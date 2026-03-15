少女漫畫代表種村有菜　憑華麗風格影響後世　至今仍活躍動漫界

在眾多少女漫畫家中，曾經大幅影響後續出道漫畫家畫風的，必定會提到風格相當獨樹一幟的種村有菜，華麗又高彩度的畫風，不少讀者都會將種村有菜繪製的當期漫畫雜誌彩頁留下收藏；雖然種村有菜推出的漫畫作品不算多，但現在仍活躍在動漫界，且提到日本少女漫畫代表，一定都會提到種村有菜的名字呢！



種村有菜（たねむら ありな）出身於愛知縣一宮市，生日為1978年3月12日，筆名即為本名。（X@arinacchi）

九零年代少女漫畫家代表「種村有菜」

種村有菜（たねむら ありな）出身於愛知縣一宮市，生日為1978年3月12日，筆名即為本名，從幼稚園就相當喜愛畫圖，曾擔任過漫畫家大塚由美的助手，以使用彩色墨水繪製的纖細華麗、高彩度畫風讓人印象深刻，男性粉絲也相當多，纖細的線條以及極大比例的眼睛，影響了90年代的許多少女漫畫家，漫畫作品多為戀愛為主題。

種村有菜在1996年高中畢業的春天，於集英社雜誌《りぼんオリジナル》6月號以短篇《第二次的戀愛（2番目の恋のかたち）》出道（收錄於短篇集《小鰍的憂鬱（かんしゃく玉のゆううつ）》）；甫出道約一年，1997年便開始在《Ribon（りぼん）》本誌連載《I.O.N依音（イ・オ・ン）》，該作受歡迎的程度，甚至讓種村有菜在13年後的2010年再繪製短篇。

1998年開始連載《神風怪盜貞德（神風怪盗ジャンヌ）》，以及2002年開始連載的《尋找滿月（満月をさがして）》，兩部皆以漫畫連載及動畫播放同時進行，讓種村有菜不論在日本國內外培養出高人氣，更讓種村有菜成為《Ribon》的看板漫畫家之一。

提到日本少女漫畫代表，一定都會提到種村有菜的名字呢！（X@tanemuraarina20）

2011年與《Ribon》專屬合約結束，後續以自由漫畫家的身分轉至同屬集英社的《瑪格麗特（マーガレット）》連載《風男塾物語》、《貓與我的星期五（猫と私の金曜日）》，以及在白泉社《MELODY》月刊連載漫畫《31歲☆I Dream（31☆アイドリーム）》。

種村有菜代表作

一、《神風怪盜貞德》

《神風怪盜貞德（神風怪盗ジャンヌ）》在少女月刊雜誌《Ribon》1998年2月起連載至2002年7月，共計出版7集，特色為延續了「美少女戰士」中怪盜要素。漫畫與動畫同時公開，截至2021年7月累計發行超過550萬部，但動畫因收視率不佳、以44話完結，漫畫也隨之完結。意外的是，《神風怪盜貞德》在歐洲頗受歡迎，尤其在德國，不論漫畫原作或是動畫都相當高人氣，成為種村有菜的代表作。

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看起來只是普通的高中女生日下部麻呂，藉由準天使妃茵的力量，晚間會變身為造成社會騷動的「怪盜貞德」，將附著在物品上的惡魔封印並回收，而麻呂夢想成為警察的好友東大寺都，一直想逮捕怪盜貞德，也數次差點將怪盜貞德逮捕歸案。

有天，名古屋醫療財團董事長的獨子名古屋稚空轉學進麻呂的學校，雉空對於麻呂相當有興趣進而頻繁互動；與此同時，出現了與黑天使亞薩斯·泰姆合作、同樣有著封印惡魔能力的「怪盜辛巴達」，且總是與貞德一起出現在惡魔出現的地點，這讓麻呂開始在意起雉空與辛巴達的存在。

二、《尋找滿月》

《尋找滿月（満月をさがして）》在少女月刊雜誌《Ribon》自2002年1月號連載至2004年6月號，電視台也同時播放動畫，承襲了《神風怪盜貞德》在德國的高人氣，2004年《尋找滿月》在德國的日本漫畫銷售排行第一，2005年亦高居第2。種村有菜曾表示，主角滿月的原型取自聲優堀江由衣的歌曲，滿月的髮型則是參考女子團體「ミニモニ。（Mini-Moni）」裡加護亞衣的造型。

《尋找滿月（満月をさがして）》在少女月刊雜誌《Ribon》自2002年1月號連載至2004年6月號，電視台也同時播放動畫，承襲了《神風怪盜貞德》在德國的高人氣，2004年《尋找滿月》在德國的日本漫畫銷售排行第一，2005年亦高居第2。種村有菜曾表示，主角滿月的原型取自聲優堀江由衣的歌曲，滿月的髮型則是參考女子團體「ミニモニ。（Mini-Moni）」裡加護亞衣的造型。

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喜歡唱歌的12歲女孩神山滿月，在孤兒院時認識了名為櫻井英知的男孩，英知與滿月約定好下次見面都要向自己的夢想邁進，但滿月卻因為喉嚨有著惡性腫瘤而無法大聲說話。有天，死神達克托與梅洛蔻出現在滿月面前，告知滿月的壽命僅剩一年，而達克托與梅洛蔻為了不讓滿月在死前還有遺憾，便幫助了未達試鏡年齡的滿月參加徵選會，滿月也努力地朝歌手的夢想邁進。

三、《紳士同盟CROSS（紳士同盟†）》

自2004年9月號至2008年7月號於《Ribon》連載，為種村有菜目前連載第2長篇的漫畫，共計47回，出版11集，並於2004年12月號發行DRAMA CD。

原不良少女乙宮灰音進入了「帝國學園」，學園內依學生的家庭富裕程度分為金、銀和銅三個等級，而灰音是最低等的銅等級。暗戀著學園內的學生會長東宮閑雅的灰音，在某個契機下成為了學生會的保鑣兼打雜，更假扮東宮的女友以避免女生追求，也成為了校內唯一的「白金」等級。但其實東宮閑雅有著雙胞胎兄弟東宮高成，而灰音的感情歸處，也在釐清三人的關係後明朗。

自2004年9月號至2008年7月號於《Ribon》連載，為種村有菜目前連載第2長篇的漫畫。（漫畫封面）

種村有菜近況

2010年是種村有菜出道15周年，推出15周年紀念CD《純愛天使》，是種村有菜以自己過去的10部作品為主題撰寫歌詞，再請人作曲，最由種村有菜親自演唱，《純愛天使》發售的時候，還有舉辦小型演唱會呢；2013年種村有菜再推出也是以自己的漫畫作品為概念，並由自己作詞、演唱的專輯《Princess Tiara》，除了種村有菜老師的歌聲外，內附的小冊子也相當值得收藏，可說是種村有菜粉絲必收的夢幻品項呢！

而種村有菜除了連載商業作，自2010年起開始經營同人社團「目黒帝國」，除了出版自己的作品同人誌外，也推出許多商業作品的同人誌，如刀劍亂舞、天使與龍的輪舞及進擊的巨人，也參與雜誌《瑪格麗特》的阿松合作計畫，平時也常在社群網路上分享自己的繪製其他作品的人物塗鴉。

2015年，種村有菜開始參與遊戲領域，擔任手機遊戲《IDOLish7（アイドリッシュセブン）》及《愛麗絲的衣櫃 Alice Closet》的角色原案設定。

另2016年起舉辦20周年紀念的原畫展，在日本各地巡迴展出，2019年另與日本安麗美特合作，推出【種村有菜原画展～20th anniversary～×アニメイトカフェ池袋・仙台・名古屋・天王寺・福岡天神】

種村有菜因為作品常改為動畫、廣播劇等，與許多聲優及藝人都有交情，如myco、桑島法子、中川翔子、椿姫彩菜、中野風女シスターズ等，以及SHAZNA、lastier，也曾經在桑島法子的DVD「CLUB db でじたる」中露臉，可說是交友圈相當開闊，在自己的作品中也常提到喜歡「Berryz工房」，「早安少女組。」等藝人。

而今年年初集英社宣布，《Ribon》將在8月迎來70週年，也發表了特別企畫，包含連載中的作品，共計12位《Ribon》歷代人氣漫畫家將為70週年紀念的附錄繪製全新插圖，其中有種村有菜的《神風怪盜貞德》，喜歡種村有菜的話，推薦一定要入手喔！

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