日本半數年輕人看漫畫已成「每日活動」　這幾部作品男女都鍾意看

《鬼滅之刃》太厲害了！難怪無論男女都喜歡。似乎也有許多人「看了電影之後又想重新看一遍漫畫」。



LINE Research 8月上旬針對日本全國15到25歲學生實施的調查顯示，包括漫畫、連環畫、漫畫雜誌等所有紙質和電子書籍在內，51%的受訪高中生和49%的受訪大學生（含研究所學生）看漫畫的頻率在「每週1天以上」。

半數高中生大學生「每週至少有一天會看漫畫」。（示意圖/martijn-baudoin@unsplash）

這幾部漫畫太有趣 高中大學男生女生都愛看：

+ 1

幾乎半數學生每週至少有一天會接觸漫畫，而另一方面，也有19%的高中生和22%的大學生「完全不看」。

當被問及在哪裡「和新作品相遇」時，高中生和大學生中都是選擇「漫畫APP」的人最多，佔比分別為42%和50%。雖然現在已是用智能手機看漫畫的時代，但出人意料的是，多達33%的高中生依然選擇在「書店」看漫畫。

關於「熱衷的漫畫」，受訪高中生中，選擇《鬼滅之刃》的人最多。似乎電影的熱映也產生了一些影響，比如某高1男生就表示，看了電影以後又想重新看一遍漫畫。

漫畫傳遞的含義也是重要因素，比如某高3女生表示，被漫畫中夥伴之間的情誼和努力活下去的可貴深深打動。受到高中女生歡迎的第2名是以某大國宮廷為故事舞台，一位作為試毒者的少女不斷破解宮中案件謎團的《藥師少女的獨語》，受到高中男生歡迎的第2名是講述青春社團戀愛故事的《青春之箱》。

大學女生和男生最喜歡的分別是《藥師少女的獨語》和《ONE PIECE》。《鬼滅之刃》也深受大學生喜愛，在大學女生和男生熱衷的漫畫排行榜上分列第2名和第3名。

【延伸閱讀】Chiikawa才第3？10大療癒系亞洲品牌排行榜 冠軍眾望所歸（點圖放大瀏覽）：

+ 43

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】