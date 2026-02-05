萬事達卡前副總裁棄高薪追夢失敗　哥大碩士做速遞：被當成隱形人

台灣金融卡公司「萬事達卡」資產1.6兆（台幣），遍及台灣等210個地區；而前萬事達卡副總裁在離職後，爆出因為沒錢，只好當起Uber Eats外送員送餐，如今慘況與昔日的輝煌相比，根本差很大，讓他崩潰直喊，「我哥倫比亞大學畢業的碩士耶！」



金融公司「萬事達卡」MasterCard是全球兩大支付卡（信用卡、金融卡和預付卡）國際公司之一，與威士卡VISA齊名，總資產為532.8億美元，業務觸及超過210個地區，規模相當大。

副總裁淪落外送員 崩潰喊：我哥倫比亞大學碩士耶

而前萬事達卡副總裁，卻爆出淪落街頭送外賣！根據《商業內幕》報導，48歲的行銷鬼才曼德爾（Jay Mandel）在萬事達卡工作8年，一路晉升至副總裁，負責掌管全球社群媒體策略，另外還曾任職IBM，已是行銷專業人才。

不過，曼德爾在離職後，轉任行銷顧問與大學兼任講師，但收入根本難以支撐生計，於是兼職Uber Eats外送員打工。曼德爾坦言，要當外送員這件事，他抗拒逃避好幾個月，「畢竟我哥倫比亞大學畢業的碩士耶」，現在卻當起外送員，連親友都跟他說「不應該淪落到要做這個」。

外送才知辛苦 顧客沒有一句謝謝

曼德爾在掙扎過後，最終為現實低頭，去年10月成功接到第一個Uber Eats訂單，但接連送餐後，讓他感覺很無力，被當作隱形人。曼德爾透露，有次接到蛋糕訂單，但口味已販售完畢，他還花20分鐘在電話中協調，成功找到替代方案，結果將蛋糕送達後，「顧客沒有一句謝謝，沒有額外小費，什麼都沒有！」

外送成隱形人 前副總裁認：1週才賺幾百元

曼德爾傻眼說，在過去的職場經驗中，如果額外付出，通常會換來某種肯定，但在外送工作中，很多時候感受不到這種回饋，外送員根本被當作隱形人，努力都沒人看見。

曼德爾昔日副總裁，坐在辦公室指揮，如今走進街頭外送，往日輝達與現在慘況相比差很大，猶如天堂和地獄。曼德爾坦言，外送1週賺幾百美元而已，自己從未想過自己會在財務上如此掙扎，但外送員工作讓他學會謙卑，也會開始對他人微笑，努力成為別人一天中的亮點。

