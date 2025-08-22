打字習慣出賣真實年齡！4大年齡群手機習慣大不同　10後進化到咁

你平常慣用單手打字，還是雙手並用快速敲字呢？



別小看這些再自然不過的日常行為，其實你在手機上的每一個動作，都可能偷偷洩漏出你的年齡秘密。近日，一名蘋果前員工根據長期觀察使用者行為，表示人們的打字習慣大致能分為四大年齡族群，如Z世代、千禧世代、50歲以上、65歲以上長者等。此分類結果在社群平台上掀起熱議，不少網友大驚原來自己是屬於長輩派的打字方式。而你的手機使用習慣，又是否符合你的實際年齡呢？

打字習慣揭露了你的真實年紀？Z世代原來都是「這樣」用手機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

雙食指打字平均年齡50+？Apple前員工公開 4大年齡群打字習慣（01製圖）

+ 9

從打字習慣看年紀！四大族群慣用手勢一次看

Z世代（12-27歲）：習慣以單手滑動輸入為主，重視操作的快速與流暢感

千禧世代（28-43歲）：常以單手輸入與雙手拇指打字交替使用，靈活且因應情境調整

50歲以上：多數傾向以雙手食指逐字點擊輸入，打字速度較慢但講求穩定性

65歲以上：偏好一手握住手機，另一手以食指打字



網紅阿滴跟風討論 網友：長輩都用語音輸入法

這項有趣的打字分齡法在網路上掀起一波「自我年齡檢測」熱潮，吸引眾多網友紛紛討論，

「手指太短根本沒辦法單手打字 」

「會用單手食指就因為大姆指太粗啊，這樣也中槍」

「拇指太大好難打字啊啊」

「我是千禧世代，確實是用大拇指」



此外，連知名YouTuber阿滴也忍不住跟風，自爆自己就是一手握機、一手打字的65歲族群，並且自嘲說：「我手機的字體還調到最大」，網友笑翻回應「你眼鏡其實是老花眼鏡吧 」。

不過，也有不少人突破盲點，指出長輩都不打字，而是使用語音輸入或是書寫輸入，

「65歲都用語音了吧？」

「我爸媽70+……語音輸入法跟手寫，以上都不符合」

「但我看到的60幾歲根本不打字，而是直接用寫的」



透明殼VS翻蓋皮套 連手機殼也出賣你的年紀

不只打字習慣會洩漏年齡，連你手機的「外衣」也可能默默透露出你是哪個世代的人！今年初，日本媒體進行了一項有趣的調查，發現日本年輕族群中，竟有高達四分之三的人偏好使用透明手機殼。它除了能防摔外，還兼具收納功能，像是名片、行李條碼、IC卡等小物都能輕鬆夾入，隨拿隨用，便利又時尚，因此成為日本年輕人的愛用款；而年長族群則明顯偏好功能性更強的保護殼，特別是強調完整包覆與多功能收納的翻蓋式皮套。不只防摔耐用，還能放入身分證、駕照、信用卡等各種卡片，深受中高年齡層喜愛。就連有「南韓第一美女」之稱的金泰希，也被發現使用翻蓋式皮套，讓不少網友驚呼「這是我媽媽在用的手機殼耶」、「美麗的泰希竟然用這種阿姨配件」。

