

這種以「價值創造」為核心的溝通，能有效化解員工對 AI 的恐懼，並激發他們主動投入變革的熱情。

相關文章：ChatGPT｜你有追問、提供範例嗎？7大錯誤用法限制AI「發揮潛能」

+ 31

AI 時代下，工作者如何提升個人競爭力？

對於工作者來說，AI 既是威脅，也是個人成長前所未有的機遇。

你不需要比熊快，只要跑得比同事快就好

蔡祈岩將 AI 比喻為一隻「吃人的熊」。當熊在追逐一群人時，你不需要跑得比熊快，只需要「跑得比別人快」就好。

也就是說，第一步，便是立刻開始使用 AI，將它融入你的日常工作中。你不需要成為 AI 專家，只要比身邊的同事或競爭者更快地掌握與善用 AI，就能在職場中脫穎而出。

越會用 AI 的人，越忙！「能者多勞」將成為新常態

社會上有個普遍的迷思：AI 會讓工作變得更輕鬆。但根據調查顯示，這兩年使用 AI 越好的人，反而越忙。

這符合組織的常態。蔡祈岩解釋，因為主管會將任務交辦給「能辦成事的人」。就像村莊裏第一個學會用弓箭的獵人，每次打獵都會被帶上，因為效率更高。

因此，不要將「多勞」視為負擔，而是應該將這個情況，視為自身在組織中不可或缺的證明。

強化人際技能、跨足其他專業，成為複合型人才

蔡祈岩指出，AI 最擅長處理知識性、邏輯性強的硬實力，例如程式碼撰寫、數據分析，甚至律師、醫生的專業知識。

因此，人類應轉而強化溝通、協作、領導力、同理心與抗壓力等軟實力。這些人際互動與情感智慧在 AI 時代將變得更珍貴，因為它們是 AI 難以複製的特質。

此外，AI 打破了專業壁壘，單一專業已不再能提供足夠的競爭優勢。我們應該學習將自身專業與其他領域結合，例如行銷結合數據分析、設計結合使用者體驗，將能創造出更大的個人價值。

未來，那些願意擁抱變革、不斷學習、善用工具並強化人際軟實力的人，將能成為這個新時代的贏家，不僅在工作中找到新的定位，更能在這股浪潮中，創造屬於自己的全新價值。

延伸閱讀：5年內將被AI取代？收銀員、會計助理「10夕陽職位」仍有轉職機會

+ 18

【本文獲「經理人」授權轉載。】