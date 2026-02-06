黃仁勳：重來絕不創業？揭CEO本質是受苦　這特質才是AI時代關鍵

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）近期獲頒史蒂芬・霍金研究獎學金（Professor Stephen Hawking Fellowship），並受邀至英國劍橋大學學聯（Cambridge Union）發表演說。



黃仁勳深入剖析他執掌輝達33年來的心路歷程。不同於外界對執行長掌握權力、享受榮耀的刻板印象，黃仁勳直言，CEO的工作本質實際上是由「痛苦與受苦」所堆砌而成。

其他創辦人都不想當CEO 黃仁勳：這是一份充滿「痛苦與犧牲」的工作

回顧1993年輝達創立之初，這段傳奇故事始於連鎖餐廳Denny's的一次聚會。黃仁勳透露，當時與他共同創業的另外2位夥伴馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）之所以一致推舉他擔任執行長，原因單純且直白：「他們不想做這份工作」。

黃仁勳幽默地表示，後來證明這2位夥伴非常聰明，因為擔任CEO絕非外界想像的充滿權力與指揮快感，而是一場漫長的犧牲之旅。

「CEO的工作是服務、創造條件，讓他人能完成他們一生的志業。」黃仁勳指出，領導者的職責並非展現權威，而是在艱難時刻做出困難的決定。這份工作必須承受克服障礙時的痛苦與折磨，以及無數次的自我犧牲。

他強調，策略的本質在於「選擇不去做什麼」，這本身就是一種取捨與犧牲。對於那些嚮往成為執行長的年輕人，黃仁勳坦言並非要勸退，但必須認清這份榮耀背後，更多的是不為人知的痛苦。

他能堅持33年至今，祕訣僅僅是「沒有感到厭倦，而且沒有被開除」。

相關文章：你是職場高手嗎？4種處事方式值得學 遇上討厭的人他們會這樣做

+ 11

摒棄末位淘汰制！黃仁勳獨創「濃湯哲學」，留住績效後段班的人才

面對聽眾提問關於大學排名制度與競爭的必要性，黃仁勳分享輝達早期曾引入矽谷流行的「績效排名與評分」制度以及「末位淘汰制」——即每年剔除績效最差的5%員工。然而，如今輝達已「100%廢除」這些制度，因為他發現這種評比方式對公司毫無益處。

黃仁勳提出一個「濃湯理論」來解釋他的用人哲學，他認為，如果透過不斷篩選、剔除後段班員工，最後留下的可能只是一碗清澈、純淨但口味單調的「高湯」；然而他更希望公司像是一碗料多豐富、混雜各種風味的「燉湯」。

他強調，那些處於績效排名底層的5%員工，往往是因為他們剛經歷冒險、嘗試創新，但不幸失敗。如果開除這些願意承擔風險的人，公司將失去創新的勇氣。

輝達鼓勵員工創新、接受失敗，因此他選擇不開除員工，而是給予他們從失敗中學習並重生的機會，這些人來日可能會成為拯救公司的關鍵人物。

給年輕人的建議：保持理智誠信、勇敢，並學會公開示弱

隨著AI技術飛速發展，黃仁勳認為教育體系與人才定義也面臨重大改變。他指出，智力正逐漸變成一種廉價的大宗商品，當電腦能夠理解數據、語言甚至生物學的意義時，透過考試排名來證明自己比別人聰明或擁有更多知識，已不再那麼重要。

站在劍橋大學這樣擁有800年歷史、重視學術排名的頂尖學府，黃仁勳建議教育界應該重新評估舊有的價值觀。

在未來，真正稀缺且珍貴的特質不再是完美的成績單，而是「理智誠信」、「勇敢」以及「公開示弱」。創新者往往會面臨被嘲笑的風險，因此必須具備足夠的謙遜與韌性，敢於在公眾面前承認錯誤、改變心意，並展現出真實的自己，這才是AI無法取代的人類核心價值。

在演說的尾聲，黃仁勳給予所有創業家與年輕學子簡單卻深刻的建議：「這能有多難？」

他坦言，如果他在29歲創業時就知道這條路有多麼艱難與痛苦，他絕對不會開始。但也正是因為當時那種如孩童般的無知與樂觀，讓他一步步走到了今天。在這個充滿變數的AI時代，他鼓勵年輕人別怕自己無知與天真，並帶著好奇心去行動。

相關文章：你有當領袖的潛力嗎？面試5千人後 他發現好主管都有這5項特質

+ 15

【本文獲「經理人」授權轉載。】