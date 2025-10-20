Apple Store內「尿袋起火」連紙袋燒成火球　為客人自攜進店物品

大陸近期頻傳尿袋（流動電池）爆炸自燃事件！



日前有民眾光顧江蘇省無錫市的Apple Store門市時，本將自己的紙提袋放在展示台上，怎料竟無故燒成火球、驚呆在場所有人。所幸店內員工見狀後立刻滅火，也未造成人員傷亡。

逛Apple Store提袋突起火 驚險瞬間陸網瘋傳

大陸有一名男子在本月18日時光顧江蘇省無錫市的Apple Store，並將手中的紙提袋放在展示桌上，怎料紙袋中的尿袋竟無故起火、瞬間燒成火球，整段畫面皆被一旁的目擊者拍下上傳至微博。

大陸無錫市的Apple Store日前突然起火，經查是尿袋自燃所致。（微博@BugOS技术组）

從畫面可以發現，紙袋在展示桌上起火燃燒後，一度有熱心民眾上前試圖移動，但礙於火勢實在太大而被迫放棄，其餘人也立刻移開鄰近的物品，所幸火勢並未進一步延燒，也沒有造成人員傷亡。

影片曝光後，立刻引來大批網友熱議：

「這麼貴的桌子壞了」

「萬一觸發噴淋就過癮了」

「看著他們好淡定」

「這下是真火了」



另也有人認為店員的應對太慢：

「都快燒光了還找不出一個滅火器」

「又要培訓了」



尿袋起火非首例，搭機行李架也突竄火舌

事實上，這並不是近期大陸首次發生尿袋無故起火的意外。根據《朝日新聞》等日媒報導，日本京都某飯店在6日凌晨突然發生火警，造成2000人緊急避難，經相關單位調查後，確認是2名陸籍遊客的行動尿袋所致。

另外，根據《極目新聞》等陸媒報導，18日一架從浙江省杭州市飛往南韓首爾的班機中，也突然發生行李架竄出火舌意外，導致班機被迫降落於上海浦東機場。經查是一名旅客自行攜帶的尿袋自燃所致。

