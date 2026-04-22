鈴聲響起先撳靜音？澳洲研究揭6成年輕人驚接電話：需要心理緩衝

越來越多的年輕人正在變得不願接聽電話。當那段熟悉的旋律突然響起，他們的第一反應往往不是拿起手機，而是迅速按下側邊的靜音鍵。



這個動作已經成為許多年輕人的下意識反應：先把刺耳的聲音掐滅，在寧靜中換取幾秒鐘的心理緩衝，再決定要不要接起這個突如其來的通話。

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這種對通話的遲疑並非個例，而是一場跨越地域的群體共鳴。澳洲的一項調查顯示，在18歲至26歲的年輕人中，約有60%的人對撥打或接聽電話感到恐懼。

對此，心理治療師認為，這種通話焦慮往往源自對壞事的負面聯想。對於很多人來說，突如其來的鈴聲會引發一種不祥的預感，甚至是一種本能的恐懼感。

不想接電話早已不是個別人的習慣，而正在演變成一種普遍的生活經驗。電話不再僅僅是聯繫工具，它更像是一種粗魯的打斷，一種必須立刻進入他人節奏的無聲召喚。

在過去，打電話被視為最高效、最直接的溝通方式。然而在當下，這種即時性的交流卻讓人感到猶豫和拖延，甚至產生本能的迴避心理。

隨着文字、語音和各種社交消息框接管了絕大部分日常聯繫，年輕人開始在下意識裏拒絕那種需要即時應對的社交壓力。

當溝通的自主權重新回歸到文字和表情包手中，年輕人更傾向於在自己準備好的時候再開啟對話。那一根細細的電話線，正在逐漸失去它作為首選聯絡工具的地位。

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