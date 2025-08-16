男性健康｜陽痿愈趨年輕化？中醫揭勃起功能障礙3警號、調理要訣

勃起功能障礙不再是中老年男性專利，近年來有年輕化趨勢。台灣正和中醫診所院長黃慶雲醫師指出，不良生活習慣、高壓工作及慢性病是年輕族群罹患此症的高危險因子，且常與心理因素高度相關。



「硬不起來」或「硬度不足」不僅打擊男性自信，更可能影響親密關係。中醫治療性功能障礙，不只針對生理症狀，更強調從根本調理，重視整體氣血循環與臟腑平衡。

相關文章：男性健康｜改善疲軟延長勃起時間 醫生教4招回復堅挺要控制體重👇👇👇

+ 2

勃起功能障礙不再是高齡專屬 年輕族群發生率顯著提升

勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED），過去多見於年長者或慢性病患者，但現代人因生活忙碌、過度勞累及巨大壓力，年輕族群發生率顯著提升。黃慶雲醫師觀察，年輕男性勃起功能障礙年輕化的主因包括心理壓力、肥胖及潛在心血管疾病。

台灣黃慶雲醫師臨牀治療上也發現，許多年輕患者多數是心理因素導致房事不如預期，也常見許多患者過於依賴市面上的壯陽藥物或聽信民間偏方，然而，這不僅治標不治本，還有可能影響身體健康，且因病情愈拖愈久，而導致性功能障礙的問題更加嚴重。

此外，青春期若過度手淫自慰而未能節制，也可能導致精關不固、陽氣大失，造成年輕人早洩。這些現象警示現代生活模式對男性生殖健康的深遠影響。

男人該注意的勃起功能障礙警訊 出現這些症狀速就醫

如何判斷勃起功能問題已達需就醫程度？黃慶雲醫師提醒，若明顯感覺性功能變差，並持續影響性生活品質，甚至無法達到或維持勃起超過3個月，便應立即尋求專業醫師協助。

這些警訊包括勃起硬度下降、維持時間縮短，以及晨間勃起頻率減少等，不過，許多男性因難為情而延誤檢查、治療，或自行網路購買來路不明的藥物，不但效果不彰，還可能掩蓋潛在健康問題，錯失黃金治療期。

台灣黃慶雲醫師強調，早期介入治療，多數患者都能重振雄風。因此，面對「性」福問題，及早正視並就醫，是維護自身健康與親密關係的關鍵一步。

精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：男性健康｜精液顏色反映身體狀況 醫生揭「這3種」最好就醫檢查

勃起功能障礙不只影響「性」福 恐潛藏心血管危機

值得注意的是，勃起功能障礙不僅影響性生活，更是心血管系統的重要警訊，由於陰莖血管直徑僅約1至2毫米，比心臟冠狀動脈更細，故勃起功能障礙常是全身血管病變，甚至是心血管疾病（如冠狀動脈狹窄或阻塞）的早期警訊。老化、高血壓、糖尿病、抽煙、高血脂、肥胖、久坐不動和酗酒等，皆為兩者的共同危險因子。

研究顯示，勃起功能障礙男性在未來2至5年內發生心肌梗塞、中風等嚴重疾病的機率較高。台灣黃慶雲醫師分析，40歲以下年輕男性若有此困擾，常與潛在的高血壓、糖尿病或高膽固醇有關，不可輕忽。

中醫重振男性雄風採「辨證論治」 著重身體根本調理

在中醫觀點中，性功能障礙涵蓋腎氣虧虛、陽痿與早洩等問題。黃慶雲醫師說明，中醫治療核心原則是「虛則補之，實則瀉之」，針對身體不足補充，過剩則清除。

中醫治療採整體性考量，會視個別差異對症治療，對於糖尿病患的陽痿，體力較差就補強體力；腎陰不足採滋陰補腎；腎陽不足則壯陽氣、補精固精為主，合併調理脾胃及腎，搭配促進血液循環藥物，以降低血管硬化的機率。

台灣黃慶雲醫師表示，中醫更著重於整體調理，從根本上恢復男性生殖功能，實現長期的體質平衡與健康。

男人必吃！3種食物有效預防前列腺肥大、前列腺癌（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：前列腺健康｜男士必讀！3大食物有效預防前列腺肥大、攝護腺癌

「性」福生活應做好健康管理 三高患者須特別注意

黃慶雲醫師特別叮嚀，除了藥物治療，維持健康的身體和良好的生活習慣也很重要，無論年輕或中老年患者，都應將控制血糖視為重要目標。

飲食上應避免油膩、辛辣食物及酒精；規律運動，如跑步、散步、游泳等，有助體重控制、改善氣血循環，並降低血管硬化機會。同時，適當紓壓、放鬆心情面對性事，避免過度緊張或過度手淫，對固守精門、保養精氣至關重要。充足睡眠與穩定作息，也能幫助身體機能恢復平衡。

台灣黃慶雲醫師呼籲，男性應重視三高（高血壓、高血脂、高血糖）管控，並定期全身性檢查，切勿輕忽身體警訊。真正的「性」福，來自健康的身體、平衡的心態與積極的生活管理。

延伸閲讀：

戴保險套、單一性伴侶能防菜花？ 醫破除菜花常見迷思

菜花不治療罹癌風險不分男女！ 中醫治療菜花雙管齊下

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

